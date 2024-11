Doi toboșari ai trupei Bee Gees au murit la doar patru zile distanță. Dennis Bryon, în vârstă de 76 de ani, bateristul Bee Gees începând cu 1973, a murit pe 14 noiembrie, în timp ce Colin „Smiley” Petersen, primul toboșar profesionist al legendarei trupe a murit pe 18 noiembrie, la vârsta de 78 de ani.

Dennis Bryon și Colin “Smiley” Petersen de la Bee Gees au murit

Doi toboșari diferiți ai trupei Bee Gees au murit, potrivit postărilor de pe rețelele de socializare ale foștilor colegi de formație. Colin „Smiley” Petersen, în vârstă de 78 de ani, bateristul inițial al grupului, și Dennis Bryon, în vârstă de 76 de ani, care a cântat cu trupa în cei mai de succes ani ai lor, au decedat la patru zile distanță unul de celălalt.

Blue Weaver, care a cântat cu Bryon în grupul Welsh Rock Amen Corner, i-a anunțat decesul pe Facebook joi.

„În acest moment, sunt fără cuvinte… Dennis a murit. Kayte, soția lui Dennis tocmai m-a sunat și m-a întrebat dacă aș vrea să anunț toți prietenii și fanii”, a scris el pe rețeaua de socializare.

Moartea lui Petersen a fost anunțată luni într-o postare de la Best of the Bee Gees, o trupă tribut din care el făcea parte.

„Cu inima grea anunțăm dispariția dragului nostru prieten Colin ‘Smiley’ Petersen. El ne-a îmbogățit viețile și ne-a legat grupul cu dragoste, grijă și respect”, a scris trupa pe Facebook.

„În mod uimitor, încă cânta la tobe, la 78 de ani, cu tot stilul și talentul pe care le-a avut în tinerețe. Era inteligent, plin de umor și memoria lui era limpede, până la ceea ce purta grupul (The Bee Gees) la diferite evenimente de la sfârșitul anilor ’60”, a scris Evan Webster, membru al Best of the Bee Gees, într-o declarație trimisă prin e-mail către USA TODAY.

Webster nu a împărtășit cauza morții lui Petersen.

Cine au fost cei doi artiști

Colin Petersen s-a alăturat trupei în 1966 înainte de a domina scena disco și de a da percuția pentru primele patru albume ale grupului, care au inclus hituri precum „New York Mining Disaster 1941” și „To Love Somebody”.

A părăsit Bee Gees în 1969, după neînțelegeri cu managerul trupei, potrivit Billboard. A fost și un copil actor, apărând în filmul din 1956 „Smiley”, de unde și-a luat porecla.

Dennis Bryon s-a alăturat grupului mai târziu, când discomania a luat cu asalt anii ’70, iar trupa a devenit celebră în întreaga lume. A cântat la tobe pe coloana sonoră a „Saturday Night Fever”, care a fost responsabilă pentru hiturile „Stayin’ Alive” și „More Than a Woman”.

Bee Gees au fost formați inițial din trei frați: Barry, Maurice și Robin Gibb. Barry este ultimul frate supraviețuitor – Maurice și Robin au murit în 2003, respectiv 2012.

Sursă foto: Facebook

