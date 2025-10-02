  MENIU  
Cine este și cum arată fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina Bolojan au divorțat după 20 de ani de căsnicie

Oana Savin
Actualizat 02.10.2025, 12:28

Ilie Bolojan are acum o relație cu Ioana, cu care s-a afișat la diferite evenimente, însă, înainte de a o cunoaște pe aceasta, a fost căsătorit cu Florentina Bolojan, femeia care i-a dăruit și două fete. Cei doi au divorțat în urmă cu 12 ani, așadar sunt puțini cei care știu cum arată și cu ce se ocupă aceasta.

Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan și Florentina au devenit un cuplu la începutul anilor 1990, pe vremea când ambii erau studenți: el la Matematică și Mecanică, la Timișoara, ea la Arte, secția design vestimentar. După un timp, cei doi au decis să se căsătorească și să formeze o familie. Așa au venit pe lume fiicele lor, Lucia și Anda.

VEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

După 20 de ani de mariaj, în anul 2013, Ilie și Florentina Bolojan au hotărât să meargă pe drumuri separate.

„Nu am ce să comentez pe acest subiect, e o chestiune personală”, declara în anul 2013 Ilie Bolojan, când a fost întrebat dacă divorțează, potrivit Cancan.

La fel de departe de luminile reflectoarelor își ține viața privată și Florentina Bolojan, care a ales să păstreze numele premierului, după divorț.

Deși a studiat designul vestimentar, Florentina a administrat, în trecut, un magazin alimentar din Aleșd, iar mai apoi s-a angajat la maternitatea din Oradea, ca psiholog.

Din 9 octombrie 2020, fosta soție a lui Ilie Bolojan este și consultant de asigurări de viață la NN România.

Citește și: Cine este Ioana, iubita lui Ilie Bolojan. Cu ce se ocupă și de cât timp sunt împreună

Citește și: Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa

Florentina Bolojan și fiicele sale, executate silit de ANAF

Florentina Bolojan, fosta soţie a lui Ilie Bolojan, şi fiicele acestora, Lucia și Anda, se află în vizorul Fiscului din Oradea. Potrivit unor somaţii emise de Direcţia Economică a Primăriei Oradea, pe numele lor există creanţe fiscale restante, pentru care s-a inițiat procedura de executare silită.

Documentele fiscale, emise în decembrie 2024 și februarie 2023, notifică persoanele vizate despre sumele restante și oferă un termen de grație de 15 zile pentru achitarea creanțelor sau clarificarea situației fiscale. În lipsa unei reacții, autoritățile pot trece la poprirea conturilor sau la alte măsuri de recuperare a datoriilor.

Citește și: Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan. Cum arată inelul de logodnă oferit iubitei sale

Citește și: „Granița între sănătate și boală poate fi uneori foarte firavă.” Mirabela Grădinaru a susținut primul discurs în calitate de Prima Doamnă, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân

Suma exactă a creanțelor nu a fost făcută publică, iar până acum nu există informații despre eventuale contestații sau plăți parțiale. Familia Bolojan nu a oferit declarații oficiale referitoare la motivele restanțelor, ceea ce sporește interesul public și mediatic asupra cazului.

Mezina familiei, Anda, este angajată în cadrul unei firme care dezvoltă produse software pentru clienți din întreaga lume, în timp ce Lucia lucrează în cadrul unei companii ce se ocupă cu furnizarea unor servicii de arhitectură din Cluj. 

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată fosta soție a lui Ilie Bolojan

Sursă foto: Facebook, Hepta

