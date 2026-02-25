De ce nu a promulgat încă Nicușor Dan legea privind pensiile speciale ale magistraților. Anunțul Administrației Prezidențiale

Administrația prezidențială a explicat marți, 24 februarie, de ce președintele Nicușor Dan încă nu a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților, după ce judecătorii Curții Constituționale au declarat legea constituțională.

De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea pensiilor speciale

Administrația Prezidențială a lansat un comunicat în care explică de ce președintele Nicușor Dan nu a promulgat încă legea privind pensiile speciale ale magistraților, deși judecătorii CCR au declarat legea constituțională. Șeful statului a fost intens criticat în ultimele zile din cauza acestui subiect.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la existenţa unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituţională de Curtea Constituţională în data de 18 februarie 2026, Administraţia Prezidenţială face următoarea precizare: Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituţia României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate poate fi promulgată de Preşedintele României doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea”, se arată în comunicat.

”După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Preşedintele României pentru promulgare”, a adăugat Administrația Prezidențială.

Judecătorii CCR au declarat constituțională legea pensiilor speciale ale magistraților

Săptămâna trecută, judecătorii Curții Constituționale au respins obiecția de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, ceea ce înseamnă că pensiile acestora pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va creşte.

În cadrul unui comunicat, CCR precizează că obiecția ICCJ este „neîntemeiată”, ținând cont de faptul că Guvernul și-a asumat răspunderea cu respectarea Constituției.

După votul dat de magistrați, președintele Nicușor Dan a salutat decizia CCR privind reforma pensiilor speciale. Președintele a subliniat faptul că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a scris Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook, după votul Curții Constituționale.

