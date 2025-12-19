  MENIU  
Fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa de origine română, Cristina Grossu Biffle, și cei doi copii ai lor, au murit într-un accident aviatic

Fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa de origine română, Cristina Grossu Biffle, și cei doi copii ai lor, au murit într-un accident aviatic

Raluca Vițu
Actualizat 19.12.2025, 13:21

O dramă de proporții zguduie sportul american. Fostul pilot NASCAR Greg Biffle, alături de soția sa de origine română, Cristina Grossu Biffle, și cei doi copii ai lor, au murit într-un accident de avion produs în Carolina de Nord.

Primele informații despre tragedia aviatică

Un fost pilot Nascar și familia sa se numără printre cele șapte persoane care au murit într-un accident aviatic pe un aeroport regional din Carolina de Nord, a anunțat organizația de curse auto. Un purtător de cuvânt al patrulei rutiere a declarat că persoane aflate la sol au confirmat că Greg Biffle se afla printre cei care s-au îmbarcat în avion.

Aeronava Cessna C550 s-a prăbușit în timpul aterizării pe Aeroportul Regional Statesville, în jurul orei locale 10:20 (15:20 GMT), au declarat oficialii care investighează incidentul.

„Greg a fost mai mult decât un pilot campion, a fost un membru iubit al comunității NASCAR, un competitor feroce și un prieten pentru atât de mulți”, a transmis Nascar într-o declarație în care a confirmat că Biffle a murit împreună cu soția, fiica, fiul său și alte trei persoane. „Pasiunea lui pentru curse, integritatea și devotamentul față de fani și colegii competitori au lăsat o amprentă durabilă asupra sportului”, a adăugat organizația, potrivit BBC.

Dincolo de circuit, Biffle a fost amintit pentru ajutorul oferit în Carolina de Nord după uraganul Helene de anul trecut, când și-a folosit elicopterul personal pentru a salva rezidenți blocați și pentru a livra provizii.

Ultimul mesaj al Cristinei Biffle

Cu puțin timp înainte de tragedie, Cristina Grossu Biffle i-a trimis un mesaj mamei sale, Cathy Grossu, scriindu-i: „Suntem în pericol”, povestește Cathy pentru People.

„Mi-a trimis mesaj din avion și mi-a spus: ‘Suntem în pericol!’ Și asta a fost tot”, spune Cathy, printre lacrimi. „Suntem devastați. Avem inima frântă.”

Grupul se îndrepta spre Florida pentru „o excursie pentru o zi de naștere”, a mai spus Cathy.

„Să mă gândesc că au fost uciși într-o excursie de ziua de naștere, care trebuia să fie un moment atât de frumos pentru familie…”, spune ea. „Iar să văd felul îngrozitor în care s-a sfârșit totul… este atât de greu de suportat. Nu pot să cred că nu mai sunt.”

Cu doar o zi înainte, Cristina și Greg fuseseră la ea acasă.

„Nu-mi amintesc care au fost ultimele cuvinte pe care i le-am spus fiicei mele, lui Greg sau scumpului meu Ryder”, spune Cathy. „Nu-mi amintesc. Știu că ne-am îmbrățișat, dar nu-mi amintesc acele ultime cuvinte și asta mă va bântui. Dar erau fericiți.”

Cathy spune că nepotul ei Ryder și fiica vitregă Emma, la fel ca și Greg, „aveau atât de multă viață în ei” și „făceau atât de multe lucruri bune” înainte de tragedie.

Mesaje sfâșietoare după confirmarea deceselor

Cei care l-au cunoscut pe Greg Biffle și-au exprimat șocul și tristețea provocate de dispariția pilotului, în mediul online.

„Veste sfâșietoare din Statesville”, a scris pe X guvernatorul Carolinei de Nord, Josh Stein. „Dincolo de succesul său ca pilot NASCAR, Greg Biffle a trăit o viață de curaj și compasiune și a intervenit pentru vestul Carolinei de Nord după uraganul Helene.”

YouTuberul de motorsport Garrett Mitchell a scris pe Facebook că Biffle și familia sa erau în drum să petreacă după-amiaza cu el.

„Din păcate, pot confirma că Greg Biffle, soția lui, Cristina, fiica Emma și fiul Ryder erau în acel avion… pentru că veneau să petreacă după-amiaza cu noi”, a scris el. „Suntem devastați. Îmi pare atât de rău că trebuie să împărtășesc asta.”

Cum s-a produs accidentul, potrivit anchetatorilor

Directorul Aeroportului Statesville, John Ferguson, a descris aeronava ca fiind un avion corporativ și a spus că era deja cuprinsă de flăcări când a ajuns la fața locului.

Aeronava Cessna C550 este deținută de o companie privată asociată cu Biffle, a relatat CBS, partenerul american al BBC. Avionul a decolat în jurul orei locale 10:06 și a rămas în aer doar câteva minute înainte de a se prăbuși la capătul estic al pistei. Autoritățile investighează cauza accidentului.

Aeroportul Statesville va rămâne închis până la noi ordine, în timp ce echipele curăță resturile de pe pistă, a declarat Ferguson reporterilor.

Oficialii nu au oferit informații despre victime sau despre persoanele aflate la bord în cadrul primei conferințe de presă. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor, care conduce investigația, a trimis o echipă pentru a analiza accidentul fatal.

Aeroportul Regional Statesville (KSVH) este deținut de orașul Statesville, aflat la aproximativ 45 de minute nord de Charlotte. Acesta oferă facilități aviatice pentru companii din topul Fortune 500 și pentru mai multe echipe Nascar.

Cariera impresionantă a lui Greg Biffle

Biffle, a cărui carieră în curse a durat două decenii, a fost numit unul dintre cei 75 de cei mai mari piloți Nascar în 2023. Pilotul de 55 de ani a câștigat 19 curse în Cup Series, în Xfinity Series și în Craftsman Truck Series.

Cunoscut ca „The Biff”, originarul din Vancouver, Washington, a atras atenția națională în 1995, în timpul Nascar Winter Heat Series, potrivit profilului său Nascar. S-a remarcat în Craftsman Truck Series, câștigând titlul de „Rookie of the Year” în 1998 și campionatul seriei în 2000.

A fost desemnat „Rookie of the Year” în Xfinity Series în 2001 și a câștigat campionatul în 2002, devenind primul pilot cu titluri atât în Xfinity Series, cât și în Truck Series. A cofondat și seria Sand Outlaws a organizației. Deși s-a retras treptat din curse după 2016, a revenit aparent în 2019 pentru o singură cursă la Texas Motor Speedway, pe care a câștigat-o.

„Cursele sunt curse”, a declarat el pentru Nascar.com  în 2021. „Este acea adrenalină, vrei să fii mai bun decât competiția, vrei să construiești o mașină mai bună și mai rapidă. Pur și simplu îmi place competiția.”

