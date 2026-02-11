O femeie însărcinată în 8 luni soțul ei au murit într-un accident grav, pe o șosea din județul Iași

Conform ISU Iași, la sosirea forțelor de intervenție, una dintre victime era încarcerată și se afla în stop cardio-respirator. Pompierii au descarcerat și au luat toate măsurile pentru a preveni și a stinge incendiile, dar și pentru acordarea primului ajutor medical, alături de echipajele medicale.
Din păcate, șoferul, un bărbat de 45 de ani, și soția acestuia, însărcinată în 9 luni, au murit. Femeia a fost găsită conștientă, cu multiple traumatisme și a fost intubata și preluată de elicopterul SMURD.
Celălalt șofer, un bărbat de 35 de ani, a fost găsit conștient și stabil, fiind preluat de o ambulanță pentru investigații și îngrijiri medicale.
„În urma evaluării medicale, nu au mai fost identificate persoane încarcerate. Din păcate, a fost confirmat decesul unui bărbat în vârstă de 45 de ani, conducător auto al unuia dintre autoturismele implicate, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. În acelaşi autoturism se afla o femeie însărcinată, pasager pe locul din dreapta-faţă.
Aceasta a fost găsită conştientă, neîncarcerată, însă cu multiple traumatisme. A fost asistată medical la faţa locului, ulterior fiind intubată şi preluată de echipajul de salvare aeriană pentru transport de urgenţă la o unitate medicală de specialitate.
Celălalt conducător auto, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a fost găsit conştient, stabil hemodinamic, prezentând politraumatisme. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, tip C, cu medic, pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis ISU Iaşi.
Șoferul de 35 de ani nu era băut
Șoferul de 35 de ani a fost testat pentru alcool, însă rezultatul a ieșit negativ, conform Inspectoratului Județean de Poliție Iași.
„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis IPJ Iaşi.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.