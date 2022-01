Cel mai exclusivist club de la Hollywood este, fără doar și poate, cel al celebrităților care au spus NU operațiilor estetice. Intervențiile precum liftingurile faciale, rinoplastiile, injecțiile cu acid hialuronic și botox au devenit din ce în ce mai frecvente în rândul celebrităților din întreaga lume, nu doar în rândul celor de la Hollywood. Mai există, însă, un grup restrâns de persoane publice care au opus rezistență acestui „trend”.

Celebrități care au spus NU operațiilor estetice

Meryl Streep

„Când le observ (n.red.: operațiile estetice) la oamenii pe care-i întâlnesc, e ca o întrerupere a comunicării cu ei. E ca un steag în dreptul priveliștii. Pentru un actor, este ca și cum ar purta un voal, nu este un lucru bun”, spunea actrița în 2009, pentru Vanity Fair.

Julia Roberts

„Este păcat că trăim într-o societate panicată și dismorfică în care femeile nici nu-și dau șansa să vadă cum vor arăta îmbătrânind. Vreau să văd cum arăt înainte să intervin. Copiii mei vreau să știe când sunt nervoasă, fericită, când sunt confuză. Fața ta spune o poveste… nu ar trebui să fie o poveste despre cum te-ai dus la cabinetul medicului estetician”, declara actrița în 2020, pentru Elle.

Kate Winslet

„Este împotriva principiilor mele, împotriva felului în care părinții mei m-au crescut și împotriva a ceea ce consider frumusețe naturală. Niciodată nu voi ceda. Sunt actriță, nu vreau să-mi îngheț expresiile”, mărturisea actrița în 2011, pentru The Telegraph.

Julianne Moore

„Urăsc să condamn oamenii pentru asta, dar nu cred că-i face să arate mai bine. Cred că arată ca și cum și-au făcut ceva la față. Când privești pe cineva care și-a alterat fața într-un anume fel, arată ciudat”, declara actrița în trecut, pentru Allure.

Salma Hayek

„Fără ajustări chirurgicale. Nici botox. Cred că este îngrozitor ce fac fetele astea de 20 și ceva de ani, își injectează fața și buzele. Una mi-a zis: «Dacă-mi distrug mușchii acum, niciodată nu voi avea riduri». Îți imaginezi?”, declara Hayek în trecut, pentru InStyle.

Jodie Foster

„Nu e genul meu, dar nu sunt împotriva lor. Pentru mine, este mai mult vorba despre imaginea de sine. Adică aș prefera să-mi zică cineva «wow, fata asta are un nas urât», decât «wow, fata asta are o operație urâtă la nas». Aș prefera să fiu comentată pentru cine sunt, nu pentru ceea ce mă identifică drept rușinată de propria persoană”, declara actrița în 2007, pentru More Magazine.

Alicia Silverstone

„Nu-mi voi face operații. Voi continua să fiu naturală. Voi fi un exemplu a ceea ce înseamnă cu adevărat să înaintezi în vârstă. Nu vreau să apelez la ceva care mi-ar putea face rău. Vreau să îmbătrânesc în mod natural. În filme, îmi doresc să reprezint oameni reali, ceea ce multe alte persoane nu fac în prezent”, declara actrița în decembrie 2020, pentru ET.

Kristen Stewart

„Nu, niciodată. Niciodată (n.red.: nu-și va face operații estetice). Sunt îngrozită de ideea asta. Poate este o aroganță, dar nu-mi doresc să schimb nimic la mine. Cred că femeile care fac asta și-au pierdut mințile. E vandalism”, declara Kristen Stewart în 2015, pentru Vanity Fair.

Pink

„Din când în când, iei în considerare să-ți alterezi chipul, apoi te uiți la o persoană și vrei să vezi ceea ce simte, dar fața ei nu exprimă nimic. Nu pot face asta. Pur și simplu nu pot”, scria solista în decembrie 2020, pe Twitter.

Printre celebritățile care au spus nu operațiilor estetice se mai numără și actrițele Tina Fey, Rachel Weisz, Brooke Shields, Emma Thompson, Isabella Rossellini, Sigourney Weaver și Brigitte Bardot.

Foto: Profimediaimages.ro