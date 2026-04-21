Celia și soțul ei, din nou împreună la o lună după ce a anunțat despărțirea de el: „Am reînceput să discutăm”

În urmă cu o lună de zile, Celia anunța că se desparte de soțul ei, Ardeli Acuța, după 13 ani de căsătorie. Acum, cei doi au fost surprinși în aeroport, împreună cu copiii lor. Cântăreața a vorbit despre ce se petrece, de fapt, în căsnicia ei și dacă a divorțat sau nu oficial de tatăl copiilor ei.

Celia și soțul ei s-au împăcat

Celia și soțul ei au fost surprinși împreună, la o alună după anunțul conform căreia s-au despărțit. Artista a vorbit atunci despre motivele care au dus la decizie.

Recent, ea a fost văzută plecând în vacanță alături de soțul ei și copiii lor. Cântăreața a explicat că este în proces de a încerca să repare lucrurile cu soțul ei.

„Da, am plecat într-o vacanță specială la (Gardaland) Italia, dar și în Toscana, gândită oarecum special pentru copiii noștri, care au avut parte de stres în ultima perioadă, inclusiv din cauza despărțirii noastre.

Așa cum s-a spus, din decembrie m-am separat de soțul meu, iar la final de martie, când am și lansat piesa «Până la Final», am reînceput să discutăm mai liniștit. Versurile piesei ne-au înmuiat orgoliul amândurora, oarecum. Este adevărat că mi-am dorit din toată inima o iubire «până la final»”, a declarat vedeta pentru Cancan.

Celia și soțul ei nu au divorțat oficial

Cântăreața a declarat că nu a divorțat oficial și că momentan ea și soțul ei se gândesc cum să facă să repară și să reconstruiască relația lor.

„Nu știu cum vom gestiona totul de acum, însă momentele petrecute împreună alături de copii au fost un timp bun pentru a reflecta asupra relației noastre. Nu știm încă ce aduce viitorul și dacă vom avea puterea să reparăm și să reconstruim tot ceea ce s-a dărâmat în ultimele luni… dar vom vedea”, a declarat Celia.

Vedeta a explicat că niciunul dintre cei doi nu a putut depune actele pentru divorț.

„Nici unul dintre noi nu a avut puterea să depună actele de divorț în aceste luni și amândoi am suferit enorm…”, a mai spus Celia pentru sursa citată.

