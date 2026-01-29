În ce stare sunt suporterii supraviețuitori ai accidentului din Timiș. Grecii au refuzat banii strânși de români pentru victime

Accidentul din Timiș a distrus șapte vieți iremediabil. Șapte bărbați tineri au murit în urma impactului devastator, iar alți trei au ajuns la spital. Românii au adunat bani pentru a ajuta familiile îndoliate, însă grecii au decis să refuze suma. Iată care este motivul.

Cum se simt tinerii supraviețuitori ai accidentului din Timiș soldat cu 7 morți

Accidentul de pe E70 a șocat România și Grecia. 10 persoane au fost implicate în impactul fatal din Lugojel, iar 7 dintre acestea au murit. Între timp, alte trei persoane au ajuns la spital.

Băieții erau într-un microbuz, fiind suporteri ai echipei PAOK Salonic, și se îndreptau spre Franța, unde echipa lor avea meci.

Cei trei care au ajuns la Spitalul „Pius Brânzeu” din Timișoara au suferit răni grave. Reprezentanții spitalului au oferit imagini despre starea lor, explicând că echipajele au reevaluat supraviețuitorii pentru ca aceștia să fie transferați în Grecia.

Unul dintre pacienți a suferit o fractură de coloană și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Bărbatul a fost operat sub anestezie generală, iar procedura a fost considerată finalizată cu succes.

„În cazul pacientului diagnosticat cu fractură de coloană cervicală, investigația RMN a evidențiat prezența unui edem semnificativ al măduvei spinării, în absența unor manifestări neurologice clinice (pareză sau paralizie).

Având în vedere riscul unei posibile deteriorări neurologice, echipa medicală a decis efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență, constând în decompresia măduvei spinării și stabilizarea coloanei cervicale, sub anestezie generală. Intervenția chirurgicală s-a desfășurat fără incidente“, au transmis reprezentanții spitalului.

Celelalte două persoane rănite sunt în stare stabilă și au fost transportate la Aeroportul Timișoara, de unde vor fi preluate cu un avion medical pentru a ajunge în Grecia.

De ce nu au vrut grecii banii românilor pentru familiile îndoliate

După tragedia de nedescris, românii s-au mobilizat și au strâns donații în bani pentru a ajuta familiile îndoliate ale celor șapte persoane care și-au pierdut viața, dar și pentru cei trei supraviețuitori care au fost răniți.

Inițiativa a fost a Peluzei Sud Timișoara, însă reprezentanții acesteia a declarat că banii au fost refuzați de suporterii echipei PAOK Salonic.

În schimb, membrii galeria grecești au transmis că vor ca donațiile să fie oferite către alte persoane care au nevoie din comunitatea locală, în memoria celor șapte victime.

„În tot acest timp am fost în contact permanent cu personalul medical dar și cu suporterii PAOK care s-au întors din drum. Ne-am întâlnit cu ei aseară la spital și au fost extrem de recunoscători pentru sprijinul primit.

Ne-au transmis tuturor mulțumiri pentru faptul că le-am fost alături, ca oameni, într-un moment dificil. Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor.

Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru familii. Ne-au rugat ca banii strânși să fie folosiți pentru a continua să ajutăm persoane aflate în nevoie aici, în comunitatea noastră, cu gândul la cei care și-au pierdut viața”, a transmis Peluza Sud Timișoara.

