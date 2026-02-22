  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 23 februarie 2026. Schimbare de destin. O zodie e forțată să ia decizii grele, dar va avea protecție divină

Horoscop 23 februarie 2026. Schimbare de destin. O zodie e forțată să ia decizii grele, dar va avea protecție divină

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 23 februarie 2026. O zi cu schimbări radicale pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Berbec, ziua de astăzi marchează un punct critic pe axa destinului personal. Influențele astrale activează zona deciziilor majore, obligând această zodie să iasă din zona de confort și să privească realitatea fără filtre. Universul nu mai permite amânări, iar situațiile care până acum au fost tolerate devin imposibil de ignorat. Este o zi în care adevărul iese la suprafață, chiar dacă inițial provoacă disconfort sau teamă. Presiunea astrală nu vine pentru a distruge, ci pentru a recalibra direcția vieții Berbecului. Tot ceea ce se întâmplă acum are rolul de a elimina blocajele și de a face loc unui nou început. Este o intervenție clară a destinului, iar protecția divină este prezentă, chiar dacă nu este imediat vizibilă.

Horoscop 23 februarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Berbecul se află în fața unor alegeri care pot schimba radical cursul vieții sale. Este posibil să fie nevoit să renunțe la o situație care nu mai oferă siguranță sau să închidă un capitol care și-a consumat utilitatea. Deși inițial aceste decizii pot părea dureroase, ele sunt esențiale pentru evoluția personală și profesională. Energia astrală favorizează curajul și claritatea, oferindu-i Berbecului puterea de a vedea lucrurile exact așa cum sunt. Intuiția devine extrem de puternică și funcționează ca un ghid sigur în momentele de incertitudine. Este important ca această zodie să aibă încredere în propriile instincte și să nu permită fricii să dicteze alegerile. Tot ceea ce se încheie acum deschide, de fapt, o ușă mult mai favorabilă. Destinul lucrează în favoarea sa, chiar dacă procesul pare dificil.
Un aspect rar și extrem de favorabil indică faptul că Berbecul beneficiază de o formă de protecție energetică puternică. Chiar și în cele mai tensionate momente, lucrurile vor evolua în direcția corectă, evitând consecințele negative majore. Sincronicitățile, întâlnirile aparent întâmplătoare și oportunitățile neașteptate vor apărea exact la momentul potrivit. Este un semn clar că această zodie nu este singură în acest proces de transformare. Forțele astrale acționează ca un mecanism de corecție, eliminând obstacolele și redirecționând Berbecul spre drumul său autentic. Chiar dacă unele uși se închid brusc, altele se vor deschide rapid, oferind alternative mai bune. Este esențial ca Berbecul să rămână ferm și să nu se întoarcă spre trecut. Protecția există, dar funcționează doar dacă există curajul de a merge înainte.

Gerul a învins-o și pe ea! A renunțat la hainele de lux și a ieșit la plimbare îmbrăcată bine și cu căciulă pe cap! Nimeni nu a recunoscut-o așa! Îți dai seama cine e în poză?
Gerul a învins-o și pe ea! A renunțat la hainele de lux și a ieșit la plimbare îmbrăcată bine și cu căciulă pe cap! Nimeni nu a recunoscut-o așa! Îți dai seama cine e în poză?
Recomandarea zilei

Citeşte şi:  Horoscop februarie 2026. O zodie va plăti datoriile karmice. Nu va mai putea amâna sau evita consecințele. Adevărul va ieși la suprafață

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Taur, azi este o zi ideală pentru îngrijirea personală și echilibrul interior. Influența calmantă a Lunii te îndeamnă să acorzi atenție stării tale emoționale. Activitățile relaxante, precum meditația sau yoga ușoară, îți aduc beneficii semnificative. Relațiile apropiate devin prioritare, oferindu-ți ocazia să consolidezi legăturile cu cei dragi. Exprimă-ți sentimentele sincer și ascultă cu atenție. Profesional, obiectivele pe termen lung sunt evidențiate, fiind momentul potrivit să îți redefinești direcția și să stabilești pași concreți. Răbdarea este esențială, evită deciziile grăbite. Financiar, planificarea atentă previne cheltuielile inutile, iar revizuirea bugetului aduce stabilitate. Creativitatea este accentuată, favorizând proiectele artistice sau soluțiile inovatoare. Venus susține estetica, astfel că îți poți îmbunătăți mediul în care trăiești. Petrece timp în natură pentru a te reconecta cu echilibrul tău interior și menține-ți direcția cu încredere.

“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Gemeni, astăzi este o zi a explorării și curiozității, deoarece Mercur, planeta ta guvernatoare, te impulsionează să descoperi noi perspective. Energia zilei favorizează stimularea mentală, fiind ideal să citești, să porți discuții profunde sau să explorezi idei noi. Interacțiunile sociale sunt favorizate, oferindu-ți oportunitatea de a consolida conexiuni importante. Profesional, abilitatea ta de a gestiona mai multe sarcini simultan te transformă într-un element-cheie în rezolvarea problemelor. Atenția la detalii îți poate aduce descoperiri importante. Financiar, o abordare conservatoare este cea mai indicată, evitând riscurile inutile. Adaptabilitatea ta te ajută să gestionezi schimbările neprevăzute cu ușurință. Creativitatea este intensă, facilitând idei inovatoare. Sfaturile mentorilor sau colegilor îți pot oferi inspirație valoroasă. Din punct de vedere al sănătății, echilibrează activitatea mentală cu mișcarea fizică.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Rac, 23 februarie 2026 aduce oportunități pentru creștere emoțională și stabilitate interioară. Luna, ghidul tău astral, favorizează introspecția și clarificarea emoțiilor. Atmosfera zilei este calmă și te încurajează să reflectezi asupra dorințelor tale profunde. Timpul petrecut în liniște îți oferă soluții la probleme vechi. Relațiile beneficiază de empatia și sprijinul tău, consolidând legături importante. Profesional, colaborarea cu colegii aduce rezultate eficiente și armonioase. Deciziile financiare sunt favorabile, mai ales cele orientate spre economii și investiții pe termen lung. Ai încredere în intuiția ta în negocieri sau contracte. Creativitatea este accentuată, în special în activități artistice sau proiecte legate de casă. Din punct de vedere al sănătății, acordă atenție alimentației și hidratării. Elimină stresul și creează un mediu armonios. Prioritizează echilibrul emoțional și stabilitatea.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Leu, această zi îți aduce energie puternică și oportunități de afirmare. Soarele îți alimentează ambiția și te încurajează să faci pași importanți în plan personal și profesional. Carisma ta atrage susținere și atenție, facilitând progresul proiectelor importante. Este un moment excelent pentru networking, deoarece conexiunile stabilite acum pot avea impact pe termen lung. Situația financiară devine mai clară, oferindu-ți oportunitatea de a identifica direcții profitabile. În plan personal, generozitatea ta consolidează relațiile, dar menține echilibrul reciproc. Este o zi potrivită pentru stabilirea unor obiective importante și vindecarea tensiunilor din trecut. Creativitatea este intensă, favorizând exprimarea talentelor tale. Din punct de vedere fizic, activitatea te ajută să îți menții energia. Folosește această perioadă pentru a construi succes durabil.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Fecioară, ziua de astăzi te invită să îți analizezi rutina și să îți optimizezi obiceiurile. Influența lui Mercur îți accentuează gândirea analitică și capacitatea de organizare. Este momentul ideal pentru a pune ordine în proiecte și pentru a eficientiza procesele. Profesional, îți poți perfecționa abilitățile și poți contribui semnificativ la succesul echipei. Din punct de vedere financiar, vigilența îți aduce beneficii, iar ajustarea bugetului îți oferă stabilitate. Comunicarea este clară, facilitând rezolvarea conflictelor sau neînțelegerilor. Relațiile devin mai solide prin sinceritate și respect reciproc. Creativitatea se manifestă prin activități practice și constructive. În planul sănătății, îmbunătățirea rutinei zilnice îți aduce echilibru și vitalitate. Ajustează dieta și odihna pentru rezultate optime.

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Balanță, energia acestei zile favorizează echilibrul și armonia în toate aspectele vieții. Venus, planeta ta guvernatoare, susține cooperarea și relațiile constructive. Este o zi excelentă pentru colaborări și consolidarea parteneriatelor. Abilitățile tale diplomatice te ajută să rezolvi conflictele și să creezi consens. Oportunitățile sociale și profesionale îți pot aduce beneficii importante. Financiar, este momentul să reevaluezi resursele și să îți stabilizezi poziția. Creativitatea este accentuată, favorizând activitățile artistice. Îmbunătățirea mediului în care trăiești îți aduce echilibru interior. Din punct de vedere al sănătății, activitățile care unesc mintea și corpul sunt benefice. Cultura, arta și frumusețea îți hrănesc sufletul. Menține echilibrul și armonia în toate deciziile.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Pluto, guvernatorul tău, te împinge spre reflecție profundă, cerându-ți să sapi dincolo de aparențe pentru a descoperi adevăruri esențiale care îți vor ghida viitorul. Conștientizarea de sine devine o resursă strategică puternică; analizând tiparele din trecut, vei identifica direcțiile care merită consolidate și cele care trebuie abandonate. Pe plan profesional, acesta este un moment favorabil pentru stabilirea unor obiective ambițioase, dar și pentru consolidarea bazei pe care vei construi succesul viitor. Dinamica echipei se îmbunătățește dacă îți asumi un rol de lider și acționezi cu determinare și claritate.
Pe plan financiar, prudența este esențială. Este important să menții un echilibru strict între cheltuieli și economii, evitând deciziile impulsive care pot destabiliza progresul realizat până acum. În plan emoțional, relațiile devin mai profunde și mai autentice, iar sinceritatea consolidează încrederea și stabilitatea. Creativitatea ta este amplificată de introspecție, deschizând uși către proiecte artistice sau idei cu impact puternic.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Este o zi în care dorința de expansiune, fie prin cunoaștere, fie prin experiențe directe, devine motorul progresului tău. Aliniamentele astrale favorizează învățarea și dezvoltarea personală, motiv pentru care este recomandat să explorezi domenii noi sau să îți extinzi competențele. Pe plan profesional, oportunitățile de avansare apar prin comunicare eficientă și prin curajul de a ieși din zona de confort. Entuziasmul tău este contagios și atrage susținerea celor din jur, consolidând poziția ta în cadrul colectivului.
Pe plan financiar, răbdarea devine un factor critic pentru succes. Evită deciziile grăbite și analizează atent oportunitățile care promit creștere pe termen lung. Relațiile personale beneficiază de energia pozitivă pe care o emani, iar optimismul tău creează conexiuni mai profunde și mai autentice.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Saturn, planeta ta guvernatoare, îți oferă disciplina și claritatea necesare pentru a construi rezultate durabile. Este momentul ideal pentru a te concentra pe proiecte importante și pentru a investi energie în dezvoltarea competențelor care îți vor asigura succesul viitor. Munca ta este observată și apreciată, iar consecvența devine principalul avantaj competitiv. Networkingul capătă o importanță strategică, iar interacțiunile cu persoane influente îți pot deschide noi oportunități.
Pe plan financiar, ai o capacitate crescută de a lua decizii inteligente și de a construi o strategie solidă. Este o zi excelentă pentru planificare și pentru consolidarea securității materiale. În plan personal, relațiile cu familia și cei apropiați îți oferă stabilitate emoțională și echilibru.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Uranus, planeta ta guvernatoare, stimulează gândirea neconvențională și te încurajează să explorezi idei revoluționare. Pe plan profesional, abordarea ta diferită devine un avantaj strategic și atrage atenția asupra potențialului tău. Proiectele care implică tehnologie, creativitate sau colaborare au șanse mari de succes. Relațiile sociale devin mai puternice, iar implicarea în proiecte comune îți oferă satisfacție și sentimentul de apartenență.
Pe plan financiar, este important să analizezi oportunitățile cu o viziune pe termen lung, mai ales cele legate de inovație sau domenii emergente. Relațiile personale evoluează pozitiv, iar conexiunile bazate pe valori comune devin mai solide. Creativitatea atinge un nivel ridicat, iar ideile tale pot avea un impact semnificativ dacă sunt puse în aplicare.

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 23 februarie 2026

Pești, 20 februarie 2026 este o zi dominată de intuiție, sensibilitate și creativitate profundă. Influența lui Neptun îți amplifică empatia și îți permite să înțelegi mai clar emoțiile tale și ale celor din jur. Este un moment favorabil pentru activități creative, deoarece inspirația vine natural și fără efort. Pe plan profesional, capacitatea ta de a colabora și de a susține echipa contribuie la rezultate pozitive și la consolidarea reputației. Intuiția te ghidează spre decizii corecte, chiar și în situații complexe.
Pe plan financiar, este important să menții un echilibru între vis și realitate. Analizează fiecare decizie cu atenție pentru a evita riscurile inutile.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Petre Roman a spus adevărul pe care îl aștepta toată lumea. Cum a început relația cu Silvia Chifiriuc
Petre Roman a spus adevărul pe care îl aștepta toată lumea. Cum a început relația cu Silvia Chifiriuc
Fanatik
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”
GSP.ro
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
Click.ro
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Citește și...
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal
După ani de zile de speculaţii, Elena Udrea a rupt tăcerea! Cum a ajuns ministrul Turismului, a spus adevărul despre Băsescu
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Culisele despărțirii dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac. Ruptura nu s-ar fi produs brusc
Horoscop 22 februarie 2026. Blocaje financiare și probleme în viața de cuplu. Viața unei zodii se transformă în haos
Horoscop 21 februarie 2026. Se răstoarna căruța cu noroc în viața ei. Gata cu grija zilei de mâine. O zodie se bucură de belșug și fericire
Horoscop săptămânal 23 februarie - 1 martie 2026. Lasă trecutul în urmă și își schimbă viața! Surprize, binecuvântări și reușite pe toată linia pentru o zodie
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
BREAKING NEWS! Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit după 5 ani de relație. Primele declarații ale fiului lui Ion Țiriac
Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit după 5 ani de relație. Primele declarații ale fiului lui Ion Țiriac
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica ei: "Ai venit ca un soare. Tu ești un soare!" Elena a împlinit 12 ani
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica ei: "Ai venit ca un soare. Tu ești un soare!" Elena a împlinit 12 ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Ce este ALS (scleroza laterală amiotrofică), boala care a dus la decesul actorului Eric Dane, la numai 53 de ani
Ce este ALS (scleroza laterală amiotrofică), boala care a dus la decesul actorului Eric Dane, la numai 53 de ani
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: „Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că…”
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: „Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că…”
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a întâmplat
Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a întâmplat
Horoscop 22 februarie 2026. Blocaje financiare și probleme în viața de cuplu. Viața unei zodii se transformă în haos
Horoscop 22 februarie 2026. Blocaje financiare și probleme în viața de cuplu. Viața unei zodii se transformă în haos
Fata Kristinei Cepraga a jucat deja în spectacole și filme, dar nu își dorește o carieră în actorie. "Pentru mine e wow!" Ce visează să devină Aurora-May
Fata Kristinei Cepraga a jucat deja în spectacole și filme, dar nu își dorește o carieră în actorie. "Pentru mine e wow!" Ce visează să devină Aurora-May
Petre Roman, mărturisiri rare despre soția sa: "A fost cumplit!" Ce s-a întâmplat la începutul relației cu Silvia Chifiriuc. "Ăsta este adevărul!"
Petre Roman, mărturisiri rare despre soția sa: "A fost cumplit!" Ce s-a întâmplat la începutul relației cu Silvia Chifiriuc. "Ăsta este adevărul!"
O influenceriță din România a început să plângă după ce a ratat Balul Bridgerton. Era îmbrăcată și gata să plece de acasă: „Nu s-a mai putut face nimic”
O influenceriță din România a început să plângă după ce a ratat Balul Bridgerton. Era îmbrăcată și gata să plece de acasă: „Nu s-a mai putut face nimic”
Observator News
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
UE introduce limita la plățile cu bani cash. Măsura, valabilă și în România
UE introduce limita la plățile cu bani cash. Măsura, valabilă și în România
Injecțiile pentru slăbit – elixir sau otravă? TOP 5 greșeli care se fac în mod frecvent, dezvăluite de un expert
Injecțiile pentru slăbit – elixir sau otravă? TOP 5 greșeli care se fac în mod frecvent, dezvăluite de un expert
Femeie de 80 de ani, lidera unei grupări de proxenetism / Saloane clandestine de masaj erotic în centrul Capitalei
Femeie de 80 de ani, lidera unei grupări de proxenetism / Saloane clandestine de masaj erotic în centrul Capitalei
Horoscopul banilor în săptămâna 23 februarie-1 martie 2026. Care sunt ZODIILE norocoase?
Horoscopul banilor în săptămâna 23 februarie-1 martie 2026. Care sunt ZODIILE norocoase?
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton