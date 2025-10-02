Cine este și cum arată fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina Bolojan au divorțat după 20 de ani de căsnicie

Ilie Bolojan are acum o relație cu Ioana, cu care s-a afișat la diferite evenimente, însă, înainte de a o cunoaște pe aceasta, a fost căsătorit cu Florentina Bolojan, femeia care i-a dăruit și două fete. Cei doi au divorțat în urmă cu 12 ani, așadar sunt puțini cei care știu cum arată și cu ce se ocupă aceasta.
Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Ilie Bolojan
Ilie Bolojan și Florentina au devenit un cuplu la începutul anilor 1990, pe vremea când ambii erau studenți: el la Matematică și Mecanică, la Timișoara, ea la Arte, secția design vestimentar. După un timp, cei doi au decis să se căsătorească și să formeze o familie. Așa au venit pe lume fiicele lor, Lucia și Anda.
Florentina Bolojan și fiicele sale, executate silit de ANAF
Florentina Bolojan, fosta soţie a lui Ilie Bolojan, şi fiicele acestora, Lucia și Anda, se află în vizorul Fiscului din Oradea. Potrivit unor somaţii emise de Direcţia Economică a Primăriei Oradea, pe numele lor există creanţe fiscale restante, pentru care s-a inițiat procedura de executare silită.
Documentele fiscale, emise în decembrie 2024 și februarie 2023, notifică persoanele vizate despre sumele restante și oferă un termen de grație de 15 zile pentru achitarea creanțelor sau clarificarea situației fiscale. În lipsa unei reacții, autoritățile pot trece la poprirea conturilor sau la alte măsuri de recuperare a datoriilor.
Suma exactă a creanțelor nu a fost făcută publică, iar până acum nu există informații despre eventuale contestații sau plăți parțiale. Familia Bolojan nu a oferit declarații oficiale referitoare la motivele restanțelor, ceea ce sporește interesul public și mediatic asupra cazului.
Mezina familiei, Anda, este angajată în cadrul unei firme care dezvoltă produse software pentru clienți din întreaga lume, în timp ce Lucia lucrează în cadrul unei companii ce se ocupă cu furnizarea unor servicii de arhitectură din Cluj.
