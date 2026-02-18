O recunoști? Are 65 de ani și este printre puținele actrițe care au ales să îmbătrânească natural, fără Botox și operații estetice

Una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood a fost zărită recent în New York. La 65 de ani, ea demonstrează că frumusețea naturală și stilul sunt atemporale.

Julianne Moore, naturală la 65 de ani. Nu are Botox, nici operații estetice

Julianne Moore, la 65 de ani, inspiră milioane de femei din întreaga lume, demonstrând că frumusețea naturală poate străluci fără artificii. Recent, actrița a fost surprinsă pe străzile din New York, într-o apariție discretă care nu a scăpat vigilenței paparazzilor.

Cu o pereche de ochelari supradimensionați, o căciulă voluminoasă și un palton oversize, Julianne a ales un look casual și confortabil, completat de pantaloni și ghete negre. Chiar și așa, prezența sa nu a trecut neobservată, iar fanii continuă să o admire pentru decizia de a îmbrățișa procesul natural al îmbătrânirii.

Actrița, câștigătoare a unui premiu Oscar, se numără printre puținele vedete de la Hollywood care refuză intervențiile estetice. Într-un interviu acordat revistei Allure în 2010, Julianne a declarat: „Nu-mi place să condamn oamenii care își pun Botox, dar nu cred că îi face să arate mai bine”. Această convingere rămâne neschimbată și astăzi, fiind un exemplu de acceptare și încredere în sine.

Rutina de îngrijire

Totuși, Julianne are o rutină de îngrijire a pielii. Într-un interviu pentru NewBeauty din 2015, actrița a dezvăluit că unul dintre secretele pielii sale luminoase este hidratarea constantă: „Nu sunt sigură exact de ce funcționează, dar simt că îmi face bine”. În fiecare dimineață, începe ziua cu două pahare mari de apă.

Pe lângă hidratare, Julianne alternează consumul de cafea și ceai verde, fiind atentă la ingredientele din produsele de îngrijire pe care le folosește. Crema hidratantă cu SPF și masajul facial sunt alte elemente esențiale în rutina sa de frumusețe.

