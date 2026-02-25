  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrograd în Pești. Tornadă de emoții pentru o zodie. Momente de neliniște, neajunsuri și probleme imposibil de rezolvat

Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrograd în Pești. Tornadă de emoții pentru o zodie. Momente de neliniște, neajunsuri și probleme imposibil de rezolvat

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.  Actualizat 25.02.2026, 12:01

Horoscop 26 februarie 2026. O zi cu impact puternic pe plan emoțional pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Tranzitul lui Mercur retrograd prin semnul Peștilor activează o zonă sensibilă a hărții astrale colective, unde logica cedează teren în fața emoției, iar claritatea este înlocuită de confuzie. Când planeta comunicării și a deciziilor raționale își inversează aparent direcția într-un semn guvernat de Neptun, granițele devin difuze, informațiile se distorsionează, iar percepțiile pot fi înșelătoare.

Horoscop 26 februarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Berbec, ziua de astăzi aduce o energie dinamică, deoarece influența lui Marte îți activează spațiul personal și te împinge către un nivel ridicat de productivitate. Profită de acest impuls strategic, însă evită deciziile impulsive; planificarea atentă îți va maximiza șansele de succes. Relațiile pot necesita mai multă răbdare, iar ascultarea activă este esențială pentru a menține armonia. Este posibilă o revelație creativă importantă dacă alegi să colaborezi și să valorifici perspective diferite. Din punct de vedere al sănătății, menține-te activ, dar evită suprasolicitarea, alternând mișcarea cu perioade de odihnă. În plan profesional pot apărea oportunități neașteptate, pe care trebuie să le cultivi cu perseverență. Financiar, mici ajustări îți pot îmbunătăți stabilitatea. Emoțional, este important să îți recunoști limitele și să practici conștientizarea pentru a preveni epuizarea. Interacțiunile sociale vor fi benefice, dar alege calitatea în locul cantității. În dragoste, contextul este favorabil; un gest sincer poate consolida legătura. Ai încredere în instinctele tale, deoarece astăzi sunt extrem de ascuțite.

Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Este un context astral care amplifică nesiguranțele, readuce situații nerezolvate din trecut și creează senzația de blocaj mental.
Pentru Taur, impactul este direct și profund. De regulă stabil, pragmatic și ancorat în realitate, Taurul se vede acum scos din zona de confort. Mercur retrograd activează sectorul prieteniilor, al planurilor de viitor și al obiectivelor pe termen lung. Proiecte care păreau sigure se clatină, colaborări devin incerte, iar promisiuni făcute anterior pot fi retrase sau reinterpretate. Apare o stare de neliniște interioară pe care nativul nu o poate explica logic, iar această lipsă de control îi amplifică frustrarea.
Pe plan emoțional, Taurul traversează o veritabilă tornadă. Sensibilitatea este accentuată, iar reacțiile pot fi disproporționate față de situațiile concrete. Cuvinte interpretate greșit, mesaje ambigue, tăceri suspecte – toate devin declanșatori ai anxietății. Este posibil ca o persoană din cercul apropiat să creeze dezamăgire sau să apară un adevăr incomod care zdruncină încrederea construită în timp.
În plan financiar și profesional, Mercur retrograd aduce întârzieri, erori de comunicare și decizii care trebuie revizuite. Contracte pot necesita renegociere, plăți pot fi amânate, iar informații importante pot lipsi exact când este nevoie de ele. Taurul are impresia că muncește mult, dar rezultatele întârzie să apară. Această disonanță între efort și recompensă creează tensiune și un sentiment de neajuns.
În relațiile de cuplu, confuzia emoțională se infiltrează subtil. Discuții începute banal pot degenera în reproșuri vechi, iar probleme aparent rezolvate revin în prim-plan. Taurul tinde să caute certitudini, însă perioada aceasta nu oferă răspunsuri clare. Forțarea unei concluzii poate agrava situația.

Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Gemeni, curiozitatea ta naturală este amplificată astăzi de influența lui Mercur retrograd. Canalizează această energie către învățarea unor abilități noi sau explorarea unor concepte inovatoare. Profesional, ideile proaspete te pot propulsa înainte, mai ales dacă participi activ la sesiuni de brainstorming. Abilitățile tale de comunicare sunt la un nivel ridicat, facilitând discuții productive. Financiar, este o zi favorabilă pentru planificare, dar nu pentru investiții pripite. Relațiile prosperă prin conexiuni intelectuale, așa că implică-te în conversații semnificative. Echilibrul emoțional depinde de exprimarea sinceră a gândurilor tale. Creativitatea este la cote înalte, în special în scris sau activități artistice. În planul sănătății, diversificarea rutinei de exerciții îți va menține motivația. Social, farmecul tău atrage oportunități interesante. În dragoste, spontaneitatea îmbunătățește conexiunea emoțională. Fii atent la gestionarea timpului, deoarece distragerile pot apărea.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Rac, influența Lunii îți amplifică intuiția și sensibilitatea emoțională. Ai încredere în instinctele tale, deoarece te pot ghida către conexiuni autentice. Profesional, empatia ta contribuie la armonia echipei și îți consolidează poziția. Financiar, este recomandat să te concentrezi pe gestionarea responsabilă a resurselor și să eviți cheltuielile impulsive. Problemele familiale necesită atenție și deschidere către compromis. Îngrijirea personală este esențială; alocă timp pentru activități care îți calmează mintea. Creativitatea este favorizată și îți poate aduce satisfacție profundă. În dragoste, vulnerabilitatea sinceră întărește relațiile. Evenimentele sociale pot aduce oportunități valoroase. Practicile de relaxare, precum yoga sau înotul, îți vor susține sănătatea. Evită supraanaliza și acordă-ți timp pentru reflecție interioară.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Leu, ambiția ta este puternică astăzi, dar trebuie echilibrată cu răbdarea. Soarele îți stimulează capacitatea de lider, însă îți cere să respecți și viziunea colectivă. Profesional, oportunitățile apar prin implicare activă și spirit de echipă. Financiar, este important să îți monitorizezi cheltuielile și să te concentrezi pe strategii de creștere pe termen lung. În mediul social, carisma ta atrage atenția și deschide uși importante. În dragoste, comunicarea sinceră întărește relația. Creativitatea este intensă și favorizează inițiativele noi. Sănătatea necesită echilibru între activitate și odihnă. Emoțional, implicarea în activități care îți aduc bucurie îți va stabiliza energia. Relațiile familiale beneficiază de atitudinea ta pozitivă. Evită excesul de încredere și rămâi deschis la alte perspective.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Fecioară, capacitatea ta analitică este accentuată astăzi datorită influenței lui Mercur. Profesional, planificarea atentă îți garantează rezultate solide. Financiar, strategiile prudente îți consolidează stabilitatea. Relațiile beneficiază de comunicare clară și sinceră. Sănătatea necesită echilibru și tehnici de relaxare pentru reducerea stresului. Activitățile creative îți îmbunătățesc capacitatea de rezolvare a problemelor. Social, conversațiile stimulante îți deschid noi perspective. În dragoste, gesturile mici au un impact puternic. Evită supraanaliza și ai încredere în instinctele tale. Activitățile caritabile îți pot aduce satisfacție interioară. Rămâi flexibil în fața schimbărilor. Disciplina și atenția la detalii îți deschid drumul către succes.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Balanță, alinierea astrală de astăzi favorizează armonia și echilibrul, în special în relațiile personale. Influența lui Venus îți stimulează creativitatea și dorința de frumos, motiv pentru care activitățile artistice sau estetice îți pot aduce satisfacție profundă. Profesional, diplomația este cel mai puternic instrument al tău, iar abordările echilibrate te vor ajuta să rezolvi conflicte și să obții rezultate favorabile. Financiar, este recomandat să analizezi cu atenție oportunitățile de investiție și să eviți deciziile pripite. Sănătatea beneficiază de un echilibru între activitatea fizică și relaxarea mentală. Emoțional, conexiunile sociale îți oferă stabilitate și confort. În dragoste, gesturile sincere întăresc relația și aduc claritate emoțională. Creativitatea este accentuată și poate genera oportunități noi. Evită indecizia și ai încredere în primele tale instincte. Relațiile familiale necesită comunicare atentă și empatie.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Scorpion, profunzimea intuiției tale este astăzi un instrument strategic de prim rang. Cu Marte energizându-ți inițiativele, canalizează această forță către proiecte ambițioase; succesul este la îndemână atunci când îți concentrezi resursele cu disciplină. În plan financiar, planificarea riguroasă dă rezultate, iar o analiză critică a investițiilor îți poate consolida poziția. Relațiile solicită onestitate totală; exprimarea clară a emoțiilor va detensiona situațiile sensibile. Sănătatea cere echilibru, așa că prioritizează activități care regenerează atât corpul, cât și mintea. Permite pasiunilor creative să se manifeste; pictura sau scrisul pot scoate la suprafață talente latente. În dragoste, vulnerabilitatea este cheia unei conexiuni autentice și profunde. Social, magnetismul tău atrage persoane noi, iar aceste legături pot deveni parteneriate valoroase. Fii atent la tendințele rigide; flexibilitatea optimizează rezultatele. Este un moment potrivit pentru a-ți recalibra obiectivele personale și a verifica alinierea lor cu valorile tale fundamentale.

Citeşte şi: Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Săgetător, spiritul tău aventuros este activat de influența lui Jupiter, amplificând dorința de expansiune. Setea de cunoaștere te împinge către studiu, planuri de călătorie sau explorarea unor noi direcții profesionale. Oportunități de carieră pot apărea pe neașteptate, iar reacția ta rapidă și entuziastă poate face diferența. Financiar, este momentul să îți revizuiești strategiile; deciziile inspirate de astăzi pot genera câștiguri viitoare. Relațiile prosperă prin comunicare deschisă și împărtășirea experiențelor personale. Sănătatea necesită un stil de viață activ, dar echilibrat; activitățile în aer liber îți revitalizează energia. Creativitatea strălucește în forme expresive precum povestirea sau proiectele culturale. Conexiunile sociale îți oferă perspective valoroase, mai ales prin interacțiuni cu persoane din medii diverse. În dragoste, aventura consolidează legătura, iar o ieșire spontană poate reaprinde pasiunea. Evită supraîncărcarea agendei cu planuri impulsive; prioritizarea este esențială.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Capricorn, influența lui Saturn îți consolidează determinarea și capacitatea de concentrare asupra obiectivelor pe termen lung. Profesional, abordează proiectele ambițioase metodic; perseverența ta asigură progres constant. Financiar, economisirea și investițiile strategice sunt prioritare pentru o creștere stabilă. Relațiile necesită răbdare și empatie; sprijinul oferit cu sinceritate întărește respectul reciproc. Sănătatea depinde de consecvență; creează rutine care susțin forța fizică și claritatea mentală. Creativitatea beneficiază de structură, iar planificarea atentă îți maximizează rezultatele. Interacțiunile sociale pot aduce inspirație, mai ales prin dialoguri cu mentori sau persoane cu experiență. În dragoste, gesturile practice și constante au un impact profund. Nu rămâne ancorat în greșelile trecutului; lecțiile învățate îți sporesc reziliența. Acceptă schimbarea cu calm și integrează perspective noi în strategia ta personală.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Vărsător, influența lui Uranus stimulează inovația și originalitatea. Explorează idei neconvenționale la locul de muncă; soluțiile pot veni din unghiuri neașteptate și pot accelera progresul profesional. Financiar, adoptă abordări creative, dar menține un echilibru prudent în asumarea riscurilor. Relațiile beneficiază de viziunea ta progresistă; împărtășește-ți ideile pentru a consolida conexiunile. În planul sănătății, diversificarea activităților stimulează atât mintea, cât și corpul. Creativitatea înflorește prin proiecte colaborative și inițiative artistice. Cercurile sociale se pot extinde prin interacțiuni cu persoane care îți apreciază perspectiva distinctă. În dragoste, spontaneitatea alimentează pasiunea; surprizele bine gândite pot revitaliza relația. Evită rigiditatea; flexibilitatea deschide oportunități promițătoare. Reevaluează rutinele stagnante și optimizează-le. Încrederea în forța echipei poate genera schimbări pozitive. Asumă-ți individualitatea și folosește-ți viziunea pentru a crea progres real.

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 26 februarie 2026

Pești, alinierea astrală de astăzi îți amplifică sensibilitatea emoțională și intuiția. Influența lui Neptun favorizează creativitatea, iar implicarea în proiecte artistice îți poate aduce inspirație autentică. Profesional, deciziile luate pe baza intuiției pot fi surprinzător de eficiente, mai ales după momente de reflecție sau meditație. Financiar, gestionarea prudentă a resurselor îți asigură stabilitatea; evită cheltuielile impulsive. Relațiile se dezvoltă prin empatie și ascultare profundă. Sănătatea este susținută de activități în apă, precum înotul sau terapiile acvatice. Creativitatea se exprimă armonios prin muzică, jurnal personal sau visare ghidată. Social, caută medii care reflectă natura ta compasivă. În dragoste, conexiunile bazate pe visuri comune și vulnerabilitate sinceră se consolidează. Nu te suprasolicita; stabilește limite clare pentru a-ți proteja energia. Ai încredere în instinctele tale și urmărește oportunitățile care rezonează cu valorile tale.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Fanatik
Bănel Nicoliță a semnat! A revenit în fotbal la 41 de ani
Bănel Nicoliță a semnat! A revenit în fotbal la 41 de ani
GSP.ro
Soția titularului de la FCSB, la prima apariție pe Arena Națională » Cum a fost surprinsă în tribune
Soția titularului de la FCSB, la prima apariție pe Arena Națională » Cum a fost surprinsă în tribune
Click.ro
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Citește și...
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații exclusive din mijlocul haosului: „Nu am ieșit de trei zile, pentru că este riscant”
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, de nerecunoscut! Ce s-a întâmplat cu ea e de necrezut, nici nu zici că este aceeaşi persoană
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Harry și Meghan, un nou exemplu de ipocrizie. S-au retras, dar nu prea
Horoscop 25 februarie 2026. O zodie trebuie să facă o alegere dificilă. Banii sau iubirea? Există doar un singur drum spre fericire
Horoscop 24 februarie 2026. Nu are deloc liniște sufletească. O zodie află un adevăr dureros, se va împiedica la orice pas căutând adevărul
Horoscop 23 februarie 2026. Schimbare de destin. O zodie e forțată să ia decizii grele, dar va avea protecție divină
Buget mai mare pentru Erasmus+
EXCLUSIV Stenograme bombă din dosarul Romina Gingașu. Daună totală pentru soția lui Piero Ferrari în DOSARUL PROSTITUŢIEI

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
O TikTokeriță româncă își acuză fostul soț că a bătut-o: „Am fost șantajată, bătută, mințită. Am dovezi”
O TikTokeriță româncă își acuză fostul soț că a bătut-o: „Am fost șantajată, bătută, mințită. Am dovezi”
Ludmila Bălan, apariție electrizantă la concertul fiului ei, la 67 de ani. Cum a fost filmată mama lui Dan Bălan
Ludmila Bălan, apariție electrizantă la concertul fiului ei, la 67 de ani. Cum a fost filmată mama lui Dan Bălan
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: „Te fac să simți, să trăiești viața la maximum...”
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: „Te fac să simți, să trăiești viața la maximum...”
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Celebra actriță a dezvăluit cine este noul ei iubit, cu 10 ani mai în vârstă decât ea
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Celebra actriță a dezvăluit cine este noul ei iubit, cu 10 ani mai în vârstă decât ea
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Mircea Solcanu spune adevărul despre concedierea de la PRO TV. Dezvăluiri după ani de zile: „Aveau nevoie de un cui”
Mircea Solcanu spune adevărul despre concedierea de la PRO TV. Dezvăluiri după ani de zile: „Aveau nevoie de un cui”
Nicu Grigore, dezvăluiri emoționante despre fiica Bellei Santiago: "Până să o aducem în România, a stat cu bunica ei, dar a fost mai mult supraviețuire!" Cum o crește pe Kescielle
Nicu Grigore, dezvăluiri emoționante despre fiica Bellei Santiago: "Până să o aducem în România, a stat cu bunica ei, dar a fost mai mult supraviețuire!" Cum o crește pe Kescielle
Observator News
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Libertatea pentru Femei
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Cum a topti Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topti Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Invenție genială! Mașina care transformă aerul în apă potabilă
Invenție genială! Mașina care transformă aerul în apă potabilă
Ancheta la Spitalul Elias. Medici suspectați că au lucrau la privat în timpul programului de stat
Ancheta la Spitalul Elias. Medici suspectați că au lucrau la privat în timpul programului de stat
Fructul care scoate apa din organism și calmează durerile de artrită. Medicii îl recomandă des
Fructul care scoate apa din organism și calmează durerile de artrită. Medicii îl recomandă des
Prețul real al unui an de vechime în 2026. Ce se întâmplă dacă salariul minim crește
Prețul real al unui an de vechime în 2026. Ce se întâmplă dacă salariul minim crește
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton