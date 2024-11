Ce greșeli a făcut Doinița Oancea în relațiile anterioare: „Trebuia să fie tot timpul ca mine. Nu știu dacă știu să iert”. A afectat-o enorm lipsa tatălui biologic / EXCLUSIV

Doinița Oancea este cunoscută pentru sinceritatea sa debordantă și nu se sfiește să vorbească despre greșelile și lecțiile învățate din relațiile sale amoroase. La Fresh by Unica, actrița a făcut dezvăluiri emoționante despre dramele personale care i-au modelat viața și despre cum lipsa tatălui biologic a avut un impact neașteptat asupra ei. Vedeta ne-a spus o poveste despre auto-descoperire, dar și de provocări în fața propriilor demoni interiori.

Ce greșeli a făcut Doinița Oancea în relațiile anterioare

Doinița Oancea a recunoscut că a avut o atitudine dominantă în relațiile anterioare, determinată de o energie masculină care o făcea să creadă că ea are mereu dreptate. Actriţa a completat mărturisind că, în trecut, cariera era o prioritate absolută, iar ăsta era un aspect destul de important care îi afecta relaţiile.

„Nu știu dacă am făcut vreo greșeală în relațiile mele… Poate că la un moment dat nu știam să duc lucrurile în balanţă, adică și partea de carieră și partea de relație. Şi poate am greșit față de o anumită persoană din viața mea la un moment dat pentru că eram prea focusată și abia acum cred că învăț să fiu femeie.

Era energia mea masculină, mă ținea undeva sus în relație și lucrurile trebuiau să fie tot timpul ca mine, eu le știam pe toate, aveam dreptate non-stop, îmi vedeam de treburile mele, na, nu știu”, ne-a spus Doiniţa Oancea la Fresh by Unica.

„Nu ştiu dacă ştiu să iert”

Doiniţa Oancea ne-a mai povestit că a fost învăluită, într-o perioadă, de sentimente negative, care nu au fost în legătură cu tatăl ei biologic, ci cu nişte persoane apropiate care au existat în viaţa ei la un moment dat.

„Sentimentul ăla negativ n-a fost la adresa tatălui meu biologic, mai ales că nu-l cunoșteam, dar evident că asta nu înseamnă că în mine nu au fost niște trăiri sau că nu or mai fi, că eu fac terapie și caut lucruri și am căutat dintotdeauna.

Să înțeleg cine sunt, cum îmi funcționează mintea, de ce reacționez. în felul X sau Y la anumite situații și așa mai departe. Gândesc mult. Dar am avut o altă situație în viață în care am fost cumva învăluită într-o situație din asta negativă și niște sentimente nu foarte plăcute, dar n-am simțit ură.

Și atunci chiar și alea care mă consumau și mi-am dat seama la ce nivel mă pot consuma, atunci m-am gândit că dacă aş fi urât oare cum m-aş fi simţit”, ne-a mai spus Doiniţa Oancea.

Un alt subiect delicat abordat de actriță la Fresh by Unica a fost legat de dificultatea de a ierta. Ea a învățat, însă, să-și elibereze sentimentele negative și să se împace cu trecutul, deși nu a fost deloc un proces ușor. Astăzi, actrița spune că se simte bine și că a reușit să se elibereze de anumite poveri emoționale care o țineau pe loc.

„Nu știu dacă știu să iert. Nu știu dacă sunt persoana care trebuie să ierte ceva sau pe cineva în viața asta. (…) Am reuşit să scap de sentimentul ăla de foarte mult timp, da. N-am nicio treabă. Sunt bine, da”, a mărturisit Doiniţa Oancea la Fresh by Unica.

Doiniţa Oancea, profund afectată de absenţa tatălui biologic

Una dintre cele mai dureroase mărturisiri ale actriței a fost despre impactul pe care lipsa tatălui biologic l-a avut asupra vieții ei. Deși nu l-a cunoscut niciodată, absența lui a lăsat urme adânci.

Doinița Oancea a mărturisit că a făcut terapie pentru a înțelege cum această pierdere i-a influențat comportamentul. De-a lungul anilor, ea a realizat că multe dintre reacțiile ei în situații de stres sau conflicte sunt cauzate de acel „minus” emoțional.

„Un lucru pe care eu nu l-am știut despre mine a fost faptul că pentru că nu am avut lângă mine tatăl biologic, nu l-am cunoscut şi că n-am avut niciun soi de relație, nu știam că m-a afectat atât de tare și că foarte multe lucruri din cele pe care le simt, le trăiesc, din felul în care relaționez, mă rog, și în relații de prietenie, și în relații de business, și în relații cu indivizii.

Foarte multe chestii pleacă de la un minus. Un singur minus care mie nu mi se păreaa că şi-a lăsat amprenta. Adica eu eram, ma, ce treabă am? Poate eu relaționez faţă de oamenii care au crescut cu ambii părinţi. Eu relaționez diferit.

Eu pot orice, dar vezi, eu nu vreau să mă confrunt cu un abandon. Știi? De niciun fel”, ne-a mai spus Doiniţa la Fresh by Unica.

„Cele mai multe relații le-am închis eu din motive deloc întemeiate”

Absenţa tatălui i-a creat Doiniţei teama de abandon. Astfel că din frica de a nu fi părăsită, majoritatea relaţiilor amoroase au fost încheiate chiar de actriţă, sub pretextul unor motive neîntemeiate.

„Cele mai multe relații le-am închis eu, după ani, mulți, șapte, cinci, cinci jumate, doi, adică că eu așa am avut în viața asta. Și, de fapt, eu consideram că fac lucrurile astea, Nu îmi mai place ceva, nu îmi mai convine. Adică găseam anumite scuze sau motive deloc întemeiate”, a mai spus Doiniţa Oancea.

Doiniţa Oancea a ţinut să menţioneze că a avut alături de ea oameni foarte frumoşi care au respectat-o şi pe care i-a respectat, existând însă şi o excepţie de la regulă.

„Am avut parte de oameni foarte mișto lângă mine în viața mea, oameni cu care am avut niște relații de lungă durată, care au știut să mă respecte. A fost ok, totul a fost ok. N-am suferit trădări, înșelării, știi? Da. în această perioadă de la 18 ani calculând până… minus. În rest ok. Așa, deci eu le încheiam. Dar, de fapt, dedesubt undeva…”, ne-a mai mărturisit Doiniţa Oancea.

Iar pentru că a fost întotdeauna pasionată de psihologie și a căutat răspunsuri legate de emoțiile și comportamentele umane încă de când avea 20 și ceva de ani, în prezent actriţa se dedică exercițiilor de autocunoaștere și înțelegere a celorlalți, un proces care o ajută să fie mai empatică și mai deschisă.

Cât despre dacă va mai proceda aşa în actuala relaţei, Doiniţa Oancea ne-a mărturisit că speră ca terapia pe care o face să dea roade.

„Sper că nu (n.r. referindu-se la faptul că speră ca în relația actuală să nu mai procedeze așa)… Odată că lucrez cu mine, odată că fac tot posibilul să mă înțeleg, dar mai fac și tot posibilul să-i înțeleg pe ceilalți”, a dezvăluit vedeta.

Actrița a învățat şi faptul că vulnerabilitatea nu este un semn de slăbiciune, ci o cale de a crea legături autentice cu cei din jur.

„Mi se părea că mă pun într-o postură de victimă, de neajutorată, dar astea erau în capul meu… De fapt, nu ești slab dacă ceri ajutorul”, ne-a mai explicat ea. Prin pași mici, a învățat să accepte sprijinul celor dragi și să construiască relații bazate pe încredere și respect reciproc.

Sursa foto: Ada Cheroiu şi Instagram

