Denzel Washington, despre dependenţa de alcool şi consumul de droguri: „M-am injectat. Era o chestie foarte subtilă”

Denzel Washington, unul dintre cei mai respectaţi actori de la Hollywood, a făcut dezvăluiri şocante despre lupta sa cu alcoolul şi influenţele din tinereţe care l-au expus consumului de droguri. Într-un interviu recent pentru Esquire, actorul a vorbit deschis despre impactul devastator al acestui stil de viaţă asupra sănătăţii sale şi despre motivele care l-au determinat să renunţe la aceste obiceiuri nocive.

Denzel Washington, 15 ani sub influenţa alcoolului: „Mi-a făcut mult rău corpului”

Denzel Washington a recunoscut că obiceiul său de a consuma două sticle de vin pe zi a durat aproximativ 15 ani. În această perioadă, el spune că alcoolul i-a afectat grav corpul. „Vinul este foarte înşelător. Este foarte lent. Nu este ca şi cum, bum, dintr-o dată,” a explicat actorul. Totul a început în 1999, când şi-a construit o casă cu o pivniţă de 10.000 de sticle de vin, fiind captivat de ideea de a degusta cele mai rafinate sortimente.

„Beam vinurile mele din ’61 sau ’82. Vinul era treaba mea. La un moment dat, ajunsesem să deschid sticle de 4.000 de dolari doar pentru că asta mai aveam. Sunam la un magazin de băuturi fine şi comandam două sticle din cele mai bune vinuri. Soţia mea mă întreba de ce comand doar două, iar eu îi spuneam: ‘Pentru că, dacă aş comanda mai multe, aş bea mai multe”, a spus Denzel Washington, potrivit foxnews.com.

„M-am injectat cu droguri”

Actorul a povestit că expunerea la droguri a început încă din adolescenţă, în timpul petrecut cu prietenul său din copilărie, Frank.

„Acolo a început totul. Nu am fost niciodată dependent de heroină, cocaină sau alte droguri tari. M-am injectat cu droguri, dar nu am ajuns niciodată dependent. Şi nici cu alcoolul nu am fost într-o stare de dependenţă totală, dar a fost o influenţă constantă în viaţa mea”, a mai spus actorul de la Hollywood potrivit sursei menţionate anterior.

Washington a subliniat că a avut mereu o idee „idealizată” despre consumul de vinuri, ceea ce a dus la transformarea degustărilor într-un obicei distructiv.

Filmul „Flight” a avut efect terapeutic pentru actor

În perioada în care filma „Flight,” Denzel Washington a interpretat un pilot de avion alcoolic, un rol care i-a oferit ocazia să reflecteze asupra propriilor experienţe.

„Nu beam în timpul filmărilor, dar sunt sigur că am făcut-o imediat după ce am terminat. Eram aproape de sfârşitul perioadei mele de băut atunci. Ştiam ce înseamnă să te trezeşti dimineaţa şi să nu ştii ce s-a întâmplat. În timpul filmărilor, mă gândeam la cei care trecuseră prin dependenţă şi voiam ca acest film să ofere un mesaj pozitiv. Poate că, într-un fel, a fost şi terapeutic pentru mine”, a mai spus vedeta.

Nu a mai băut de 10 ani

Denzel Washington a luat decizia de a deveni sobru acum aproape 10 ani, renunţând complet la alcool la vârsta de 60 de ani.

„Am făcut mult rău corpului meu. Dar sunt curat de zece ani, din decembrie”, a spus actorul. De atunci, viaţa sa a căpătat o nouă perspectivă.

În ultimii ani, Denzel Washington s-a concentrat pe sănătatea sa fizică şi mentală. Cu ajutorul prietenului său, Lenny Kravitz, actorul şi-a angajat un antrenor personal care îl ajută să-şi menţină forma fizică.

„Acum am 190 şi ceva de kilograme şi mă îndrept spre 185. Mă simt puternic, iar forţa este importantă”, a mai declarat actorul, adăugând că şi-a schimbat complet dieta şi stilul de viaţă.

