Ilie Bolojan vrea să oblige medicii să rămână în țară. Reacția studenților la Medicină

Premierul Ilie Bolojan propune ca medicii formați pe banii statului să rămână o perioadă în țară pentru a reduce deficitul din sănătate. Studenții au reacționat imediat și au pus condiții clare pentru a îndeplini dorința primului ministru.

Ilie Bolojan vrea să oblige medicii să rămână în țară, după terminarea studiilor

Tinerii medici din România se confruntă cu o dilemă majoră: să rămână în țară sau să plece în străinătate? Premierul Ilie Bolojan propune o soluție controversată – obligativitatea ca medicii formați pe banii statului să profeseze o perioadă în țară. Subiectul a fost dezbătut recent la o întâlnire cu 500 de primari de comune, unde premierul a subliniat necesitatea unor măsuri curajoase.

„Hai să punem asta în practică și atunci cu siguranță nu vom avea 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină din România, vreo 4.000 la rezidențiat și, după nu știu câți ani de zile, cam 1.000 de angajați în sectorul public. Dar pentru asta trebuie să avem curajul să luăm niște decizii care uneori nu sună bine și, într-adevăr, să distribuim o parte din medicii noștri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic”, a declarat premierul.

Rectori din domeniul medical susțin ideea, dar cu condiții. Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj, consideră că medicii trebuie să returneze investiția statului, fie prin muncă în țară, fie prin rambursarea costurilor educației.

„Problema este foarte complexă, nu cred că este așa de ușor să scapi de deficitul medicilor, nu prin a-i forța să rămână, ci pentru a le oferi condițiile necesare pentru a se valida profesional”, a explicat aceasta pentru Știrile Pro TV.

Citește și: Carrefour pleacă din România. Retailerul își vinde operațiunile companiei fraților Pavăl, deținătorii Dedeman

Citește și: Sistemul național 112 va putea primi apeluri video, poze și mesaje de la persoanele aflate în pericol

Reacția studenților la Medicină

Studenții la Medicină și rezidenții nu sunt însă de aceeași părere. Pentru ei, condițiile de muncă și salarizarea decentă sunt mai importante decât constrângerile.

„Nu ar trebui să ni se impună. Nici nu se pune problema de salariu, dar să fie condiții”, spune o studentă.

O altă tânără adaugă: „Ar fi ideal să nu fim constrânși să rămânem în țară. Personal, aș rămâne în țară să lucrez”.

Citește și: Gabriela Firea trage un semnal de alarmă asupra abuzurilor din mediul online: „Un copil sau o femeie pot fi umiliți, șantajați și distruși cu un singur clip”

Citește și: Cum pot fi ajustate facturile la apă caldă și căldură. Măsura este deja aplicată în București

Din păcate, cifrele arată o realitate îngrijorătoare: pregătirea unui student în cei șase ani de Medicină costă peste 100.000 de lei, iar mii de absolvenți părăsesc sistemul înainte de a profesa. În plus, rezidențiatul, deși esențial pentru formarea specialiștilor, este adesea prost remunerat.

„Am avut colegi rezidenți care au făcut 11 gărzi pe lună și doar una plătită prin contract. Să ne gândim mai degrabă să motivăm medicii să meargă în anumite regiuni decât să-i obligăm. Să lucrăm în primul rând la salarizarea corectă a personalului din anumite regiuni și la infrastructura minimă necesară”, propune dr. Diana Făinarea.

De altfel, exemplele internaționale arată că obligativitatea poate funcționa doar cu stimulente semnificative.

„Albania și Moldova obligă tinerii medici să rămână în țară după terminarea studiilor, dar le oferă stimulente generoase și prime de instalare. Iar în Anglia sunt obligați să rămână cei care primesc burse de la stat”, explică prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News