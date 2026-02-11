O femeie însărcinată în 8 luni soțul ei au murit într-un accident grav, pe o șosea din județul Iași

O femeie însărcinată în opt luni din Vaslui și soțul ei au murit în urma unui accident rutier grav care a avut loc marți, 10 februarie, pe DN 24, în afara localității Ciortești.

Tragedie de proporții pe DN 24

Conform ISU Iași, la sosirea forțelor de intervenție, una dintre victime era încarcerată și se afla în stop cardio-respirator. Pompierii au descarcerat și au luat toate măsurile pentru a preveni și a stinge incendiile, dar și pentru acordarea primului ajutor medical, alături de echipajele medicale.

Din păcate, șoferul, un bărbat de 45 de ani, și soția acestuia, însărcinată în 9 luni, au murit. Femeia a fost găsită conștientă, cu multiple traumatisme și a fost intubata și preluată de elicopterul SMURD.

Celălalt șofer, un bărbat de 35 de ani, a fost găsit conștient și stabil, fiind preluat de o ambulanță pentru investigații și îngrijiri medicale.

Citește și: În ce stare sunt suporterii supraviețuitori ai accidentului din Timiș. Grecii au refuzat banii strânși de români pentru victime

„În urma evaluării medicale, nu au mai fost identificate persoane încarcerate. Din păcate, a fost confirmat decesul unui bărbat în vârstă de 45 de ani, conducător auto al unuia dintre autoturismele implicate, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. În acelaşi autoturism se afla o femeie însărcinată, pasager pe locul din dreapta-faţă.

Aceasta a fost găsită conştientă, neîncarcerată, însă cu multiple traumatisme. A fost asistată medical la faţa locului, ulterior fiind intubată şi preluată de echipajul de salvare aeriană pentru transport de urgenţă la o unitate medicală de specialitate.

Citește și: Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș vorbește despre greșeala fatală care a dus la tragedie. Cine a fost de vină, de fapt

Celălalt conducător auto, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a fost găsit conştient, stabil hemodinamic, prezentând politraumatisme. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, tip C, cu medic, pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis ISU Iaşi.

Șoferul de 35 de ani nu era băut

Șoferul de 35 de ani a fost testat pentru alcool, însă rezultatul a ieșit negativ, conform Inspectoratului Județean de Poliție Iași.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis IPJ Iaşi.

Urmărește-ne pe Google News