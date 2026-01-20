Declarații cutremurătoare ale românilor implicați în accidentul feroviar din Spania: „Am înțeles atunci amploarea a ceea ce se întâmplase”

Doi români s-au aflat printre pasagerii trenurilor care s-au ciocnit în sudul Spaniei. Din fericire, amândoi au scăpat cu viață și acum povestesc ce s-a întâmplat. Robert Bratu a povestit cum s-a simțit impactul în care a fost rănit și ce a făcut în minutele de după.

Român rănit în accidentul feroviar din Spania: „Îmi vine să plâng când îmi amintesc”

Robert Bratu are aproximativ 40 de ani și a fost rănit în timpul accidentului feroviar din Spania, care a avut loc la intrarea în gara din localitatea Adamuz. În urma impactului dintre două trenuri de mare viteză, 39 de persoane au murit și alte zeci de persoane au fost rănite.

Robert Bratu se afla într-unul dintre vagoane când s-a întâmplat accidentul. Bărbatul a povestit cum s-a instalat panica printre pasagerii din vagon și a mărturisit că și-a dat seama că ceva e în neregulă când a avut loc o frânare bruscă.

„Am simțit că frânează puternic și eram în linie dreaptă. În momentul ăla, bunicul era mecanic de tren și mi s-a părut foarte ciudat. Am pus picioarele pe scaunul din față. Zic: ori m-am lovit, ori s-a întâmplat ceva și la câteva secunde a venit bubuitură. Oribil. Am trimis mesaje imediat, cum s-a întâmplat accidentul.

Am trimis mesaje pe un grup pe care îl avem, ca să stea liniștiți că sunt bine, că sunt viu și pe urmă am încercat să ajut persoane pe acolo. Au fost 2 trenuri implicate. Primul, de la altă firmă, a deraiat și al nostru s-a lovit de el și al nostru e cel care a avut mai multe victime.

Și poliția care venea se oprea la primul, pentru că era accesul mai ușor și al nostru era mai departe. Au întârziat. Eu cred că 40 de minute, o oră cel puțin, până au ajuns”, a declarat Robert Bratu pentru Televiziunea Română.

Robert Bratu a suferit mai multe răni și a fost transportat la spital pentru o noapte.

„Am momente când îmi vine să plâng. Îmi amintesc părți din ce s-a întâmplat aseară și nu îmi place”, a adăugat bărbatul. El se afla în vagonul 4 când s-a petrecut incidentul.

O altă româncă a fost rănită în accident

În același accident a fost implicată și o româncă în vârstă de 23 de ani. Ea a povestit cum sa auzit un zgomot puternic și apoi s-a trezit cu tavanul vagonului prăbușit.

„Am simțit o zdruncinătură inițială și, într-o fracțiune de secundă, o alta foarte puternică. Masa din fața locului nostru a căzut peste noi, luminile s-au stins și acoperișul vagonului s-a prăbușit.

Era complet întuneric. Cineva a deschis o ușă și au reușit să iasă, să-și coboare bagajele, iar Garda Civilă ne-a spus să mergem la clădirea Adif. Atunci am înțeles amploarea a ceea ce se întâmplase”, a declarat Bianca Bîrleanu, pentru Le Pais.

Accidentul feroviar din sudul Spaniei a avut loc duminică seară și s-a soldat cu 39 de persoane decedate, iar alte zeci rănite grav.

