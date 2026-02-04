Cât costă, de fapt, ceasul lui Ilie Bolojan care a stârnit dezbateri aprinse. „Aveți puțin bun simț! E un ceas ieftin!”

Un detaliu aparent banal – ceasul purtat de Ilie Bolojan la mână – a reușit să inflameze rețelele sociale în ultimele zile. Pe TikTok și Facebook au circulat numeroase filmulețe și postări în care se afirma că premierul ar purta un accesoriu de lux, evaluat la zeci sau chiar sute de mii de euro.

Informația a fost preluată masiv, amplificată și transformată într-o controversă națională, până când Bolojan a fost întrebat direct despre subiect și a oferit o explicație clară.

Cum a pornit scandalul

Totul a început după ce Anca Alexandrescu a publicat pe Facebook o postare în care sugera că ceasul lui Ilie Bolojan ar valora zeci de mii de euro și că nu ar apărea în declarația de avere. „Bre, nea Ilie, de unde ai ceasul ăsta de multe zeci de mii de euro? Și mai ales de ce nu e în declarația de avere? Văd că la mâna a doua e doar 30.000 de euro! Să nu zică tanti Dogioiu că e de la chinezi, că nu te cred!”, a scris ea.

După ce mai mulți utilizatori i-au atras atenția că modelul prezentat de ea nu este cel purtat de premier, Alexandrescu a revenit cu un update: „Am mai adăugat o poză cu alt model, pentru că zic pupătorii că nu e acel model. O fi fake? Oricum văd că apare cu foarte multe ceasuri în poze, dar tot nu apar în declarația de avere.”

Deși s-a precizat în repetate rânduri că imaginile folosite nu corespund ceasului real, informația a fost preluată masiv pe TikTok, unde unii utilizatori au dus speculațiile și mai departe, afirmând că ar fi vorba despre un Patek Philippe de 200.000 de euro.

Citeşte şi: ANAF, noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Sunt vizate persoanele fizice

Citeşte şi: Kelemen Hunor i-a cerut lui Ilie Bolojan să micșoreze taxele și impozitele: „Limita de suportabilitate a fost depășită”. Răspunsul premierului

Reacția lui Ilie Bolojan: „Nu mai mințiți!”

Confruntat cu întrebări directe din partea reporterilor Realitatea, Ilie Bolojan a clarificat situația fără ezitare. Premierul a scos ceasul de la mână și a explicat că nu este vorba despre un accesoriu de lux, ci despre un model Timex accesibil.

„Nu mai colportați toate minciunile legate de ceasuri și de alte lucruri. Și aveți puțin bun simț și politețe! E un ceas ieftin, ca să fiți liniștiți. Nu mai mințiți”, a declarat Bolojan.

Verificările făcute pe site-uri de specialitate arată că modelul purtat de premier costă între 200 și 700 de lei, în funcție de versiune.

Reacțiile din online: între ironie și clarificări

Magda Bistriceanu a intervenit și ea în discuție, publicând pe Facebook o postare în care a prezentat prețul real al ceasului. „Ce să vezi, Ilie Bolojan a apărut, a scos ceasul de la mână și a spus calm: «Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți! Este un ceas ieftin»! Ceasul: Timex. Prețul real: 744 de lei… doar la o simplă căutare”, a scris aceasta.

Jurnalistul Andrei Nourescu a comentat la rândul său situația, ironizând reacțiile exagerate din presă și online. „Atât mai lipsea, ca reporterițele să-i dea și cu poșeta în cap Premierului, când se rățoiau la el să le arate așa zisul ceas scump… Care e un Timex de vreo 200 de euro, de fapt. Așa ceva? Cum adică să ai ceas scump, dacă e austeritate? Nu e voie”, a scris el.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News