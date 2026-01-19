Sofia Vicoveanca, mesaj emoționant după zilele critice petrecute în spital. „Am trecut printr-un moment delicat!” Cum se simte artista

Sofia Vicoveanca a revenit acasă după extrenarea din spital. Artista, în vârstă de 84 de ani, a suferit un infarct la începutul lunii și a fost internată la Spitalul Sf. Ioan cel Nou din Suceava. După externare, ea a transmis un mesaj profund emoționant pe pagina sa de Facebook, în care a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut și despre recunoștința pe care o simte față de cei care au îngrijit-o.

Momentul delicat prin care a trecut artista

Sofia Vicoveanca a povestit că a trecut printr-o situație medicală extrem de delicată, însă intervenția rapidă și profesionalismul medicilor au ajutat-o să depășească acest episod. Artista a subliniat că simte că a primit „o nouă viață”, după ce a fost tratată cu grijă și dedicare de cadrele medicale din Rădăuți și Suceava.

În mesajul publicat pe Facebook, Sofia Vicoveanca a transmis mulțumiri profunde echipelor medicale care au avut grijă de ea, dar și tuturor celor care s-au gândit la starea ei de sănătate în aceste zile. Artista a descris cu emoție modul în care a fost tratată, comparând grija medicilor cu cea pe care ar primi-o o mamă.

„Dragii mei, cu câteva zile în urmă, am trecut printr-un moment delicat de sănătate dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, care a lucrat prin mâinile şi știința unor medici minunați, am căpătat o nouă viață. Mă înclin, cu recunoștință, în fața acestor oameni sufletiști care au avut grijă de mine ca de propria mamă.

Vă mulțumesc din suflet tuturor acelora care v-ați gândit la mine, colectivului de la UPU Rădăuți şi, mai cu seamă, colectivului Spitalului Sf. Ioan cel Nou Suceava. Vă îmbrățișez, mulțumindu-vă cu sufletul!”

Cine a fost alături de artistă în momentele grele

În perioada dificilă prin care a trecut, Sofia Vicoveanca nu a fost singură. Fiul ei, Vlad, i-a fost sprijinul principal, vizitând-o zilnic la spital și menținând legătura cu medicii pentru a se asigura că primește cea mai bună îngrijire. Artista a mărturisit că prezența lui i-a oferit liniște și încredere în timpul recuperării.

Pe lângă el, vecinii, prietenii și admiratorii de pe rețelele sociale au întrebat constant de starea ei, trimițându-i gânduri bune și încurajări.

Într-o declarație publică, Sofia Vicoveanca a vorbit cu sinceritate despre aceste zile grele și despre sprijinul primit: „Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”.

