Donald Trump a participat la nunta lui Ilie Năstase cu actrița Alexandra King: „A stat de la 9 seara până la 6 dimineața”

Recent, Ion Țiriac a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gazeta Sporturilor, unde a vorbit despre prietenia pe care o are cu Donald Trump. Miliardarul a mai mărturisit că președintele american a participat la nunta lui Ilie Năstase cu actrița Alexandra King.

Donald Trump a participat la nunta lui Ilie Năstase cu actrița Alexandra King

Ion Țiriac a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gazeta Sporturilor, unde a dezvăluit că a primit recent o șapcă cu semnătura lui Donald Trump. Totodată, miliardarul român a făcut o mărturisire și despre Ilie Năstase, mai exact despre faptul că președintele SUA a participat la nunta fostului tensimen cu actrița Alexandra King.

În septembrie 1984, „Nasty” l-a invitat pe Donald Trump la petrecerea ce a precedat cea de-a doua sa nuntă.

„Am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum 2 ani în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump. Mi-a trimis o șapcă semnată de dumnealui pentru mine înainte de alegeri. Au fost acolo domnul și doamna Ferrari, au fost invitați la masă la el acasă. Și doamna fiind româncă…

«A, ce mai face Ilie?!». Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă. A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessmanul! Domnul Trump businessman”, a declarat Ion Țiriac, pentru Gazeta Sporturilor.

Citește și: Alessia Năstase, dezvăluiri rare despre divorțul dintre părinții ei, Amalia și Ilie Năstase: „Am câteva amintiri”

Citește și: Cât costă hainele create de Alessia Năstase, fiica de 21 de ani a lui Ilie Năstase. Colecția reprezintă un tribut pentru tenismen: „Este o declarație de dragoste, respect și admirație”

Citește și: Alessia, fiica lui Ilie Năstase, s-a afișat cu iubitul pe Instagram, cu limba scoasă. Cum a reacționat mama ei, Amalia Năstase. „Cerem scuze”

Citește și: Reacția lui Ilie Năstase după ce s-a zvonit că ar divorța. „Aș face plângere la poliție!” Ce spune despre Ioana

Cum s-au cunoscut Ilie Năstase și Donald Trump

În urmă cu ceva timp, Ilie Năstase vorbea despre momentul în care s-a împrietenit cu actualul președinte al Americii. Cei doi s-au întâlnit prima oară la New York, în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de atunci au decis să păstreze legătura.

„La New York, cât timp eu am stat acolo, venea la meciurile noastre de la US Open, îi place foarte mult tenisul. Nu lipsea într-o perioadă deloc. Apoi m-am împrietenit cu el, m-a tot invitat acasă la el, în Florida, unde avea mai multe terenuri de tenis. Am tot jucat cu el, acum 20 de ani. Îmi arăta cât de bine joacă tenis. Şi juca bine, ştie jocul, are un backhand curat”, a afirmat Năstase.

Foto – Arhivă Unica/Facebook

Urmărește-ne pe Google News