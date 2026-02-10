Eric Schmidt, fostul CEO Google, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără decât el, deși este căsătorit: „A avut zeci de amante”

Eric Schmidt, fost CEO Google, are o relație cu Gloria-Sophie Burkandt, un model în vârstă de de 27 de ani și fiica premierului Bavariei. Miliardarul de 70 de ani continuă să atragă atenția prin relațiile sale controversate.

Eric Schmidt are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără decât el

Eric Schmidt, fostul CEO al Google, este din nou în centrul atenției, dar de data aceasta nu pentru realizările sale în tehnologie. În vârstă de 70 de ani, miliardarul cu o avere estimată la 36,5 miliarde de dolari, conform Forbes, are o relație cu Gloria-Sophie Burkandt, un fotomodel de 27 de ani. Relația a atras atenția presei internaționale din două motive. Schmidt este căsătorit, iar Gloria este cu 43 de ani mai tânără decât el. „E căsătorit, a avut zeci de amante, acum s-a combinat cu fiica premierului”, spune o sursă, citată de Libertatea.

Fiica premierului bavarez Markus Söder, Gloria-Sophie Burkandt, este cunoscută în lumea modellingului. Cei doi sunt împreună de câteva luni și au sărbătorit Revelionul împreună, stârnind curiozitate. Gloria-Sophie pare să fie o prezență constantă în viața lui Schmidt.

Schmidt, acuzat de hărțuire și abuz de o fostă amantă

Eric Schmidt nu nu se află la prima relație controversată. Înainte de Gloria-Sophie, miliardarul a avut o relație de patru ani cu Michelle Ritter, antreprenoare americană și absolventă de Drept. Relația lor s-a încheiat în mai 2024, iar Ritter a cerut un ordin de restricție împotriva lui Schmidt în luna decembrie a aceluiași an, acuzându-l de hărțuire și abuz. Schmidt investise 100 de milioane de dolari în start-upul ei de inteligență artificială, Steel Perlot, dar acest parteneriat profesional nu a salvat legătura personală.

De-a lungul anilor, Schmidt a fost asociat cu numeroase femei. Printre acestea se numără Kate Bohner, fostă prezentatoare TV americană, care a avut o relație cu miliardarul între 2007 și 2010. Jason Parsley, un prieten al lui Bohner, a declarat despre această poveste: „A fost o relație serioasă, cel puțin așa a fost pentru ea. El i-a tot promis că va divorța, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată”.

A mai avut relații cu o investitoare, o studentă la medicină și o pianistă

O altă relație notabilă a fost cea cu Ulla Parker, încheiată în 2019, după ce aceasta ar fi avut legături cu un manager de fonduri speculative. Schmidt a fost văzut ulterior la o petrecere în Sardinia cu Alexandra Duisberg, fostă studentă la Medicină, căreia i-a oferit un inel cu safir, dar zvonurile de logodnă au fost infirmate de surse apropiate.

Mai recent, Schmidt și-a manifestat interesul pentru artă prin relația cu pianista Chau-Giang Thi Nguyen. Potrivit New York Post, cei doi au fost văzuți frecvent în SoHo, luând masa la Cipriani. De asemenea, Schmidt a călătorit în destinații exotice precum Caraibe și sudul Franței împreună cu producătoarea Lisa Shields.

Miliardarul este căsătorit de zeci de ani

Deși căsătorit din 1980 cu Wendy Schmidt, relația lor pare să fie una „deschisă”, conform surselor Bild. Wendy, de asemenea în vârstă de 70 de ani, a fost ultima dată văzută în public alături de Eric în toamna lui 2025, la gala de artă și film LACMA din Los Angeles. Schmidt, poreclit „cel mai sexy burlac“ în presa americană, și-a cunoscut soția la Universitatea din California, Berkeley, în tinerețe.

Foto: Profimediaimages.ro

