Ce salariu are Ioana Fâșie. Partenera lui Ilie Bolojan este asistentă la SJU Oradea

Ioana Fâșie, partenera premierului României, Ilie Bolojan, a ales să rămână în domeniul medical, unde își aduce contribuția de peste două decenii. Aceasta preferă să stea departe de ochii publicului și să se concentreze asupra carierei sale.

Ce salariu are Ioana Fâșie, partenera lui Ilie Bolojan

Ioana Fâșie este asistent medical în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea. Cu o experiență profesională de peste 20 de ani și studii superioare, ea este încadrată în gradația 5.

Potrivit Cancan, Ioana lucrează într-un mediu cu factori de risc ridicat, ceea ce îi aduce sporuri pentru condiții deosebit de periculoase, alături de indemnizația de hrană.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al spitalului, venitul brut lunar al Ioanei Fâșie depășește suma de 14.000 de lei. Salariul de bază este de aproximativ 9.000 de lei, iar la această sumă se adaugă sporurile pentru condiții periculoase, care însumează 3.869 de lei, precum și indemnizația de hrană. În 2024, venitul net lunar al Ioanei se ridica la 8.317 lei.

Călătoria la Viena și controversa plăților

În decembrie 2025, Ilie Bolojan și partenera sa au fost observați într-o vizită la Viena, stârnind curiozitatea publicului referitor la cine a suportat cheltuielile acestei deplasări. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a clarificat situația, susținând că „Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier”.

Deși Ilie Bolojan și Ioana Fâșie formează un cuplu de mulți ani, cei doi preferă să își păstreze viața personală departe de atenția publicului. Rarele lor apariții împreună, cum a fost cea din Austria, atrag însă inevitabil atenția.

Într-un interviu acordat Digi FM, premierul a subliniat că astfel de zvonuri despre viața sa personală nu sunt întotdeauna reale: „Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”.

Sursă foto: Eugen Ivuț, Episcopia Greco-Catolică de Oradea

