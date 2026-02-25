Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a clarificat că suspendarea permisului pentru neplata amenzilor nu a fost retrasă, contrar informațiilor apărute în spațiul public. Măsura rămâne parte a reformei adoptate de Guvernul Bolojan și va deveni operațională după interconectarea sistemelor digitale ale Poliției și autorităților locale.

Suspendarea permisului rămâne în vigoare

Ministrul subliniază că nu a existat nicio discuție în Executiv privind renunțarea la această prevedere. El corectează public informațiile eronate apărute anterior:

„În ceea ce privește suspendarea permiselor, informația de ieri a fost puțin eronată. Nu s-a discutat niciun moment renunțarea la măsură” – a declarat Attila, citat de româniatv.net.

Guvernul a inclus această sancțiune în ordonanța privind reforma administrației, având în vedere că doar aproximativ 40% dintre amenzile rutiere sunt achitate în prezent.

Cum va funcționa noul mecanism

Măsura va fi aplicată automat, fără ca șoferul să fie obligat să predea fizic permisul la Poliție. Suspendarea se activează după un interval clar stabilit, în care contravenientul are timp să achite amenda.

Cseke Attila a explicat procedura: „După trecerea unor perioade de timp, foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda, se comunică autorității locale, aceasta îl înștiințează și, dacă după somație nu plătește, sistemul intră în vigoare. Cetățeanul nu va trebui să vină la Poliție. Se va suspenda automat permisul.”

Implementarea este programată peste șase luni, timp necesar pentru interconectarea platformelor digitale.

Durata suspendării și perioada de grație

Șoferii vor beneficia de o perioadă de grație înainte ca sancțiunea să se aplice. Conform declarațiilor ministrului, suspendarea se calculează proporțional cu valoarea amenzii: pentru fiecare 50 de lei neplătiți, se aplică o zi de suspendare a permisului.

În unele prezentări oficiale, intervalul total până la suspendare este menționat ca fiind de 105 zile de la constatarea contravenției, incluzând notificările și termenul de plată.

Noul sistem marchează trecerea la un mecanism digital, automatizat, menit să crească gradul de colectare a amenzilor și să elimine birocrația. Suspendarea permisului devine o consecință directă și previzibilă a neplății, fără drumuri la ghișee și fără proceduri suplimentare.

Foto – Facebook

