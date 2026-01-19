  MENIU  
Home > Știri > Cel puțin 39 de morți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Ministrul Transportului spune că accidentul este „extrem de ciudat”

Cel puțin 39 de morți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Ministrul Transportului spune că accidentul este „extrem de ciudat”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 19.01.2026, 12:55

39 de oameni au murit și alți 73 rămân internați, dintre care 24 sunt în stare gravă, în urma unui accident de tren din Spania. Deraierea unui tren Iryo a provocat coliziunea cu un Alvia, iar mai multe vagoane au fost aruncate în afara căii ferate. Una dintre persoanele decedate este mecanicul celui de-al doilea tren.

Accident grav în Spania. Două trenuri au deraiat

Deraierea a două trenuri de mare viteză la Adamuz (Córdoba), duminică după-amiază, a provocat cel puțin 39 de victime mortale și zeci de răniți grav, care au fost deja transferați la spitale, potrivit surselor Gărzii Civile și ale serviciului de urgență 112 din Andaluzia.

Citește și:  Mario Iorgulescu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat înainte de accidentul în care a murit Dani Vicol: „Am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare”

Zeci de persoane rămân internate, dintre care 24 se află în diferite secții de terapie intensivă din capitala provinciei Córdoba.

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
Recomandarea zilei

Un tren Iryo care plecase din Málaga cu destinația Madrid a ieșit de pe șine după ora șapte și jumătate seara și a ajuns pe linia pe care circula un tren Alvia cu 200 de kilometri pe oră, venind din sens opus, cu direcția Huelva.

Una dintre persoanele decedate este mecanicul acestui al doilea tren. În total, 484 de pasageri care călătoreau în ambele trenuri au fost afectați și, deocamdată, cauzele deraierii sunt necunoscute.

Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Recomandarea zilei

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a apărut în fața presei după miezul nopții și a avertizat că ar putea exista mai mulți morți, deși nu a dorit să speculeze asupra numărului.

Citește și: Un alpinist român a murit într-o expediție pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, la peste 6.500 de metri altitudine

Puente a declarat că starea liniei era bună și că fusese reînnoită în luna mai, motiv pentru care a calificat accidentul drept „extrem de ciudat”. Guvernul regional al Andaluziei a solicitat intervenția Unității Militare de Urgență (UME) pentru a ajuta la operațiunile de salvare, iar surse ale Delegației Guvernului au confirmat că contingentul Armatei se află deja în zonă.

Trenul companiei Iryo plecase la ora 18:40 din Málaga cu destinația Puerta de Atocha (Madrid), iar la ora 19:39, în zona Adamuz, s-a produs deraierea.

Concret, ultimele vagoane (de la șase la opt) au ieșit de pe șine și s-au intersectat pe liniile trenului Alvia (Madrid–Huelva), care circula în acel moment cu 200 de kilometri pe oră, pe o linie paralelă. Iryo a provocat astfel ieșirea de pe șine a trenului Alvia, care a căzut pe un taluz de aproximativ cinci sau șase metri înălțime, potrivit surselor oficiale. În vagoanele care au căzut se aflau aproximativ 53 de persoane.

Mecanic de 27 de ani, decedat

Trenul Iryo nu circula cu o viteză atât de mare, deși nu a fost precizat încă exact cu cât, motiv pentru care a putut frâna la scurt timp după accident. Mecanicul decedat, care a suferit impactul frontal, avea 27 de ani.

La scurt timp după accident, ministrul Puente s-a deplasat la centrul de urgență Renfe H-24 din gara madrilenă Atocha pentru a urmări evoluția situației.

Citește și: Fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa de origine română, Cristina Grossu Biffle, și cei doi copii ai lor, au murit într-un accident aviatic

După ora 00:30, el a susținut o conferință de presă în care a explicat că toate persoanele blocate au fost salvate și transferate la șase spitale din Andaluzia și a anunțat crearea unei comisii independente de anchetă, așa cum prevede legea, pentru a clarifica circumstanțele celor întâmplate.

Responsabilul portofoliului și-a exprimat nedumerirea față de faptul că trenul Iryo a ieșit de pe șine și a intrat în coliziune cu Alvia, acolo unde s-a înregistrat, în principal, cel mai mare număr de victime mortale.

Citește și: Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Andrei Perneș la momentul accidentului. Sora fostului concurent Mireasa a spus adevărul

„Trenul Iryo este practic nou, iar linia este, de asemenea, reînnoită. Concret, pe acest tronson lucrările de înlocuire s-au încheiat în luna mai. Accidentul este extrem de ciudat, s-a produs pe un segment drept. Toți experții pe care i-am putut consulta sunt profund uimiți”, a insistat el.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Fanatik
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv
GSP.ro
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
Click.ro
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
TV Mania
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Citește și...
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul preşedinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Care sunt psalmii pentru liniște sufletească. Ce rugăciuni să spui în depresie sau anxietate
Compozitorul Guy Moon a murit la 63 de ani
Mario Iorgulescu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat înainte de accidentul în care a murit Dani Vicol: „Am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Asta da bombă! Cătălin Măruță și-a găsit de lucru și se duce la concurență. Își va prelua noul job de la 1 martie: Da, e adevărat. O să fie colegul nostru aici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Susanna Hoffs, solista trupei The Bangles, de nerecunoscut. Nu mai seamănă deloc cu diva anilor '80
Susanna Hoffs, solista trupei The Bangles, de nerecunoscut. Nu mai seamănă deloc cu diva anilor '80
Sofia Vicoveanca, mesaj emoționant după zilele critice petrecute în spital. "Am trecut printr-un moment delicat!" Cum se simte artista
Sofia Vicoveanca, mesaj emoționant după zilele critice petrecute în spital. "Am trecut printr-un moment delicat!" Cum se simte artista
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Elle
Keanu Reeves și Alexandra Grant, gest romantic în Rockefeller Center. Cum s-a pozat celebrul cuplu: „M-a invitat la o întâlnire” Foto
Keanu Reeves și Alexandra Grant, gest romantic în Rockefeller Center. Cum s-a pozat celebrul cuplu: „M-a invitat la o întâlnire” Foto
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Dezamăgire mare în rândul fanilor! Ce va difuza PRO TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Anunțul este oficial
Dezamăgire mare în rândul fanilor! Ce va difuza PRO TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Anunțul este oficial
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Horoscop 20 ianuarie 2026. Soare în Vărsător. O zodie va afla un adevăr cutremurător. Va fi forțată să-și schimbe viața
Horoscop 20 ianuarie 2026. Soare în Vărsător. O zodie va afla un adevăr cutremurător. Va fi forțată să-și schimbe viața
Mihai Morar, dezvăluiri la Radio Zu. Ce a spus despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”
Mihai Morar, dezvăluiri la Radio Zu. Ce a spus despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”
Impozitul uriaș pe care îl are de plătit Mihai Neșu. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Vreau să cred că i-a scăpat”
Impozitul uriaș pe care îl are de plătit Mihai Neșu. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Vreau să cred că i-a scăpat”
Cine este Adda de la Power Couple 2026. A renunțat la facultate pentru muzică, a avut boala Lyme și a scris o carte
Cine este Adda de la Power Couple 2026. A renunțat la facultate pentru muzică, a avut boala Lyme și a scris o carte
Observator News
Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună
Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună
Libertatea pentru Femei
Da, ați citit bine - Pensia lui Traian Băsescu după 44 de ani de muncă: “Ridicol de mică”. Dar stai să vezi cât e după recalculare: "S-a mărit brusc"
Da, ați citit bine - Pensia lui Traian Băsescu după 44 de ani de muncă: “Ridicol de mică”. Dar stai să vezi cât e după recalculare: "S-a mărit brusc"
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari: vechimea în muncă, sub o nouă regulă
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari: vechimea în muncă, sub o nouă regulă
Horoscop 20 ianuarie 2026. Veste bună pentru o zodie. Previziuni complete
Horoscop 20 ianuarie 2026. Veste bună pentru o zodie. Previziuni complete
Ce schimbări aduce 2026 la pensii, alocații și salarii. Anunțul oficial al Ministrului Muncii
Ce schimbări aduce 2026 la pensii, alocații și salarii. Anunțul oficial al Ministrului Muncii
Previziuni Arsenie Boca pentru 2026: „Ziua Marii Hotărâri”, data care ar putea decide viitorul lumii
Previziuni Arsenie Boca pentru 2026: „Ziua Marii Hotărâri”, data care ar putea decide viitorul lumii
TV Mania
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton