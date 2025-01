Ce a făcut-o pe Doiniţa Oancea să renunţe la ideea de a mai fi jurnalistă: „M-am dus să fac practică şi oamenii mă puneau să…” / EXCLUSIV

Doinița Oancea, actrița care a cucerit publicul cu rolurile sale memorabile, a avut un parcurs profesional plin de surprize. Invitată la Fresh by Unica, aceasta a povestit, în exclusivitate cum s-a răzgândit în privința carierei de jurnalistă. Decizia ei a fost influențată de experiențele dezamăgitoare din timpul practicii și de conexiunea sa profundă cu Dumnezeu.

„M-am dus să fac practică și oamenii mă puneau să…”

Deși Doinița Oancea a absolvit Facultatea de Jurnalism și Filosofie, visurile sale legate de această profesie au fost rapid spulberate. Ea a povestit cum, entuziastă, s-a dus să facă practică în redacții, dar realitatea a fost departe de a fi ceea ce și-a imaginat.

„M-am dus să fac practică în niște redacții, nu dau nume. Oamenii mă puneau, ba să fac cafele, ba articolul X pe care l-am scris era foarte bun, dar îl puneau sub un pseudonim. Pseudonimul respectiv era al unui jurnalist de la vremea respectivă. Am aflat ulterior și am fost foarte supărată”, ne-a spus Doiniţa Oancea la Fresh by Unica.

Această experiență a lăsat-o dezamăgită și i-a făcut clar că nu dorește să facă compromisuri pentru a se afirma în această industrie.

„Am zis, eu nu mă duc să fac asta. Nu, nu, nu!”, a mai spus ea.

Cum i s-a schimbat total traiectoria

După terminarea facultății, Doinița a continuat să caute răspunsuri despre cariera sa. Ea a aplicat la un curs post-universitar de Gender Studies la Central European University din Budapesta, fiind acceptată cu bursă. Deși perioada petrecută acolo a fost una valoroasă, gândul la viitorul său profesional o frământa.

„Era ceva noiembrie. Împreună cu o prietenă româncă, ieșisem pe stradă în pijamale să dăm de mâncare la niște câței. Și eram cam tristă. Mi-a zis: «Stai jos aici și vorbește cu Doamne-Doamne și spune ce vrei»”, a mai menţionat Doinița Oancea.

Acela a fost un moment de cotitură pentru ea. Cu o credință profundă în Dumnezeu, a realizat că drumul său trebuie să fie în zona artistică.

„M-am uitat în sus și am zis: «Nu știu, Doamne, zona artistică, dar nu știu exact unde»”, a mărturisit actrița. De aici, lucrurile au început să se clarifice pentru ea.

„Nu mă vedeam stând la un birou”

Pe lângă nemulțumirile legate de practică, Doinița Oancea a realizat că o carieră într-un birou nu i se potrivește.

„Nu mă văd stând la un birou, nu mi se pare că mi se potrivește”, a spus ea cu sinceritate. Faptul că provenea dintr-o familie cu talent artistic a avut un impact semnificativ asupra alegerii sale.

„Bunică-miu era violonist, mătușa mea cântă, verii mei sunt instrumentiști”, ne-a explicat Doinița.

Cu toate acestea, actoria nu era o opțiune evidentă la acel moment.

„Mie îmi plăceau muzica și dansul, dar actoria? Nicio treabă. Nu mă gândisem vreodată la asta”, a recunoscut ea.

Doinița Oancea a mărturisit că a avut curajul să renunțe la o carieră care nu o reprezenta pentru a-și urma adevărata pasiune. Iar momentul încărcat de spiritualitate de pe străzile Budapestei a fost cheia deciziei sale.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

