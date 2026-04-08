Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un proiect de OUG propus în România ar putea elimina peste 10.000 de locuri de muncă, afectând industria second-hand. Prețurile hainelor la mâna a doua, purtate de 50% dintre români, riscă să crească semnificativ.

Locurile de muncă a 10.000 de români sunt în pericol după un nou proiect OUG

Un nou proiect de ordonanță de urgență riscă să dea o lovitură grea industriei de haine second-hand din România, punând în pericol peste 10.000 de locuri de muncă și afectând direct jumătate din populația țării, care se bazează pe aceste produse pentru a-și asigura necesarul de îmbrăcăminte la prețuri accesibile, informează Stirileprotv.ro.

Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile (ARETEX) avertizează că noile reglementări propuse sunt mai dure chiar decât cele pentru deșeuri, deși hainele second-hand joacă un rol esențial în economia circulară.

Proiectul prevede obligații stricte pentru operatorii din domeniu, precum obținerea de avize prealabile, ținerea unor registre speciale, utilizarea unor aplicații de trasabilitate, restricții de program, etichetare individuală și sancțiuni semnificative. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, iar unele abateri ar putea atrage răspunderea penală. „Măsurile sunt mai restrictive decât cele aplicate deșeurilor propriu-zise și riscă să afecteze direct economia circulară”, se arată în documentul transmis autorităților de către ARETEX.

Scumpirile vor afecta 50% dintre români

Potrivit ARETEX, o astfel de legislație ar putea duce la creșterea prețurilor pentru articolele second-hand, indispensabile pentru 50% dintre români. În plus, rata de reutilizare a textilelor ar scădea, ceea ce ar duce la un impact negativ asupra mediului prin creșterea cantității de deșeuri. Mai mult, industria riscă să piardă peste 10.000 de locuri de muncă și să priveze bugetul de stat de circa 250 de milioane de lei anual.

„Susținem intenția legitimă a statului de a combate importurile ilegale de deșeuri textile, un fenomen care afectează inclusiv operatorii corecți din industria second-hand. În forma actuală însă, proiectul introduce o serie de reglementări și sancțiuni disproporționate, care riscă să blocheze o parte importantă a economiei circulare.

Vorbim despre un sector care susține mii de locuri de muncă, contribuie la bugetul de stat, oferă cetățenilor acces la îmbrăcăminte la prețuri accesibile și reduce semnificativ amprenta de carbon asociată consumului de haine. Suntem încrezători că factorii de decizie vor analiza cu atenție aceste argumente și că, prin dialog, putem identifica soluții eficiente pentru combaterea importurilor ilegale, fără a afecta activitatea legitimă de reutilizare. ARETEX își exprimă disponibilitatea pentru consultări și pentru construirea unui cadru legislativ echilibrat, aliniat obiectivelor economiei circulare”, a declarat Zoltán Gündisch, președintele ARETEX, citat de Stirileprotv.ro.

ARETEX solicită o revizuire completă a proiectului de lege

Asociația mai subliniază că proiectul creează confuzii între produsele reutilizabile și deșeurile textile, folosind definiții care nu sunt corelate cu legislația existentă. În forma actuală, unele produse second-hand sunt tratate ca deșeuri, deși acestea pot fi reutilizate. Această ambiguitate riscă să pună operatorii din domeniu în situații dificile, în care să fie considerați neconformi, cu efecte devastatoare asupra întregului sector.

Pentru a preveni aceste efecte negative, ARETEX solicită o revizuire completă a proiectului de lege. Printre propunerile lor se numără eliminarea unor obligații birocratice inutile, reducerea sancțiunilor și, mai ales, clarificarea diferenței dintre produse reutilizabile și deșeuri textile. În acest fel, industria second-hand ar putea continua să joace un rol vital în economia României, sprijinind atât bugetele personale ale cetățenilor, cât și sănătatea mediului.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News