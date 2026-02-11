Sistemul național 112 va putea primi apeluri video, poze și mesaje de la persoanele aflate în pericol

O aplicație inovatoare testată în București și Ilfov permite apeluri 112 fără cuvinte, cu mesaje, poze sau videocall. Concepută pentru persoanele cu deficiențe de auz, soluția oferă localizare automată și răspuns rapid în situații de urgență.

Apel de urgență fără vorbe: 112 primește poze și video real-time

O aplicație inovatoare va permite cererea de ajutor prin mesaje, fotografii și apeluri video la 112, fără a rosti un cuvânt. Dezvoltată în special pentru a sprijini persoanele cu deficiențe de auz, aplicația este testată în București și Ilfov, dar poate fi utilizată de oricine are nevoie de ajutor urgent.

Aplicația transmite automat locația utilizatorului, ceea ce permite echipajelor să ajungă mai repede la fața locului. Indiferent dacă este vorba despre o urgență medicală, un incendiu sau un incident rutier, utilizatorii pot comunica rapid și eficient prin diferite metode: pictograme, mesaje text sau apeluri video.

Sistemul permite chiar transmiterea unui mesaj fără a apăsa butonul „send”, iar utilizatorul poate șterge ulterior mesajele, protejându-și intimitatea în situații periculoase.

„Într-o situație în care o persoană este agresată și dorește să trimită un mesaj către 112, dar nu și-ar dori să rămână nici în telefon acel mesaj, atunci este o soluție mai mult decât eficientă”, explică un operator STS pentru Știrile ProTV.

Cum funcționează aplicația

Aplicația este intuitivă, cu trei secțiuni principale: ambulanță, pompieri și poliție. Printr-o simplă atingere, utilizatorii pot selecta pictograma care corespunde problemei lor, cum ar fi „durere de cap”, „explozie” sau „accident rutier”.

De asemenea, autoritățile au implementat în ultimii doi ani cinci metode complementare de localizare pentru apelurile de urgență, inclusiv o tehnologie unică în Europa, care folosește informația de localizare determinată.

„Localizarea precisă de tip rețea este funcțională pentru toate tipurile de telefoane. Aceasta face diferența. Din start nu mai vorbim de telefon smartphone sau nu”, subliniază Florin Feticu, șeful departamentului 112 din STS.

În plus, dacă un județ se confruntă cu un volum ridicat de apeluri care depășesc capacitatea de operare, acestea pot fi preluate de operatori disponibili din alte județe.

„Într-un județ există un număr foarte mare de apeluri și este depășită capacitatea de operare, atunci acel apel poate fi preluat de către oricare alt operator care este disponibil la nivel național”, explică Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS.

Autoritățile fac apel la responsabilitate: serviciul 112 trebuie utilizat doar pentru urgențe reale. Apelurile false sau abuzive pot fi sancționate cu amenzi de până la 4.000 de lei, avertizează aceștia.

