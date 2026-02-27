Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate”

Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților, ce a fost adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025. Aceasta a fost mai apoi contestată la CCR și tergiversată la Curtea Constituțională timp de două luni.

Nicușor Dan a făcut un pas decisiv în recalibrarea pensiilor magistraților, promulgând o lege ce aduce schimbări fundamentale.

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate”, a scris președintele pe Facebook.

Legea, însă, a stârnit controverse. Magistrații au cerut ca aceasta să fie retrimisă în Parlament, considerând-o „o pedeapsă aplicată judecătorilor de către puterea executivă” pentru a influența deciziile judecătorești în favoarea guvernului.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a rămas ferm pe poziție, subliniind respectul pentru munca magistraților.

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, a mai spus șeful statului.

CCR a declarat legea ca fiind constituțională

Decizia Curții Constituționale din 18 februarie a validat proiectul propus de premierul Ilie Bolojan în decembrie 2025, ceea ce înseamnă că vârsta de pensionare a magistraților crește la 65 de ani, față de 48 în prezent.

Pensia va fi calculată la 70% din ultimul salariu net, în loc de 80% din brut, iar perioada de tranziție până la noua vârstă de pensionare va fi de 15 ani.

Pensionarea anticipată rămâne posibilă doar cu cel puțin 35 de ani vechime, dar cu penalizări de 2% pe an înainte de vârsta standard.

Potrivit Libertatea, România a întârziat Jalonul 215 din PNRR, legat de pensiile speciale, cu trei luni. Acest lucru pune în pericol accesul la fonduri europene de 231 de milioane de euro. Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat la Bruxelles pe 26 februarie pentru a discuta cu Ursula von der Leyen, încercând să evite pierderea fondurilor. La finalul întâlnirii, premierul s-a declarat optimist.

