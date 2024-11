Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, a răbufnit: „Vreau liniște!”. Ce a spus despre cei doi copii ai afaceristului cu Adriana Bahmuțeanu

Văduva lui Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu, își dorește liniște după decesul partenerului ei de viață. Mihaela se teme că fiii regretatului afacerist nu vor vedea cu ochi buni declarațiile pe care ea le-a oferit presei în ultimele zile. Mihaela, la rândul ei mama a trei copii, a răbufnit.

Văduva lui Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu, a răbufnit

Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu au format un cuplu între anii 2015 și 2024, după ce s-au cunoscut la o cină organizată acasă la afacerist. În 2016, pereche s-a căsătorit religios. Mihaela are trei copii dintr-un mariaj anterior, în timp ce afaceristul a fost tatăl a patru băieți, doi din prima căsnicie, Honorius și Silvius, și doi din al doilea mariaj cu Adriana Bahmuțeanu, Eduard și Maximus. Începând din anul 2019, Eduard și Maximus au locuit cu tatăl lor și cu partenera lui de viață. După decesul afaceristului, Mihaela s-a simțit copleșită de întrebările primite din partea presei, iar recent a răbufnit.

„Eu deja nu mai pot! Dacă vreți să mă înțelegeți, nu mai pot! Vreau liniște! Vă rog să mă credeți! Un pic de liniște, pentru că Silviu nu are nici măcar o săptămână de când a plecat și văd că nu avem nici măcar liniștea aceea normală care ar fi trebuit să fie. Eu nu am greșit cu nimic nimănui. Aș vrea să fiu lăsată măcar un pic în pace. Copiii sunt cu ochii pe televizoare și nu vreau să spună că acum stau și vorbesc cu reporterii. Eu am răspuns pentru că am început munca. Nu pot să stau închisă în casă, trebuie să muncesc”, a spus Mihaela Botezatu pentru „Viața fără filtru”, potrivit Spynews.ro.

Băieții cei mici ai lui Silviu Prigoană se află în grija Mihaelei Botezatu

În prezent, Adriana Bahmuțeanu a demarat procedurile legale pentru a obține custodia celor doi băieți pe care îi are din mariajul cu Silviu Prigoană. Fosta prezentatoare TV a cerut emiterea unei ordonanțe președințiale pentru ca instanța să stabilească că este unicul reprezentant al celor doi minori, iar domiciliul lor trebuie să fie la mamă, fiind singurul părinte în viață.

După decesul lui Silviu Prigoană, de pe 12 noiembrie, Adriana Bahmuțeanu a vorbit la telefon cu fiii ei, în prezența văduvei afaceristului.

Adriana Bahmuțeanu: „Fiul meu este îndemnat cumva de aceste persoane toxice să rupă relațiile cu mine”

„Am fost sunată de Maximus, care în cele trei zile nu mi-a răspuns deloc la telefon. Sunt convinsă că nu are acces la propriul telefon și că mă sună sau îmi trimite mesaje doar în prezența adulților din casă. Am fost sunată de Maximus care mi-a spus că este cu Mihaela lângă el, mi-a dat-o la telefon.

Mihaela mi-a spus să stau liniștită că are ea grijă de copiii mei. Am întrebat-o în ce calitate, n-a știut să-mi răspundă. Maximus mi-a spus: «Te rog să nu mai faci circ la televizor și scandal, pentru că noi suntem foarte bine aici, eu sunt cu Mihaela».

Asta ce înseamnă? Că fiul meu este îndemnat cumva de aceste persoane toxice din jurul lui să rupă relațiile normale, părintești, cu mine, cu mama lor. Și să o considere persoană de atașament, deși nu are un atașament foarte bun, pe această individă… Mihaela”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru un post de televiziune.

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie, la 60 de ani, din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute, consecutivă unui infarct miocardic.

