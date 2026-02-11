Bulgaria, zguduită de o serie de crime. Șase oameni au fost uciși. Procurorul general vorbește despre detalii șocante de tip „Twin Peaks”

Autoritățile din Bulgaria investighează o serie de crime care au șocat întreagă țară. Trei persoane care erau suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împușcate într-o rulotă. Ancheta vizează un ONG suspectat de abuzuri sexuale și violență, conform informațiilor oferit de autorități.

Crimele care au șocat Bulgaria

Șirul de crime a fost supranumit „Twin Peaks”-ul Bulgariei: o poveste sumbră care implică moartea misterioasă a șase persoane în mijlocul munților și care a șocat întreagă țară.

Zahari Vaskov, directorul Direcției Generale a Poliției Naționale, a declarat luni, într-o conferință de presă, că decesele reprezintă „un caz fără precedent în țara noastră”.

Borislav Sarafov, procurorul general, și-a exprimat propriul verdict: „Viața ne-a oferit aici detalii mai șocante decât serialul Twin Peaks”, a declarat el pentru presa locală, făcând aluzie la drama americană din anii 1990.

Cazul a început la începutul lunii februarie, când trei bărbați în vârstă de 45, 49 și 51 de ani au fost găsiți morți în rămășițele arse ale unei cabane din apropierea trecătorii Petrohan, o trecătoare montană care leagă provincia Sofia de provincia nord-vestică Montana.

Toți trei prezentau plăgi împușcate la nivelul capului, despre care experții criminaliști au spus că par a prin împușcare de la mică distanță sau de la foarte mică distanță. Urmele de ADN detectate pe armele de foc aparțineau doar bărbaților decedați, au precizat aceștia.

Apoi, duminică, poliția a descoperit cadavrele altor trei persoane, doi bărbați de 51 și 22 de ani și un băiat de 15 ani, într-o rulotă din zona vârfului Okolchitsa, la aproximativ 100 km nord de capitala Sofia.

Cei trei au fost identificați de forțele de ordine, întrucât anchetatorii suspectau că erau legați de decesele din trecătoarea Petrohan.

„Pe baza datelor autopsiei pentru cele trei corpuri [din urmă], reiese că au fost probabil comise două omoruri succesive și o sinucidere”, a declarat Parchetul conform AFP.

Potrivit poliției, cinci dintre cei decedați erau membri ai Agenției pentru Controlul Ariilor Naturale Protejate, o organizație neguvernamentală dedicată protecției naturii, care folosea cabana din trecătoarea Petrohan drept sediu și organiza, de asemenea, tabere rurale de vacanță pentru tineri.

Unele relatări i-au descris pe membrii săi drept „pădurari” care, de ani de zile, patrulau zona din apropierea graniței cu Serbia și asistau poliția de frontieră.

Între timp, autoritățile au declarat că bărbații erau implicați în budismul tibetan și au citat o rudă a unuia dintre membri, care a vorbit despre „instabilitate psihologică excepțională” în cadrul grupului.

Persoane apropiate celor decedați au spus că aceștia trebuie să fi fost uciși deoarece au fost martori la activități infracționale în zona graniței bulgaro-sârbe, unde traficul de persoane și exploatarea forestieră ilegală nu sunt neobișnuite.

Ralitsa Asenova, mama uneia dintre victimele găsite în rulotă, a respins relatările despre tensiuni în interiorul grupului.

„Evident că au fost martorii a ceva. Pentru mine, este o crimă comisă de profesioniști”, a declarat ea într-un interviu pentru Nova, un post de televiziune bulgar.

În condițiile în care detaliile rămân puține, lipsa informațiilor oficiale a dus la răspândirea online a unor speculații adesea nefondate și a subminat și mai mult încrederea deja scăzută a bulgarilor în instituții și autorități. Țara este fără guvern și se îndreaptă spre a opta rundă de alegeri parlamentare în cinci ani.

Fostul președinte Rumen Radev a numit cazul „un șoc politic și un semn al stării țării”, potrivit biroului său de presă.

Radev, care a demisionat din funcția de șef al statului luna trecută, după nouă ani în funcție, a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și a îndemnat autoritățile să rezolve cazul.

„Nu voi comenta această tragedie, care trebuie investigată de autoritățile competente. Cauzele acestor crime trebuie clarificate cât mai rapid, deoarece publicul așteaptă răspunsuri”, a spus el.

