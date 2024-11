Ellen DeGeneres a părăsit America după ce Donald Trump a câștigat alegerile. Vedeta a pus la vânzare casa din Montecito

Ellen DeGeneres și soția ei, Portia De Rossi, au decis să părăsească America după ce Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale. Fosta prezentatoare de talk-show a spus că a decis să se mute în Europa, după rezultatul din 5 noiembrie.

Ellen DeGeneres a părăsit America

Ellen DeGeneres și soția ei, Portia De Rossi, părăsesc Statele Unite pentru o nouă casă în străinătate. Cele două s-au mutat în Anglia și intenționează să-și vândă reședința din Montecito, California. Acestea ar fi luat decizia după victoria fostului președinte Donald Trump asupra vicepreședintelui Kamala Harris, pe care Ellen l-a avut susținut la alegerile din 2024 de la începutul acestei luni.

Și se pare că cuplul – care s-a căsătorit în 2008 – se instalează deja peste Ocean, Ellen și Portia fiind văzute văzuți săptămâna trecută vizitând pub-ul gazdei britanice Jeremy Clarkson, The Farmer’s Dog, situat în Burford, Anglia.

Se pare că cuplul locuiește acum în Cotswolds, o porțiune rurală din sud-vestul Angliei, care se află la aproximativ 160 kilometri de Londra, notează Daily Mail.

Zona este populară printre celebritățile care caută să evite agitația Londrei, ceea ce ar avea sens pentru DeGeneres și Rossi, deoarece încercaseră deja să evite Los Angeles, mutându-se în Montecito din comitatul Santa Barbara. Acestea au scos deja la vânzarea din Montecito pentru suma de 46 milioane dolari.

Citește și: Ellen DeGeneres, acuzată de comportament neadecvat față de un copil de 11 ani. Ce a făcut controversata vedetă

Citește și: Ellen DeGeneres renunță la emisiunea care a făcut-o celebră. Care este motivul

Ellen DeGeneres și Portia De Rossi vor avea o mulțime de vecini celebri. Printre vedetele cu proprietăți în Cotswolds se numără David și Victoria Beckham, Kate Moss, Patrick Stewart, Elizabeth Hurley, Jeremy Clarkson și Damien Hirst, printre mulți alții.

Zona găzduiește chiar și o casă regală, deoarece regele Charles deține Highgrove House din Gloucestershire.

Ce vedete au ales să se mute în Europa, lăsând SUA în urmă

Ellen DeGeneres și soția ei nu sunt singurele vedete care nu sunt de acord cu politicile lui Trump și plănuiesc să părăsească SUA definitiv, mai multe celebrități exprimându-și intenția de a se muta pe alt continent.

Actrița Eva Longoria a declarat pentru Marie Claire, în noiembrie, că a avut privilegiul de a putea părăsi SUA pentru pășuni mai verzi și că îi pare rău pentru cei nevoiți să rămână.

„Mi-am trăit toată viața de adult aici. Dar chiar înainte de pandemie, totul se schimba. Vibe-ul era diferit. Partea șocantă nu este că (Trump) a câștigat. Este că un criminal condamnat care împrăștie atât de multă ură ar putea ocupa cea mai înaltă funcție”, a spus ea.

Citește și: Bianca Drăgușanu, primul mesaj după scandalul cu Gabi Bădălău: „Nu sunt un om agresiv”

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, prima reacție după ce băieții ei au fost luați de Protecția Copilului: „Este firesc”

„Dacă își ține promisiunile, va fi un loc înfricoșător”, a subliniat actrița.

La rândul ei, Laverne Cox a anunțat că plănuiește să se mute în Caraibe sau în Europa după victoria lui Trump.

„Ca persoană publică, cu toate privilegiile mele, sunt speriată și sunt deosebit de speriată pentru că sunt o persoană publică. Simt că aș putea fi vizată. Cred că au cheltuit aproape 100 de milioane de dolari pe reclame anti-trans”, a explicat ea despre decizia ei de a se muta.

De asemenea, Sophie Turner a părăsit definitiv America fix înainte de alegeri, aceasta revenind în Marea Britanie.

Cum arată casa din Montecito pe care Ellen DeGeneres a scos-o la vânzare

Ellen DeGeneres și soția ei Portia de Rossi își vând proprietatea din Montecito, California, pentru 46 de milioane de dolari. Construită în 1919 și cunoscută sub numele de Curtea Pompeiiană, casa și terenul ei sunt ascunse în spatele unei uriașe porți de fier și a unei alee lungi de 2 kilometri care se termină într-o curte circulară înconjurată de măslini.

Pe lângă casa principală, există alte patru structuri împrăștiate în jurul proprietății de 3.3 hectare: două case de oaspeți, o cabană lângă piscină și un studio de artă mic.

Terenurile rafinat îngrijite includ garduri vii și gazon, chiparoși italieni maturi, stejari vechi și eucalipt.

Atât piscina, cât și terenul de tenis de dimensiuni mari sunt ascunse în mod privat, departe de casa principală, iar în incintă există mai multe fântâni mari și căi de mers pe jos. Există și o podgorie de Chardonnay.

Proprietatea principală de 7.817 de metri pătrați are două dormitoare, două băi și două băi mai mici. O pensiune are două dormitoare și o baie, în timp ce cealaltă are un dormitor cu o baie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ellen DeGeneres și Portia De Rossi și casa din Montecito pe care au scos-o la vânzare

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News