Co-fondatorul ASOS, Quentin Griffiths, a murit la 58 de ani pe 9 februarie, după ce a căzut de la etajul 17 al unui bloc din Pattaya, Thailanda. Poliția investighează cazul, suspectând o posibilă sinucidere.

Quentin Griffiths a murit după ce a căzut de la balcon

O tragedie lovește lumea modei: Quentin Griffiths, co-fondatorul retailerului britanic de modă rapidă ASOS, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Potrivit Reuters, Griffiths a decedat în urma unei căderi de la etajul 17 al unui bloc de apartamente din orașul-stațiune Pattaya, Thailanda, pe 9 februarie.

Poliția locală a confirmat că trupul său a fost găsit sub balconul apartamentului în care locuia singur. Încă de la început, investigațiile sugerează un posibil suicid, fără dovezi de implicare a altei persoane.

În plus, imaginile camerelor de supraveghere nu arată că cineva ar fi intrat în apartamentul său. Totuși, pentru a clarifica circumstanțele, trupul său a fost trimis pentru autopsie.

Cu ce probleme se confrunta co-fondatorul ASOS

Potrivit prietenului său thailandez, Griffiths era tulburat de procesele legale inițiate de fosta sa soție, o cetățeană thailandeză. Documente referitoare la aceste dispute au fost descoperite în apartamentul său, conform declarațiilor poliției.

Femeia l-a acuzat că a furat 500.000 de lire sterline dintr-o companie pe care o conduceau împreună. Anul trecut, Griffiths ar fi fost arestat și interogat de detectivi după ce ea a susținut că acesta falsificase documente pentru a vinde terenuri și acțiuni din afacere fără știrea ei, notează Daily Mail.

Incidentul nu a atras atenția presei locale din Pattaya, oraș renumit pentru numărul mare de rezidenți străini, până când publicația britanică The Sun a relatat despre caz pe 19 februarie.

Griffiths a co-fondat ASOS în anul 2000, contribuind semnificativ la transformarea companiei într-un reper al modei online. Chiar și după ce a părăsit compania, el a rămas un acționar important, păstrând o legătură puternică cu succesul retailerului.

