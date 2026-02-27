Jim Carrey, de nerecunoscut la gala Premiilor Cesar, unde a fost omagiat pentru întreaga carieră: „Fie i-au făcut ceva, fie nu e el”

Jim Carrey, actorul care a definit comedia modernă, a revenit în atenția publicului la 64 de ani, dar apariția sa recentă la Premiile César 2026 a generat un val de teorii și speculații online. Distins cu un César onorific pentru întreaga carieră, momentul ar fi trebuit să fie unul de celebrare, însă reacțiile de pe rețelele sociale au scos în evidență altceva.

Jim Carrey, de nerecunoscut la 64 de ani

La cea de-a 51-a ediție a Premiilor César, desfășurată la L’Olympia din Paris, Jim Carrey a fost descris de Academia Franceză ca „una dintre cele mai originale voci ale cinematografiei moderne”.

Însă, după publicarea unui interviu video devenit viral, utilizatorii online au răspuns cu scepticism.

„Nu arată ca el”, „Nu sună ca el”, „Nu se comportă ca el”, sunt doar câteva dintre comentariile care au alimentat discuțiile. Unii internauți au avansat teorii despre clone sau înlocuitori, în timp ce alții au pus schimbarea pe seama depresiei sau a intervențiilor estetice.

Comentariile au fost emoționante și controversate deopotrivă: „L-am urmărit din copilărie și vă spun… fie i-au făcut ceva, fie nu e el”, „Îl iubesc enorm, dar e ceva ciudat și nu pot explica”, „Toți spun că e clonă… dar pentru mine e fața unui om care ține în el multă depresie”.

Tonul mai calm, expresia mai reținută și modificările fizice evidente au alimentat speculațiile, făcând ca acest moment să fie mai mult decât o simplă celebrare a carierei.

Actorul a avut mai mulți ani dificili

Anii 2010 au fost marcați de evenimente tulburătoare pentru Carrey. Moartea tragică a fostei sale iubite și procesele ulterioare au afectat profund imaginea actorului.

În 2015, poziția sa controversată împotriva vaccinurilor, exprimată online, a atras critici dure din partea comunității științifice.

În 2022, Jim Carrey a fost din nou în centrul atenției după ce a criticat public momentul în care Will Smith l-a lovit pe Chris Rock la Oscaruri: „M-a dezgustat ovația în picioare. Hollywood-ul mi s-a părut lipsit de coloană vertebrală”.

Deși a revenit pe marele ecran în „Sonic the Hedgehog 3” în rolul Dr. Robotnik, Jim Carrey a recunoscut că motivul principal a fost financiar. Tot în 2022, actorul a anunțat că „probabil” se retrage definitiv: „Îmi place viața mea liniștită. Îmi place să pictez. Îmi place viața mea spirituală”.

Sursă foto: Captură video Vanity Fair

