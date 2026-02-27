Zodiile norocoase ale lunii martie. Sunt răsfățatele astrelor!

Luna martie 2026 aduce o energie astrală intensă, marcată de tranzitele lui Jupiter în Gemeni, ale lui Saturn în Berbec și ale lui Venus care traversează Peștii și apoi Berbecul. Pentru trei zodii – Taur, Rac și Vărsător – această perioadă devine una dintre cele mai favorabile din întregul an, cu oportunități vizibile pe plan financiar, sentimental și al sănătății.

Taur

Martie 2026 îi găsește pe Tauri într-o poziție astrologică solidă, datorită influenței lui Jupiter asupra sectorului financiar și a lui Venus, planeta lor guvernatoare, care le amplifică magnetismul și claritatea emoțională.

Plan financiar

Taurii pot observa creșteri ale veniturilor, fie printr-o mărire salarială, fie printr-o colaborare nouă. Jupiter favorizează negocierile, iar Saturn în Berbec îi împinge să ia decizii mai curajoase decât de obicei. Este o lună în care pot pune bazele unui proiect pe termen lung.

Plan sentimental

Venus le aduce armonie în relații și o comunicare mai caldă. Cei singuri pot întâlni o persoană care le inspiră încredere și stabilitate. Relațiile deja formate trec printr-o perioadă de consolidare.

Planul sănătății

Energia este constantă, iar Marte nu aduce tensiuni majore. Tauri se simt mai motivați să adopte rutine sănătoase și să renunțe la obiceiuri care le consumă resursele.

Rac

Pentru Raci, martie 2026 este o perioadă de deschidere și claritate interioară. Tranzitele din Pești le activează intuiția, iar Luna Nouă din 19 martie le oferă un restart emoțional.

Plan financiar

Racii pot primi vești bune legate de un proiect început în ianuarie sau februarie. Este o lună favorabilă pentru investiții mici, dar sigure, și pentru colaborări care implică creativitate sau domenii umanitare.

Plan sentimental

Venus în Pești le amplifică sensibilitatea și dorința de conexiune profundă. Relațiile se pot transforma, iar cei singuri pot întâlni pe cineva într-un context neașteptat. Este o perioadă excelentă pentru împăcări sau pentru clarificări importante.

Planul sănătății

Racii simt nevoia de odihnă și echilibru. Tranzitele lunare îi ajută să renunțe la stres și să își regăsească ritmul. Este o lună bună pentru terapii, recuperare și îngrijire emoțională.

Vărsător

Vărsătorii sunt printre marii favorizați ai lunii martie 2026 datorită influenței lui Jupiter asupra comunicării și a lui Saturn, care le oferă structură și maturitate în decizii. Energia lor este în creștere, iar oportunitățile apar în zone neașteptate.

Plan financiar

Martie aduce șanse excelente pentru proiecte noi, colaborări internaționale sau activități digitale. Vărsătorii pot primi o ofertă profesională care le schimbă direcția sau pot începe un proiect personal cu potențial mare de creștere.

Plan sentimental

Venus în Berbec le dinamizează viața afectivă. Cei singuri devin mai îndrăzneți, iar cei aflați în relații simt nevoia de spontaneitate și reconectare. Comunicarea este mai directă, iar tensiunile se rezolvă rapid.

Planul sănătății

Energia este ridicată, dar trebuie gestionată cu atenție. Marte poate aduce impulsivitate, însă și motivație pentru sport, mișcare și schimbări benefice în stilul de viață.

