Florin Manole a vorbit despre necesitatea indexării pensiilor într‑un moment în care presiunea pe buget, inflația și discuțiile despre deficit domină agenda publică. Declarațiile sale conturează direcțiile majore ale politicilor sociale pe care Ministerul Muncii le pregătește pentru următorii ani, cu accent pe protejarea pensionarilor și pe eficientizarea administrației.

Indexarea pensiilor, o prioritate socială

Ministrul a subliniat că pensionarii nu mai pot suporta povara ajustărilor bugetare și că statul are obligația de a interveni. „Toată această povară a reducerii deficitului nu mai poate fi dusă de către pensionari”, a declarat Florin Manole, într-un interviu pentru Știrile Kanal D, insistând că indexarea pensiilor în 2027 este „absolut necesară”.

El a explicat că inflația a erodat puterea de cumpărare, iar măsurile de compensare trebuie să vizeze în special pensionarii cu venituri mici. În plus, ministrul a arătat că și contribuția CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei trebuie reevaluată pentru a nu împovăra suplimentar această categorie vulnerabilă.

Sursele de finanțare și presiunea pe buget

Manole a vorbit și despre resursele necesare pentru aplicarea acestor măsuri, arătând că există spațiu bugetar datorită creșterii colectării. „Avem o serie de creșteri la colectarea în buget. De exemplu, creșteri la colectarea TVA de 13 miliarde”, a explicat ministrul, subliniind că pachetul social are un cost estimat de aproximativ 3 miliarde de lei, considerat sustenabil.

El a insistat că guvernarea nu poate fi redusă la calcule contabile: „Guvernul nu poate să facă doar contabilitate, de parcă cetățenii ar fi doar cifre”.

Reforma administrativă în Ministerul Muncii

În ceea ce privește reorganizarea ministerului, Florin Manole a anunțat că un plan detaliat va fi prezentat în două‑trei săptămâni. Reforma va include reducerea unor cheltuieli, însă fără concedieri. „Să mergem mai degrabă pe reducerea numărului de posturi de conducere. Asta este o soluție”, a precizat ministrul.

El a subliniat că funcționalitatea sistemelor sociale nu va fi afectată, iar reorganizarea urmărește eficientizarea activității și modernizarea instituției.

