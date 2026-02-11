Ralf Schumacher, fost pilot de Formula 1 și fratele lui Michael Schumacher, va spune din nou „Da!” în luna mai. Schumacher și partenerul său, Étienne Bousquet-Cassagne, vor avea o nuntă extravagantă la Saint-Tropez.

Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne se căsătoresc

Ralf Schumacher va scrie un nou capitol în viața sa personală în luna mai, când se căsătorește cu logodnicul lui, Étienne Bousquet-Cassagne, în cadrul unui eveniment spectaculos, care va dura trei zile. Nunta celor doi va avea loc în exclusivista stațiune Saint-Tropez, unde cuplul își petrece cea mai mare parte a timpului.

Petrecerea planificată de Ralf și Étienne promite să fie un adevărat spectacol, desfășurat pe parcursul a trei zile pe Riviera Franceză. Invitațiile au fost deja trimise către zeci de apropiați, iar locația aleasă, Saint-Tropez, simbol al luxului, devine decorul perfect pentru povestea de dragoste a fostului pilot de Formula 1 și a partenerului său.

Citește și: Orlando Bloom, surprins cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el, după despărțirea de Katy Perry

„Avem o armonie incredibilă și ne înțelegem perfect”

Ralf Schumacher, cunoscut pentru cariera sa de 11 sezoane de Formula 1, și-a anunțat în 2024 orientarea sexuală, un moment care a făcut înconjurul presei internaționale. În Germania, căsătoria între persoane de același sex este legală din 1 octombrie 2017, iar ceremonia din mai va oficializa o relație ce durează de câțiva ani, marcând o etapă importantă în viața personală a sportivului.

Într-un interviu acordat postului german RTL, Ralf a vorbit cu sinceritate despre legătura puternică dintre el și Étienne. „Avem o armonie incredibilă și ne înțelegem perfect. Nu m-aș fi gândit niciodată că poate fi atât de minunat. Ar fi fantastic dacă ar rămâne așa pentru totdeauna”, a spus, potrivit Libertatea pentru femei.

Citește și: Soția lui Nick Viall, însărcinată cu gemeni după ce a pierdut trei sarcini: „Bebelușii noștri curcubeu sunt în sfârșit gata să ni se alăture”

Ralf Schumacher a fost căsătorit timp de 13 ani cu o femeie și are un copil

Ralf a fost căsătorit timp de 13 ani cu Cora Schumacher, cu care are un fiu, David. Deși despărțirea lor și anunțul privind noua orientare au fost momente dificile, Cora a transmis un mesaj prin intermediul publicației Bild: „Steven și cu mine le dorim lui Ralf și lui Étienne toate cele bune și mult noroc”. Steven Bo Bekendam este actualul partener al Corei. Totuși, relațiile dintre foștii soți sunt inexistente în prezent, iar Cora și fiul ei, David, nu mai țin legătura de câțiva ani.

Pe de altă parte, nu toți apropiații lui Ralf au fost la fel de pozitivi. Un fost prieten de-al său a lansat un comentariu ironic: „Ei bine, asta e o surpriză. Ralf spunea mereu: «Oricine se căsătorește a doua oară nu merită primul divorț»”.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News