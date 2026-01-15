Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct. Cum s-a afișat interpreta de muzică populară

Prima imagine cu Sofia Vicoveanca de când a suferit un infarct a fost făcută publică și a atras imediat atenția celor care o urmăresc. Interpreta de muzică populară apare cu zâmbetul pe buze, semn că starea ei de sănătate este mai bună. Fotografia le-a dat speranță fanilor, care așteptau un semn bun după zilele grele prin care artista a trecut.

Prima fotografie apărută cu Sofia Vicoveanca după infarctul suferit aduce vești bune despre starea ei de sănătate. Interpreta de muzică populară s-a afișat zâmbitoare, semn că perioada dificilă prin care a trecut recent începe să rămână în urmă.

Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct

A apărut prima fotografie cu Sofia Vicoveanca după problemele serioase de sănătate din ultimele zile, iar imaginea aduce liniște celor care o urmăresc de o viață întreagă. Artista se arată într-o stare mai bună, cu un zâmbet sincer, semn că lucrurile merg într-o direcție pozitivă din toate punctele de vedere.

Cântăreața de muzică populară pare mai relaxată, iar expresia de pe chipul ei spune multe. Conform spynews.ro, fotografia a fost făcută publică recent și a fost primită cu bucurie de admiratorii săi de pe rețelele de socializare.

Deși a trecut printr-un moment greu, interpreta de muzică populară arată că are putere și curaj, așa cum a dovedit de-a lungul anilor, atât pe scenă, cât și în viața personală.

Pentru cei care îi apreciază activitatea și îi poartă grijă, acest prim semn vizibil este o dovadă clară că artista se recuperează și se simte mai bine.

Ce a declarat artista după infarctul suferit

În urmă cu doar o zi, după infarctul suferit, Sofia Vicoveanca a făcut câteva declarații despre starea ei de sănătate. Interpreta de muzică populară a mărturisit că este obosită, dar speră să depășească acest moment dificil din viața ei alături de familie și medici.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r.: când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă.

Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a spus artista pentru sursa citată anterior.

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct la 84 de ani

Sofia Vicoveanca a avut parte de o situație dificilă la început de an. În noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 11 ianuarie, artista a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău. Ea a fost dusă la unitatea medicală din Suceava în jurul orei patru dimineața, unde medicii au intervenit rapid.

Potrivit reprezentanților spitalului, starea cântăreței este acum sub control. Medicul care a vorbit în numele spitalului a precizat că familia a cerut să fie respectată intimitatea interpretei de muzică populară, motiv pentru care nu au fost oferite alte informații legate de problemele de sănătate sau de tratament.

„Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat acesta, conform cancan.ro.

Foto – Facebook

