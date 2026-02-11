Cum pot fi ajustate facturile la apă caldă și căldură. Măsura este deja aplicată în București

Facturile la apă caldă și căldură vor fi ajustate în funcție de temperatura livrată, conform contractelor. Termoenergetica anunță că măsura se aplică deja în București, iar consumatorii pot contesta neconformitățile.

Cum pot fi ajustate facturile la căldură și apă caldă

Facturile la apă caldă și căldură sunt de acum ajustate în funcție de temperatura livrată consumatorilor, o măsură menită să aducă mai multă corectitudine și transparență.

Termoenergetica, furnizorul din București, a anunțat că acest mecanism este prevăzut în contractele semnate, iar consumatorii au dreptul să conteste și să solicite reduceri dacă temperaturile livrate nu respectă parametrii.

Potrivit reprezentanților Termoenergetica, apa caldă trebuie să aibă o temperatură de 55-60°C, cu o toleranță de ±5°C. Dacă furnizarea este sub standard, consumatorii pot beneficia de despăgubiri sau ajustări ale facturii.

„Suntem PRO corectitudine și transparență! E deja inclus și pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați”, au declarat oficialii companiei.

Propunerea primarului Daniel Băluță

În plus, Daniel Băluță, președintele PSD București, a propus convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pe 24 februarie 2026. Proiectul său vizează ca apa caldă să fie plătită exclusiv la temperatura contractuală.

Dacă apar neconformități, prețul va fi diminuat conform formulei stabilite prin regulament. Această inițiativă aduce în prim-plan drepturile consumatorilor și responsabilitatea furnizorilor.

Un aspect important este dreptul consumatorilor de a contesta facturile atunci când apa livrată nu atinge măcar 50°C, temperatura minimă contractuală. În asemenea cazuri, reducerea prețului este obligatorie, iar transparența în furnizarea serviciilor devine o prioritate.

Această măsură este deja aplicată în București, contribuind la protejarea intereselor utilizatorilor.

