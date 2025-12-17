Influencerița Aline Cristina Dalmolin, din Brazilia, și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit. Șoferul a fugit de la locul accidentului.

Influencerița Aline Cristina Dalmolin a murit într-un accident rutier grav

Aline Cristina Dalmolin, în vârstă de 41 de ani, era pasageră într-un autoturism care a intrat cu viteză mare într-un stâlp electric în Balneário Camboriú, Brazilia, informează TMZ. Impactul a fost devastator, provocându-i răni grave, inclusiv un braț secționat și leziuni severe la cap. În drum spre spital, influencerița a suferit multiple stopuri cardiace, fiind declarată decedată ulterior.

Mașina în care se afla Dalmolin a fost complet distrusă. Poliția investighează circumstanțele exacte ale acestui eveniment tragic. Șoferul, un bărbat de 57 de ani, se afla sub influența alcoolului la momentul accidentului. Acesta a părăsit locul faptei cu răni superficiale. Ulterior, poliția l-a găsit ascuns în apropiere, prezentând „semne clare de intoxicație, precum vorbire neclară, dificultăți de mers, miros de alcool și dezorientare”. Bărbatul a fost reținut și acuzat de omor din culpă, fiind sub influența alcoolului în timpul conducerii.

Val de mesaje îndurerate în mediul online

Tragedia a lăsat o amprentă adâncă asupra comunității online și a celor care o admirau pe Aline Cristina Dalmolin.

„O tragedie care putea fi evitată”, a scris cineva în mediul online. „Aline a fost o persoană luminoasă, modestă și plină de viață. Ce veste tristă…”, a transmis altcineva. „Am citit în presă că persoana care a provocat accidentul a fost eliberată pe cauțiune. Nu este corect. Parchetul trebuie să facă apel la această decizie, deoarece această persoană ar trebui închisă! Condoleanțe familiei!”, a fost un alt mesaj.

