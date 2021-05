Ellen DeGeneres renunță la emisiunea care a făcut-o celebră. Care este motivul

Ellen DeGeneres (63 de ani) este gazda show-ului de divertisment „The Ellen DeGeneres Show” din 2003, iar de-a lungul anilor emisiunea a câștigat peste 60 de trofee Emmy, fiind unul dintre cele mai de succes programe din industria TV din Statele Unite ale Americii.

De ce se încheie celebra emisiune

Show-ul realizat de Ellen DeGeneres se va încheia în 2022, după 19 sezoane. Vedeta a povestit că decizia nu este una rapidă, ci una pe care a vrut să o ia și cu ani în urmă.

„Mă gândeam să mă opresc după al 16-lea sezon. Acela urma să fie ultimul meu sezon şi au vrut să semnez pentru încă patru ani şi am spus că poate semnez pentru unul. Mi-au spus că nu se poate semna pentru un singur an: Nu facem aşa cu partenerii şi posturile TV au nevoie de un contract mai angajat. Aşa că, am stabilit pe încă trei ani şi am ştiut că va fi pentru ultima dată. Acesta era planul”, a declarat aceasta într-un interviu acordat The Hollywood Reporter.

Realizatoarea TV a spus și care este motivul pentru care nu va mai realiza emisiunea: „Oricât de grozav este acest spectacol și oricât de distractiv este, nu mai este o provocare”.

„Sunt o persoană creativă și, atunci când ești o persoană creativă, trebuie să fii mereu provocat, motiv pentru care am decis să găzduiesc premiile Oscar sau am decis să mă întorc la stand-up când nu credeam că o voi face. Am avut nevoie doar de ceva care să mă provoace,” a mai spus aceasta.

„The Ellen DeGeneres Show”, subiectul unei anchete interne

Un raport realizat de cei de la BuzzFeed News arată că mai mulți foști angajați ai emisiunii au subliniat că mediul de lucru este unul toxic. În momentul de față, emisiunea se află sub o anchetă internă realizată de WarnerMedia după declarațiile foștilor angajați.

Unul dintre angajați a povestit că în trecut a fost penalizat pentru că și-a luat concediu medical, a fost victima microagresiunilor rasiste și i-a fost teamă să depună plângeri.

„În decursul a aproape două decenii, 3.000 de episoade și angajarea a 1.000 de membri ai echipei, am încercat să creem un mediu de muncă deschis, sigur și incluziv. Inimile noastre sunt frânte și ne pare cu adevărat rău să aflăm că până și o persoană din familia noastră de producție a avut o experiență negativă”, au spus atunci producătorii executivi Ed Glavin, Mary Connelly și Andy Lassner.

Sursă foto: Profimedia