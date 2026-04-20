„Am văzut-o!” Delia Salchievici rupe tăcerea despre divorțul Sanfira-Filip. Ce făcea Codruța în Dominicană, departe de camerele de filmat

Vestea divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a căzut ca un trăsnet asupra întregului showbiz românesc, lăsând în urmă un val de întrebări fără răspuns. Deși cei doi formau unul dintre cele mai sudate și apreciate cupluri din muzica populară, ruptura pare să fie definitivă.

În acest context tensionat, apar primele mărturii din culise care răstoarnă tot ce se știa despre starea relației lor din ultimele luni. Delia Salchievici, fosta colegă a Codruței din cadrul show-ului de rezistență „Desafio: Aventura”, a decis să rupă tăcerea și să povestească ce a văzut în perioada în care artista se afla departe de casă.

Codruța Filip, trădată de propriile sentimente în fața colegilor

Deși pe micile ecrane publicul vedea doar competiția dură, în spatele camerelor de filmat, gândurile Codruței Filip zburau constant către soțul rămas în România. Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a observat îndeaproape comportamentul artistei. Chiar dacă cele două nu au reușit să lege o relație de prietenie strânsă pe parcursul emisiunii, Delia a fost martora unor momente extrem de vulnerabile. Aceasta susține că solista era profund îndrăgostită și nu dădea niciun semn că în căminul lor ar exista probleme de nicio natură.

Conform declarațiilor oferite de Delia, Codruța vorbea cu multă dragoste despre partenerul ei, lăsând impresia că Valentin este stâlpul ei de susținere. „Nu, sincer, eu cred că ea nu bănuia absolut nimic în timp ce era acolo, pentru că vorbea cu atât de multă dragoste, deci îi sclipeau ochii atunci când vorbea de el”, a mărturisit fosta concurentă pentru Cancan. Mai mult, dorul de casă și de soț era atât de intens încât artista izbucnea deseori în plâns atunci când își amintea de familia sa. „Vorbea atât de frumos de el și când își amintea de casă, de el, de familie, îi venea să plângea sau chiar plângea”, a completat Delia.

O ruptură inexplicabilă după o experiență traumatizantă

Ceea ce face ca acest divorț să fie și mai greu de digerat pentru apropiați este contrastul dintre imaginea de cuplu perfect și decizia radicală luată la scurt timp după revenirea în țară. Delia Salchievici subliniază faptul că, în ciuda lipsei de afinitate personală dintre ea și Codruța, nu poate ignora realitatea sentimentelor pe care le-a observat în Republica Dominicană. „Eu și Codruța nu am putut să ne împrietenim, nu am o relație bună cu ea, însă nu pot să neg iubirea pe care o purta față de el. Ea vorbea doar frumos de el, se vedea că îl iubește și sincer, eu chiar cred că ea nu bănuia nimic în momentul acela”, a punctat aceasta.

Impactul psihologic al despărțirii este unul uriaș, mai ales că vine după condițiile extrem de dure din emisiune. Delia a ținut să își exprime empatia față de fosta ei colegă, considerând că șocul revenirii la o realitate în care căsnicia sa s-a destrămat este unul greu de suportat pentru orice femeie.

„Eu nu știu ce s-a întâmplat între ei. Empatizez cu durerea ei, mai ales când am văzut-o cât de îndrăgostită este, cât de mult îl iubește. A fost teribil ce am trăit noi acolo, să vii după o astfel de experiență și să-ți întâmple și asta. Cred că e foarte greu”, a concluzionat fosta soție a lui Lino Golden.

