A murit jurnalista Monica Tripon. „O profesionistă care nu a făcut niciodată compromisuri”

Jurnalista Monica Tripon, cu o carieră de 34 de ani în media, s-a stins din viață pe 19 ianuarie 2026. Autoarea de cărți și fondatoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști a inspirat generații.

Jurnalista Monica Tripon a murit

România își ia rămas-bun de la o jurnalistă de excepție. Monica Tripon, o voce puternică a presei românești timp de mai bine de trei decenii, s-a stins din viață. Vestea tristă a fost anunțată de colegii săi de la ziarul „Făclia” din Cluj, publicație unde și-a petrecut ultimii ani ai carierei.



Monica Tripon a fost un nume respectat în jurnalismul din România, având un parcurs profesional ce a început în redacția ziarului Adevărul din Cluj, în timpul Revoluției din decembrie 1989. De-a lungul a 34 de ani, a semnat interviuri memorabile, reportaje din țară și din străinătate și anchete cu impact social major.

„Jurnalistă cu o experiență vastă și un condei tăios dar obiectiv, rămâne în amintirea noastră ca o profesionistă care nu a făcut niciodată compromisuri de la etică”, au transmis colegii săi, potrivit Cancan.

A scris mai multe cărți, pe lângă articolele publicate

Pe lângă activitatea sa jurnalistică, Monica a avut și o implicare deosebită în promovarea valorilor spirituale. S-a ocupat de pagina de Religie a ziarului „Făclia”, având o abordare inedită prin prezentarea diversității cultelor religioase din România. De asemenea, a fost membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, demonstrându-și dedicația pentru dezvoltarea presei de calitate.



Monica Tripon a fost și o scriitoare talentată, semnând cărți precum „Belișul de sub Ape”, „Săpător în piața… discordiei” și „Povestiri din Beliș”. Aceste lucrări au captivat cititorii prin autenticitatea și pasiunea cu care au fost scrise, punând în lumină oameni deosebiți și poveștile lor.



Moartea sa fulgerătoare a stârnit un val de mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale. Prieteni, colegi și cititori au rememorat momentele frumoase pe care le-au împărtășit cu Monica și au subliniat impactul pe care munca sa l-a avut asupra lor.



