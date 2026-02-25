5 zodii care strălucesc în martie 2026. O lună a renașterii și a darurilor cosmice!

Martie 2026 este o lună intensă din punct de vedere astrologic, marcată de trecerea Soarelui din Pești în Berbec, de o energie de final și început, de maturizare emoțională și impuls de acțiune. Este o perioadă în care anumite zodii simt mai puternic nevoia de a se reinventa, de a lăsa în urmă greutățile ultimelor luni și de a păși într-o etapă mai luminoasă.

Pentru cinci dintre ele, martie devine o lună a renașterii în adevăratul sens al cuvântului.

Berbec

Odată cu intrarea Soarelui în Berbec pe 20 martie 2026, nativii acestei zodii intră în sezonul lor, ceea ce le amplifică vitalitatea, curajul și dorința de acțiune. Este momentul în care Berbecii simt că se trezesc la viață după o perioadă de stagnare.

În martie 2026, Marte – planeta lor guvernatoare – se află într-o poziție care le susține inițiativele, determinarea și capacitatea de a lua decizii rapide. Berbecii renasc prin acțiune, prin proiecte noi și printr-o claritate mentală care îi ajută să își redefinească prioritățile.

Este luna în care pot începe un nou capitol profesional sau personal, cu mai multă încredere și entuziasm.

Gemeni

Pentru Gemeni, martie 2026 este luna în care Mercur, planeta lor guvernatoare, le oferă o perspectivă nouă asupra vieții. După o perioadă de confuzie sau indecizie, Gemenii simt că mintea li se limpezește, iar ideile încep să curgă natural.

Este o perioadă excelentă pentru comunicare, studiu, negocieri și reorganizare. Gemenii renasc prin gândire, prin planuri noi și prin capacitatea de a vedea soluții acolo unde înainte vedeau doar blocaje.

Energia lunii îi ajută să lase în urmă haosul și să își construiască un nou ritm de viață, mai eficient și mai coerent.

Leu

Pentru Lei, martie 2026 aduce o schimbare de vibrație în zona valorii personale și a resurselor interioare. După luni în care s-au simțit poate mai retrași sau mai nesiguri, Leii își recapătă forța și strălucirea.

Energia astrală le activează dorința de afirmare, creativitatea și nevoia de a-și demonstra valoarea. Leii renasc prin recâștigarea încrederii în sine, prin proiecte care îi pun în lumină și printr-o energie interioară care îi împinge să își revendice locul.

Este o lună în care pot avea realizări profesionale importante sau pot lua decizii care le schimbă direcția.

Scorpion

Scorpionii sunt printre cei mai influențați de eclipse, iar cea din martie 2026 le activează zona relațiilor și a echilibrului interior. Pentru ei, luna aduce o eliberare de atașamente toxice, de frici și de situații care i-au ținut pe loc.

Energia lunară îi împinge să închidă capitole vechi și să facă loc unor începuturi mai sănătoase. Scorpionii renasc prin transformare, prin curajul de a se desprinde de ceea ce nu le mai servește și printr-o forță interioară care îi ajută să se reconstruiască.

Este o perioadă în care pot lua decizii radicale, dar benefice pe termen lung.

Pești

Prima parte a lunii este dominată de energia Peștilor, cu Soarele, Mercur și Saturn în această zodie. Pentru nativi, martie 2026 devine o perioadă de introspecție, maturizare și eliberare de frici vechi.

Saturn îi ajută să își restructureze viața, să devină mai disciplinați și să își asume responsabilități pe care le-au evitat. În același timp, energia solară le aduce sensibilitate, creativitate și o nevoie puternică de a se reconecta cu propriile emoții.

Peștii renasc prin vindecare interioară, prin acceptare și printr-o claritate emoțională care îi ajută să își redefinească drumul.

