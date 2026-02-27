Cine este actorul Vlad Marinescu, reținut pentru trafic de persoane. Acuzații de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

Actorul Vlad Marinescu a fost reținut de procurorii DIICOT, după o amplă acțiune într-un club de noapte din București. Conform anchetatorilor, actorul coordona o rețea de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, care ar fi obligat zeci de tinere să se prostitueze într-un club de noapte. Vlad Marinescu a apărut în producții cunoscute la posturi precum PRO TV și Antena 1.
Vlad Marinescu, acuzat de prostutiție, trafic de persoane și spălare de bani. Cine este actorul
Actorul Vlad Marinescu este suspectat de procurorii că ar fi coordonat o grupare specializată în trafic de persoane și proxenetism în incinta a două fundații care se ocupă de recrutarea dansatoarelor pentru club.
Întreagă operațiune a pornit după ce actorul a fost denunțat de către o tânără că ar fi obligat-o să se prostitueze, apoi au venit și alte fete cu declarații împotriva lui și a apropiaților, dezvăluind ce se întâmpla după ușile închise.
„Le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic”. (Sursa: Biroul de Presă al DIICOT)
„În realitate, victimele ar fi fost constrânse să practice prostituția. Pentru controlul acestora, suspecții ar fi impus ținte financiare și penalizări, exercitând presiuni psihice constante”, conform comisarului-șef Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR.