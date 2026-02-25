Actorul John Wheeler, cunoscut pentru rolurile din „Star Trek” și „The Dukes of Hazzard”, a murit la 95 de ani

John Wheeler, actor cu o prezență marcantă în televiziune, film și pe Broadway, s‑a stins din viață la vârsta de 95 de ani.

De la Star Trek la The Dukes of Hazzard

Decesul său a fost confirmat marți de The Hollywood Reporter, iar fiica lui, Johanna, a precizat că acesta a murit pe 6 februarie în locuința sa din Claremont, California.

De-a lungul anilor, Wheeler a devenit o prezență constantă și recognoscibilă în televiziune, obținând roluri în unele dintre cele mai îndrăgite seriale ale epocii. Și-a făcut debutul pe micul ecran în episodul „Journey to Babel” din sezonul doi al serialului Star Trek, difuzat în noiembrie 1967. Sub un machiaj greu, el l-a interpretat pe diplomatul tellarit Ambasadorul Gav, având scene memorabile alături de Sarek, jucat de Mark Lenard.

Ani mai târziu, a revenit la televiziune într-un rol recurent în sezoanele patru și cinci ale serialului The Dukes of Hazzard, apărând în 1982 în rolul lui Mr. Rhuebottom, proprietarul magazinului general din Hazzard County.

În anii 1960, 1970 și 1980, Wheeler a devenit o figură familiară în televiziunea americană. A apărut în mai multe episoade din Green Acres, Bonanza, The Brady Bunch și The Odd Couple. Printre aparițiile sale ca invitat se numără și Mission: Impossible, Columbo, Happy Days, Gunsmoke, The Waltons, The Rockford Files, CHiPs, Rhoda, Dallas, Simon and Simon, The Golden Girls, Night Court, ER și Beverly Hills, 90210.

Ultima sa apariție pe ecran a fost în filmul TV Meet the Santas (2005), în care l-a interpretat pe Mr. Claus.

Roluri în film și începuturile pe Broadway

Pe lângă activitatea din televiziune, Wheeler a avut o prezență constantă și în cinematografie. Conform bazelor de date cinematografice, filmografia sa include titluri precum Tell Them Willie Boy Is Here, Support Your Local Gunfighter, Mame, Newman’s Law, Big Bad Mama, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The North Avenue Irregulars, The Apple Dumpling Gang Rides Again și Apollo 13.

Cu mult înainte de cariera în film și TV, Wheeler a început pe scenă. Și-a făcut debutul pe Broadway în 1961, în comedia muzicală The Happiest Girl in the World. A apărut apoi în producții precum Kean, Café Crown, I Had a Ball și Sweet Charity, punând bazele unei cariere solide în spectacole live.

Wheeler a devenit cunoscut și în afara rolurilor tradiționale de actor. În 1971, a jucat în celebra reclamă coregrafiată McDonald’s, Grab a Bucket and Mop, interpretând un manager de restaurant și cântând alături de John Amos și Robert Ridgely.

O viață dedicată muzicii și familiei

Muzica a rămas o parte centrală a vieții sale, dincolo de activitatea pe ecran. Ca vocalist cu pregătire clasică, a cântat cu New York City Opera și a făcut parte din grupurile Belafonte Singers — câștigători ai unui premiu Grammy — și DeCormier Singers.

Potrivit IMDb, Wheeler s-a născut în iunie 1930, în Corsicana, Texas. A absolvit University of the Pacific în 1952, cu o diplomă în muzică. După ce a servit în armata SUA, s-a dedicat construirii unei cariere în artele spectacolului.

Wheeler a fost căsătorit cu soția sa, Helen, din 1959 până la moartea acesteia, în 2013. Este supraviețuit de fiica sa, Johanna, de fiii săi, Christopher și Timothy, și de nepotul său, Brandon.

De-a lungul deceniilor, Wheeler și-a construit o carieră stabilă și respectată, trecând cu naturalețe între scenă, ecran și muzică, lăsând în urmă un impact durabil.

Urmărește-ne pe Google News