Săptămâna Luminată 2026. Ce semnificație are și ce nu se face în această perioadă, conform tradiției

Adelina Duinea
.  Actualizat 14.04.2026, 13:27

Săptămâna Luminată 2026 a început pe 13 aprilie, marcând o perioadă de bucurie și renaștere spirituală pentru creștinii ortodocși. Află ce tradiții și obiceiuri speciale sunt respectate în aceste zile sfinte.

Săptămâna Luminată 2026 este o perioadă plină de tradiții, semnificații spirituale și obiceiuri care celebrează renașterea și bucuria Învierii Domnului. De la „Lunea Albă” până la „Sâmbăta Luminată”, zilele acestei săptămâni sunt învăluite într-o atmosferă specială, încărcată de simboluri și credințe străvechi.

Potrivit Adevărul, această săptămână, este cunoscută și sub denumirea de „Săptămâna Reînnoită” în anumite tradiții creștine, punând accent pe ideea de reînnoire spirituală.

O perioadă de lumină și speranță

„Săptămâna Luminată” își datorează numele unei tradiții vechi a Bisericii Ortodoxe. În trecut, botezurile se făceau în noaptea de Paște, iar cei botezați erau numiți „luminați” și purtau haine albe timp de o săptămână, simbolizând o viață nouă.

De asemenea, această perioadă este marcată de o serie de obiceiuri și reguli liturgice speciale: credincioșii se salută folosind expresia „Hristos a Înviat!” la care se răspunde cu «Adevărat a Înviat!», iar la slujbe nu se fac metanii, ci doar închinăciuni, iar Psaltirea nu este citită.

Miercurea și vinerea din această săptămână sunt zile cu dezlegare la mâncăruri de dulce, o abatere specială de la tradiția postului, ce simbolizează bucuria pascală. Conform Adevărul, în această perioadă nu se oficiază parastase, iar slujbele de înmormântare urmează o rânduială aparte, centrată pe speranța Învierii.

Ce nu se face în această perioadă, conform tradiției

În Săptămâna Luminată, fiecare zi aduce cu sine nu doar semnificații spirituale, ci și obiceiuri transmise din generație în generație.

Lunea Albă

Prima zi a săptămânii este dedicată vizitelor în familie și bunei dispoziții. Finii merg la nași cu daruri precum colaci, pască și ouă roșii, iar copiii își vizitează părinții. Este o zi în care munca grea în gospodărie este evitată, iar bucuria Învierii este celebrată prin „umblarea cu pască”.

Marțea Albă

Aceasta este considerată o zi nelucrătoare în multe regiuni. Spălatul, călcatul sau curățenia sunt evitate, pentru a nu atrage necazurile, iar în unele sate oamenii oferă de pomană pască rămasă de la Paște, alături de vin roșu, în amintirea celor decedați.

Sfânta Miercuri

Femeile sunt sfătuite să evite treburile casnice precum spălatul și măturatul, pentru a nu atrage „nunta șoarecilor” în gospodărie – o expresie populară care simbolizează invazia rozătoarelor. În schimb, bărbații pot lucra la câmp.

Joia Verde

Această zi se leagă de protejarea recoltelor și a grădinilor. Tradițiile avertizează că munca în această zi ar putea aduce secetă sau dăunători. În numeroase zone, se practică ritualuri de binecuvântare a gospodăriilor, cum ar fi turnarea apei sfințite în fântâni, acompaniată de aprinderea lumânărilor.

Izvorul Tămăduirii

Cunoscută popular sub numele de „Fântânița”, această zi de vineri celebrează puterea tămăduitoare a apei sfințite. Mulți cred în virtuțile miraculoase ale apei sfințite care, conform tradiției, alungă bolile și aduce sănătate.

Sâmbăta Luminată

Ultima zi din Săptămâna Luminată este un moment de reculegere și pregătire pentru Duminica Tomii. În unele zone, sâmbăta este dedicată pomenirii celor înecați, cu rugăciuni și acte de milostenie. Totodată, ouăle roșii sunt aduse la biserică, simbolizând speranța și bucuria pascală.

Porțile Raiului, deschise

Una dintre credințele cele mai răspândite este că, în Săptămâna Luminată, porțile Raiului rămân deschise, iar cei care mor în această perioadă nu mai trec prin Judecata de Apoi. Acest simbolism este reflectat și în ritualurile bisericești, când Ușile Împărătești ale altarului rămân deschise ca semn al victoriei vieții asupra morții.

O săptămână a renașterii spirituale

Săptămâna Luminată, numită și „Paștele Morților” în anumite regiuni, este un prilej de reconectare cu valorile spirituale și de celebrare a vieții. În Transilvania, tradiția stropitului cu parfum aduce un farmec aparte sărbătorii, tinerii răsplătindu-se cu daruri și voie bună.

Săptămâna se încheie cu Duminica Tomii, când slujbele revin la tipicul obișnuit. Deși rânduielile liturgice ale acestei perioade speciale iau sfârșit, salutul „Hristos a Înviat!” continuă să răsune până la sărbătoarea Înălțării.

Săptămâna Luminată este o invitație de a ne bucura de lumină, speranță și de momentele petrecute alături de cei dragi. Este o perioadă în care tradiția și spiritualitatea își dau mâna pentru a ne reîncărca sufletele cu bucurie și recunoștință.

Foto: Shutterstock.com

