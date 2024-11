Adriana Bahmuțeanu, prima reacție după ce băieții ei au fost luați de Protecția Copilului: „Este firesc”

Adriana Bahmuțeanu are doi copii din fostul mariaj cu regretatul om de afaceri Silviu Prigoană. Cei doi băieți, Eduard și Maximus, locuiau cu tatăl lor și cu partenera lui de viață când afaceristul s-a stins din viață. Miercuri, 20 noiembrie, băieții de 14 și de 17 ani au fost preluați de Protecția Copilului. Fosta prezentatoare de televiziune a făcut primele declarații despre acest demers.

Adriana Bahmuțeanu a reacționat după ce copiii ei au fost luați de Protecția Copilului

Fiii cei mici ai lui Silviu Prigoană au fost preluați de Protecția Copilului după decesul omului de afaceri. Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a murit la 60 de ani din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute, consecutivă unui infarct miocardic. Băieții lui, Eduard și Maximus, locuiau cu el și cu partenera lui de viață, Mihaela Botezatu.

Ulterior decesului, Adriana Bahmuțeanu a demarat procedurile legale pentru a obține custodia celor doi băieți pe care îi are din mariajul cu Silviu Prigoană. Fosta prezentatoare TV a cerut emiterea unei ordonanțe președințiale pentru ca instanța să stabilească că este unicul reprezentant al celor doi minori, iar domiciliul lor trebuie să fie la mamă, fiind singurul părinte în viață.

„Este firesc.”

„În mod sigur au fost luați (de Protecția Copilului – n.red.) pentru consiliere psihologică, dar eu nu vă dau informația asta cu certitudine pentru că eu am avut o altă întâlnire. Nu, nu sunt cu mine, dar este firesc ca instituțiile statului să intervină. (…) Este firesc să se întâmple asta, am făcut toate demersurile ca DGASPC să se pună în mișcare pentru că legea s-a îmbunătățit, numai că nu se aplică. Sunt nenumărate cazuri în care nu se aplică legea. (…) Dacă mama și tata se vorbesc de rău, copilul are de suferit”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu, scrisoare tulburătoare pentru fiii lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu i-a cerut ajutor premierului Marcel Ciolacu în lupta pentru a recupera custodia celor doi fii. Până în prezent, fosta jurnalistă ar fi vorbit cu Eduard și cu Maximus doar la telefon. Zilele trecute, Adriana i-a implorat pe frații vitregi ai băieților ei, Honorius și Silvius, fiii lui Silviu din prima căsnicie, să-i permit să-și vadă copii.

„Dragii mei Honorius și Silvius,

Vă scriu acum, cu inima deschisă și cu sinceritatea pe care doar timpul și regretele o pot aduce. Mereu am știut că, oricât m-aș fi străduit, nu am reușit să fiu cu adevărat mama de care aveați nevoie, mama care să umple golul lăsat în viața voastră. Am făcut greșeli, iar viața nu ne-a fost blândă, dar vreau să știți că în sufletul meu a existat mereu dorința de a vă fi aproape, de a vă arăta iubirea pe care o meritați.

Astăzi, în ceasul de seară al vieții, vă cer doar să mă înțelegeți, să priviți dincolo de greșelile mele și să înțelegeți cât de mult am suferit și eu. Nu vă scriu pentru bani, nu vreau niciun cent din averea pe care tatăl vostru a lăsat-o. Semnez orice hârtie, orice document, doar ca să vă asigur de asta. Averea mea nu este în bani, ci în iubirea pe care o simt pentru copiii mei. Ei sunt totul pentru mine, la fel cum știu că și voi ați fost totul pentru tatăl vostru.

„Vă implor, lăsați ura deoparte și dați-mi o șansă să fiu parte din familie.”

Vă implor, lăsați ura deoparte și dați-mi o șansă să fiu parte din familie, să putem funcționa împreună, să aducem puțină pace în sufletele tuturor. Nu vă cer să mă numiți „mamă”. Dar vă cer doar să mă vedeți ca pe cineva care a încercat. Care a iubit și care acum nu mai vrea decât o reconciliere. Nu vreau decât să lăsăm în urmă toată durerea și să construim un pod peste amintirile grele.

Știu că e greu, știu că poate nu îmi veți răspunde. Dar vă rog, din toată inima mea de mamă, să încercați să înțelegeți că nu am fost perfectă, dar că iubirea mea a fost întotdeauna reală. Iar dacă vreodată veți simți că vreți să vorbiți, că vreți să ne dăm o șansă să fim o familie măcar pentru o clipă, eu voi fi aici, așteptând, cu brațele deschise și cu sufletul plin de speranță.

Cu toată iubirea și regretul meu,

Adriana”, este mesajul publicat de Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

