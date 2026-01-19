Cel puțin 39 de morți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Ministrul Transportului spune că accidentul este „extrem de ciudat”

39 de oameni au murit și alți 73 rămân internați, dintre care 24 sunt în stare gravă, în urma unui accident de tren din Spania. Deraierea unui tren Iryo a provocat coliziunea cu un Alvia, iar mai multe vagoane au fost aruncate în afara căii ferate. Una dintre persoanele decedate este mecanicul celui de-al doilea tren.
Deraierea a două trenuri de mare viteză la Adamuz (Córdoba), duminică după-amiază, a provocat cel puțin 39 de victime mortale și zeci de răniți grav, care au fost deja transferați la spitale, potrivit surselor Gărzii Civile și ale serviciului de urgență 112 din Andaluzia.
Un tren Iryo care plecase din Málaga cu destinația Madrid a ieșit de pe șine după ora șapte și jumătate seara și a ajuns pe linia pe care circula un tren Alvia cu 200 de kilometri pe oră, venind din sens opus, cu direcția Huelva.
Una dintre persoanele decedate este mecanicul acestui al doilea tren. În total, 484 de pasageri care călătoreau în ambele trenuri au fost afectați și, deocamdată, cauzele deraierii sunt necunoscute.
Puente a declarat că starea liniei era bună și că fusese reînnoită în luna mai, motiv pentru care a calificat accidentul drept „extrem de ciudat”. Guvernul regional al Andaluziei a solicitat intervenția Unității Militare de Urgență (UME) pentru a ajuta la operațiunile de salvare, iar surse ale Delegației Guvernului au confirmat că contingentul Armatei se află deja în zonă.
Trenul companiei Iryo plecase la ora 18:40 din Málaga cu destinația Puerta de Atocha (Madrid), iar la ora 19:39, în zona Adamuz, s-a produs deraierea.
Concret, ultimele vagoane (de la șase la opt) au ieșit de pe șine și s-au intersectat pe liniile trenului Alvia (Madrid–Huelva), care circula în acel moment cu 200 de kilometri pe oră, pe o linie paralelă. Iryo a provocat astfel ieșirea de pe șine a trenului Alvia, care a căzut pe un taluz de aproximativ cinci sau șase metri înălțime, potrivit surselor oficiale. În vagoanele care au căzut se aflau aproximativ 53 de persoane.
Mecanic de 27 de ani, decedat
Trenul Iryo nu circula cu o viteză atât de mare, deși nu a fost precizat încă exact cu cât, motiv pentru care a putut frâna la scurt timp după accident. Mecanicul decedat, care a suferit impactul frontal, avea 27 de ani.
La scurt timp după accident, ministrul Puente s-a deplasat la centrul de urgență Renfe H-24 din gara madrilenă Atocha pentru a urmări evoluția situației.
După ora 00:30, el a susținut o conferință de presă în care a explicat că toate persoanele blocate au fost salvate și transferate la șase spitale din Andaluzia și a anunțat crearea unei comisii independente de anchetă, așa cum prevede legea, pentru a clarifica circumstanțele celor întâmplate.
Responsabilul portofoliului și-a exprimat nedumerirea față de faptul că trenul Iryo a ieșit de pe șine și a intrat în coliziune cu Alvia, acolo unde s-a înregistrat, în principal, cel mai mare număr de victime mortale.
„Trenul Iryo este practic nou, iar linia este, de asemenea, reînnoită. Concret, pe acest tronson lucrările de înlocuire s-au încheiat în luna mai. Accidentul este extrem de ciudat, s-a produs pe un segment drept. Toți experții pe care i-am putut consulta sunt profund uimiți”, a insistat el.
