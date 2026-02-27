  MENIU  
Bobby J Brown a murit într-un incendiu. Actorul avea 62 de ani

Bobby J Brown a murit într-un incendiu. Actorul avea 62 de ani

Oana Savin
.

Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul său din The Wire, a murit la 62 de ani în urma unui incendiu izbucnit accidental într-un hambar din Maryland. Soția sa a suferit arsuri grave încercând să-l salveze.

Bobby J Brown a murit într-un incendiu

Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul său din serialul „The Wire”, a încetat din viață la 62 de ani în urma unui tragic incendiu într-un hambar din Maryland.

Potrivit AOL, cauza decesului a fost inhalarea de fum și leziuni termice difuze, fiind catalogat drept un accident de către Oficiul Medical al Statului Maryland.

Agentul său, Albert Bramante, l-a descris ca „un talent formidabil și un adevărat profesionist care aducea o intensitate și autenticitate rară pe ecran”.

Într-o declarație pentru Entertainment Weekly, Bramante a adăugat: „De la începuturile sale ca boxer campion până la performanțele remarcabile din proiecte precum ”The Wire”, Bobby a fost un adevărat actor de caracter, ridicând valoarea fiecărei scene în care apărea”.

Tragedia s-a produs în timpul unei încercări de a porni un vehicul în hambar, moment în care a izbucnit incendiul. Bobby J Brown a cerut ajutor unui membru al familiei pentru un extinctor, însă nu a mai putut fi salvat. Soția sa a suferit arsuri grave în încercarea de a-l salva.

Cine a fost Bobby J Brown

Născut în Washington, D.C., Bobby J. Brown și-a început cariera ca boxer amator, câștigând de cinci ori campionatul Golden Gloves și obținând un record impresionant de 73-13. Cariera sa în boxul profesionist din Atlantic City i-a deschis porțile către actorie, debutând alături de Mickey Rourke în filmul din 1988 „Homeboy”.

Ulterior, Brown a studiat actoria la American Academy of Dramatic Arts din New York, apărând pe scena teatrului off-Broadway înainte de a debuta pe micile ecrane în 1998, în serialul „Homicide: Life on the Street”.

În același an, a avut un rol minor în comedia „Pecker” de John Waters. În anii 2000, a apărut în producții celebre precum „Law & Order: Special Victims Unit” și „The Corner”, dar și în filme precum „Love the Hard Way” cu Adrien Brody și „City by the Sea” cu Robert De Niro și Frances McDormand.

Rolul care i-a adus recunoașterea internațională a fost cel al ofițerului Bobby Brown în serialul HBO „The Wire” din 2002. Actorul a apărut în primul episod al seriei și a revenit în alte 11 episoade de-a lungul sezoanelor 3, 4 și 5, devenind un personaj memorabil pentru fanii producției.

Pe lângă actorie, Bobby J. Brown a explorat și regia de film. În 2005, a debutat cu documentarul „Off the Chain”, care analizează abuzurile asupra câinilor pitbull în America. În 2016, a realizat documentarul „Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament-Funkadelic”, oferind o perspectivă unică asupra uneia dintre cele mai influente trupe funk din istorie.

În 2022, Bobby J. Brown a colaborat din nou cu David Simon, creatorul „The Wire”, în miniseria HBO „We Own This City”.

Sursă foto: Facebook

