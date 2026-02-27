  MENIU  
Home > Astro Fun > Zodiile norocoase ale lunii martie. Sunt răsfățatele astrelor!

Zodiile norocoase ale lunii martie. Sunt răsfățatele astrelor!

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Luna martie 2026 aduce o energie astrală intensă, marcată de tranzitele lui Jupiter în Gemeni, ale lui Saturn în Berbec și ale lui Venus care traversează Peștii și apoi Berbecul. Pentru trei zodii – Taur, Rac și Vărsător – această perioadă devine una dintre cele mai favorabile din întregul an, cu oportunități vizibile pe plan financiar, sentimental și al sănătății.

Taur

Martie 2026 îi găsește pe Tauri într-o poziție astrologică solidă, datorită influenței lui Jupiter asupra sectorului financiar și a lui Venus, planeta lor guvernatoare, care le amplifică magnetismul și claritatea emoțională.

Plan financiar 

"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Recomandarea zilei

Taurii pot observa creșteri ale veniturilor, fie printr-o mărire salarială, fie printr-o colaborare nouă. Jupiter favorizează negocierile, iar Saturn în Berbec îi împinge să ia decizii mai curajoase decât de obicei. Este o lună în care pot pune bazele unui proiect pe termen lung.

Plan sentimental 

Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Recomandarea zilei

Venus le aduce armonie în relații și o comunicare mai caldă. Cei singuri pot întâlni o persoană care le inspiră încredere și stabilitate. Relațiile deja formate trec printr-o perioadă de consolidare.

Planul sănătății 

Energia este constantă, iar Marte nu aduce tensiuni majore. Tauri se simt mai motivați să adopte rutine sănătoase și să renunțe la obiceiuri care le consumă resursele.

Rac

Pentru Raci, martie 2026 este o perioadă de deschidere și claritate interioară. Tranzitele din Pești le activează intuiția, iar Luna Nouă din 19 martie le oferă un restart emoțional.

Plan financiar 

Racii pot primi vești bune legate de un proiect început în ianuarie sau februarie. Este o lună favorabilă pentru investiții mici, dar sigure, și pentru colaborări care implică creativitate sau domenii umanitare.

Plan sentimental 

Venus în Pești le amplifică sensibilitatea și dorința de conexiune profundă. Relațiile se pot transforma, iar cei singuri pot întâlni pe cineva într-un context neașteptat. Este o perioadă excelentă pentru împăcări sau pentru clarificări importante.

Planul sănătății 

Racii simt nevoia de odihnă și echilibru. Tranzitele lunare îi ajută să renunțe la stres și să își regăsească ritmul. Este o lună bună pentru terapii, recuperare și îngrijire emoțională.

Citeşte şi: Zodii lovite de ghinion în martie 2026. Le așteaptă o lună de coșmar!

Citeşte şi: 5 zodii care strălucesc în martie 2026. O lună a renașterii și a darurilor cosmice!

Vărsător

Vărsătorii sunt printre marii favorizați ai lunii martie 2026 datorită influenței lui Jupiter asupra comunicării și a lui Saturn, care le oferă structură și maturitate în decizii. Energia lor este în creștere, iar oportunitățile apar în zone neașteptate.

Plan financiar 

Martie aduce șanse excelente pentru proiecte noi, colaborări internaționale sau activități digitale. Vărsătorii pot primi o ofertă profesională care le schimbă direcția sau pot începe un proiect personal cu potențial mare de creștere.

Plan sentimental 

Venus în Berbec le dinamizează viața afectivă. Cei singuri devin mai îndrăzneți, iar cei aflați în relații simt nevoia de spontaneitate și reconectare. Comunicarea este mai directă, iar tensiunile se rezolvă rapid.

Planul sănătății 

Energia este ridicată, dar trebuie gestionată cu atenție. Marte poate aduce impulsivitate, însă și motivație pentru sport, mișcare și schimbări benefice în stilul de viață.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Fanatik
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
GSP.ro
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Click.ro
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Citește și...
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de meteorologi pentru minivacanță
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții
Horoscop 28 februarie 2026. Avea motive să fie geloasă. O zodie primește un duș rece din partea destinului. Surprize neplăcute din partea partenerului de viață
Horoscop săptămânal 2 - 8 martie 2026. E cea mai necăjită zodie. Problemele o lovesc pe toate planurile. Apar cheltuieli neprevăzute și certuri în familie
Zodii lovite de ghinion în martie 2026. Le așteaptă o lună de coșmar!
Buget mai mare pentru Erasmus+
Mirabela Grădinaru INTERVINE după ce Nicușor Dan a promulgat legea azi. Anunțul făcut de Prima Doamnă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doinița Oancea, iubește din nou. "Cred că mă îndrăgostesc mai mult rațional!" Ce spune despre partenerul său
Doinița Oancea, iubește din nou. "Cred că mă îndrăgostesc mai mult rațional!" Ce spune despre partenerul său
Meghan Markle, apariție uimitoare cu o jachetă Zara de 400 de lei. Cum a asortat-o la o pereche de pantofi Chanel
Meghan Markle, apariție uimitoare cu o jachetă Zara de 400 de lei. Cum a asortat-o la o pereche de pantofi Chanel
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion: "Suntem onorați că..."
Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion: "Suntem onorați că..."
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: „Dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale...”
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: „Dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale...”
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Carmen de la Sălciua, mesaj dur pentru cei care o critică: "Faptul că sunt persoană publică nu înseamnă că trebuie să mă faci albie de porci!" Ce a deranjat-o pe artistă
Carmen de la Sălciua, mesaj dur pentru cei care o critică: "Faptul că sunt persoană publică nu înseamnă că trebuie să mă faci albie de porci!" Ce a deranjat-o pe artistă
Ce meserie are, de fapt, Maria Pitică. Logodnica lui Oase are un job complicat
Ce meserie are, de fapt, Maria Pitică. Logodnica lui Oase are un job complicat
Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”
Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”
Boala de care suferă Andreea Marin și care afectează milioane de femei: „Crește ca o pânză de păianjăn în corp”. Ce a făcut ca să se vindece
Boala de care suferă Andreea Marin și care afectează milioane de femei: „Crește ca o pânză de păianjăn în corp”. Ce a făcut ca să se vindece
Observator News
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Libertatea pentru Femei
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Obligatoriu pentru pensionari. Adeverințele care trebuie depuse la casele teritoriale de pensii
Obligatoriu pentru pensionari. Adeverințele care trebuie depuse la casele teritoriale de pensii
Oase și blestemul banilor de la Antena 1. Ce s-a întâmplat după ce a câștigat marele premiu
Oase și blestemul banilor de la Antena 1. Ce s-a întâmplat după ce a câștigat marele premiu
Avertisment pentru seniori. Analiști economici fac predicții halucinante
Avertisment pentru seniori. Analiști economici fac predicții halucinante
Tragedie într-un spital privat: asistentă de 23 de ani, moarte subită la începutul turei
Tragedie într-un spital privat: asistentă de 23 de ani, moarte subită la începutul turei
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
52 de ani sau 20? Consuelo a apărut așa, iar Adrian Mutu a reacționat imediat: „Femeia care mi-a marcat viața”. Detaliul care i-a șocat pe fanii „Briliantului” e aici. Vezi pozele
52 de ani sau 20? Consuelo a apărut așa, iar Adrian Mutu a reacționat imediat: „Femeia care mi-a marcat viața”. Detaliul care i-a șocat pe fanii „Briliantului” e aici. Vezi pozele
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton