„Granița între sănătate și boală poate fi uneori foarte firavă.” Mirabela Grădinaru a susținut primul discurs în calitate de Prima Doamnă, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a susținut primul discurs în calitate de Prima Doamnă, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân 2025.

Mirabela Grădinaru a susținut primul discurs în calitate de Prima Doamnă, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân

Mirabela Grădinaru a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni pentru a marca Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân 2025. Rozul este culoarea-simbol la nivel internațional pentru exprimarea solidarității cu femeile care se confruntă cu cancerul de sân și pentru încurajarea demersurilor de conștientizare a rolului crucial al depistării precoce a acestei boli, a anunțat Administrația Prezidențială.

Partenera președintelui Nicușor Dan a susținut și un discurs cu ocazia evenimentului, în care a afirmat că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor sunt extrem de importante.

„În această zi, Palatul Cotroceni se luminează în roz, o lumină care vorbește despre comunitate, despre sprijin, credință, speranță, determinare și curaj. Este un gest simbolic, dar în același timp și un mesaj că împreună putem susține și sprijini recuperarea sănătății după acest tip de boală. Dumneavoastră ne reamintiți că granița între sănătate și boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem controla totul în viață, dar că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor sunt extrem de importante”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Citește și: Ce spune Nicușor Dan despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Președintele va păstra secretă data evenimentului: „Este o chestiune personală. Va fi…”

„Prevenția este un act de iubire de sine”

În continuarea discursului ei, partenera șefului statului a amintit că fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspirație pentru ceilalți.

„Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenția este un act de iubire de sine, de responsabilitate față de noi și față de toți cei care au nevoie de noi. Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanța conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul și speranța și uneori gesturi simple, ca cel de a-l asculta pe cel de lângă noi, care trece printr-o perioadă dificilă, pot să îl ajute să-și regăsească speranța, să viziteze un medic pentru un control de rutină sau pentru un control de specialitate”, a adăugat ea, după care a acționat maneta pentru a porni iluminatul roz.

Principala metodă de prevenție a cancerului de sân este efectuarea controalelor medicale periodice.

Foto: Administrația Prezidențială a României

Urmărește-ne pe Google News