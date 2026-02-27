Cine este actorul Vlad Marinescu, reținut pentru trafic de persoane. Acuzații de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

Actorul Vlad Marinescu a fost reținut de procurorii DIICOT, după o amplă acțiune într-un club de noapte din București. Conform anchetatorilor, actorul coordona o rețea de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, care ar fi obligat zeci de tinere să se prostitueze într-un club de noapte. Vlad Marinescu a apărut în producții cunoscute la posturi precum PRO TV și Antena 1.

Vlad Marinescu, acuzat de prostutiție, trafic de persoane și spălare de bani. Cine este actorul

Actorul Vlad Marinescu este suspectat de procurorii că ar fi coordonat o grupare specializată în trafic de persoane și proxenetism în incinta a două fundații care se ocupă de recrutarea dansatoarelor pentru club.

Întreagă operațiune a pornit după ce actorul a fost denunțat de către o tânără că ar fi obligat-o să se prostitueze, apoi au venit și alte fete cu declarații împotriva lui și a apropiaților, dezvăluind ce se întâmpla după ușile închise.

„Le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic”. (Sursa: Biroul de Presă al DIICOT)

„În realitate, victimele ar fi fost constrânse să practice prostituția. Pentru controlul acestora, suspecții ar fi impus ținte financiare și penalizări, exercitând presiuni psihice constante”, conform comisarului-șef Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR.

Conform procurorilor DIICOT, gruparea lui Vlad Marinescu ar fi câștigat aproape 4 milioane de euro

„Ați făcut trafic de persoane, proxenetism cu dansatoarele din club? A meritat afacerea? Aproape patru milioane de euro de pe urma fetelor?”, l-ar fi întrebat procurorii.

„Doamne, ferește!”, a răspuns Vlad Marinescu.

Mai mulți angajați ai clubului de noapte și alți suspecți au fost audiați în calitate de martori.

Cine este Vlad Marinescu

Vlad Marinescu este un actor român, născut în 1990, care și-a început cariera actoricească încă din adolescență.

El a terminat Regie și Actorie la Universitatea Hyperion și apoi a făcut cursuri și un masterat în Creative Writing la Universitatea Lancaster din Marea Britanie.

Marinescu a apărut în diverse producții precum filmul horror „No One Gets Out Live”.

Vlad Marinescu a jucat și în producții precum A„Tătuțu’”, „Vlad”, „Profu’”, „Nimeni nu scapă cu viață”, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” și în sezonul al doilea al serialului „Groapa”.

