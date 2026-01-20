Romeo Stâncan, arbitrul care a avut un rol decisiv în ascensiunea lui Miodrag Belodedici, a murit la 92 de ani

Fotbalul românesc a pierdut una dintre figurile sale discrete, dar esențiale. Romeo Stâncan, fost arbitru internațional și omul care l-a direcționat pe Miodrag Belodedici spre marea performanță, s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani. Anunțul oficial a fost făcut de Comisia Centrală a Arbitrilor, printr-un comunicat publicat pe site-ul FRF-CCA.

Un arbitru respectat, un om care a influențat destine

Născut la 5 martie 1933, în București, Romeo Stâncan a fost unul dintre arbitrii de referință ai generației sale. A condus 94 de meciuri în prima ligă între 1973 și 1981, debutând într-un SC Bacău – Petrolul Ploiești și încheindu-și cariera la nivel înalt cu Universitatea Cluj – FC Olt. În palmaresul său se regăsesc două finale ale Cupei României, una ca arbitru de centru (1978) și una ca arbitru de linie (1979).

Pe plan internațional, Stâncan a făcut parte din brigăzi conduse de Nicolae Rainea, oficiind la partide europene și internaționale, consolidându-și reputația de arbitru corect, calm și riguros, notează golazo.ro.

Bilețelul care a schimbat istoria unui mare fotbalist

Moartea lui Romeo Stâncan readuce în atenție un episod devenit aproape legendar, povestit chiar de Miodrag Belodedici. Fostul mare internațional a rememorat momentul în care, la doar 17 ani, un arbitru i-a întins un bilețel care avea să-i schimbe viața.

„Arbitrul, nea Romeo Stâncan, mi-a dat la final un bilețel cu un număr de telefon pe care să i-l ofer tatălui meu. Era numărul de la FC Argeș”, a povestit Belodedici într-un interviu acordat FRF la împlinirea vârstei de 50 de ani.

Detaliul a fost completat ulterior de Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, care a dezvăluit că persoana de contact era nimeni altul decât Florin Halagian, antrenorul care avea să joace un rol important în formarea lui Belodedici.

Citeşte şi: Valentino Garavani a murit la 93 de ani. Ce avere avea „ultimul împărat al modei”

Citeşte şi: Cineastul Roger Allers, co‑regizor al filmului „The Lion King”, a murit la 76 de ani

Citeşte şi: Kianna Underwood a murit la 33 de ani. Actrița, lovită de două mașini în timp ce traversa strada

Lanțul de evenimente care a dus la Steaua

Bilețelul primit de la Stâncan a declanșat un traseu spectaculos. Belodedici a ajuns mai întâi la FC Argeș, apoi la FC Olt, iar ulterior la lotul național de juniori, Luceafărul. Momentul decisiv a venit în 1982, când, la împlinirea majoratului, a fost dus la Steaua, în ciuda opoziției tatălui său.

„Când am împlinit 18 ani, antrenorul meu de la Moldova Nouă, domnul Olimp Mateescu, m-a luat de mână și m-a dus direct la Steaua”, a povestit Belodedici. „Tata nu era de acord să rămân în București, eram prea departe de casă. N-a vrut să mă lase”.

Situația s-a rezolvat într-un mod aproape cinematografic, după ce Ion Alecsandrescu, președintele Stelei, a mers personal în satul fotbalistului pentru a discuta cu familia.

Un profesionist discret, dar cu impact major

Deși nu a căutat niciodată lumina reflectoarelor, Romeo Stâncan a rămas în memoria fotbalului românesc ca un profesionist respectat și un om cu un simț rar al talentului. După retragerea din arbitraj, a continuat să activeze în cadrul FRF, inclusiv în Comisia Centrală a Arbitrilor, contribuind la formarea noilor generații de arbitri.

Pentru istoria arbitrajului românesc, Stâncan rămâne un reper de corectitudine și profesionalism. Pentru Miodrag Belodedici, rămâne omul care, printr-un gest simplu, i-a schimbat destinul.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News