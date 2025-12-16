Comedianta și actrița Amy Schumer a anunțat că ea și soțul ei, bucătarul Chris Fischer, divorțează după mai bine de șapte ani de căsnicie. Schumer a împărtășit vestea în stilul ei umoristic pe Instagram, spunând că decizia a fost una mutuală și luată cu respect.

Divorț la Hollywood. Amy Schumer se desparte de soțul ei

Amy Schumer, în vârstă de 44 de ani, a postat o fotografie cu ea, Fischer și fiul lor de șase ani, Gene, scriind că cei doi au luat „decizia dificilă” de a pune capăt mariajului. Ea a adăugat că „se iubesc foarte mult” și că vor continua să se concentreze pe creșterea copilului lor împreună.

În stilul tipic al lui Schumer, anunțul a îmbinat sinceritatea cu comedia. Ea a glumit în descriere, scriind „bla bla bla”, înainte de a clarifica faptul că despărțirea nu are legătură nici cu pierderea în greutate, nici cu statutul lui Fischer de bucătar premiat cu James Beard Award.

Prietenii celebri au scris rapid mesaje de susținere în comentarii, printre care Olivia Munn, Sharon Stone și Gayle King. Mulți au lăudat-o pe Schumer pentru modul în care a gestionat vestea, folosindu-și umorul caracteristic, dar arătând în același timp dragoste și respect față de familia ei.

Cei doi s-au căsătorit în 2018 și și-au întâmpinat fiul în 2019. Schumer a vorbit adesea deschis despre căsnicia și maternitatea ei, îmbinând experiențele personale cu comedia și aparițiile sale publice.

Ce a postat comedianta cu o lună înainte de vestea divorțului

Amy Schumer i-a făcut o mențiune pe rețelele de socializare soțului ei, Chris Fischer, chiar înainte de a anunța separarea lor.

„Tocmai am găsit acest clip de acum câțiva ani, destul de frumos. Adevăratul meu eu. Lui Chris i-a plăcut”, a scris Schumer în descrierea unui videoclip postat vineri, 12 decembrie, pe Instagram, din timpul operației ei de endometrioză din 2021.

În imaginile de arhivă, Fischer o filma pe Amy Schumer după ce aceasta s-a trezit din anestezie.

Schumer și-a confirmat divorțul de Fischer la puțin peste o oră mai târziu.

„Bla bla bla, Chris și cu mine am luat decizia dificilă de a pune capăt căsniciei noastre după 7 ani. Ne iubim foarte mult și vom continua să ne concentrăm pe creșterea fiului nostru”, se arată într-o a doua postare de vineri. „Am aprecia ca oamenii să ne respecte intimitatea în această perioadă.”

Actrița din Trainwreck a subliniat că despărțirea nu are nicio legătură cu recenta ei transformare fizică.

„Bla bla bla, nu pentru că am slăbit câteva kilograme și am crezut că pot «agăța» pe cineva mai bun”, a scris Schumer, făcând referire la pierderea recentă în greutate. „Și nici pentru că el este un bucătar atrăgător, premiat cu James Beard Award, care încă poate cuceri pe oricine.”

Schumer a explicat că despărțirea de Fischer a fost „amiabilă”.

„Doar dragoste și respect”, a concluzionat ea. „Familie pentru totdeauna.”

Schumer și Fischer au început să se întâlnească în 2017 și s-au căsătorit la mai puțin de un an mai târziu.

„A fost o nuntă foarte relaxată. A fost organizată pe ultima sută de metri”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru Us Weekly în februarie 2018.

„Majoritatea invitaților au aflat că nunta va avea loc marți, dintr-un mesaj trimis de Amy duminică. Era ceva de genul: „Hei, se întâmplă asta. Dacă puteți veni, grozav. Dacă nu, nicio problemă”. Oamenii veneau și plecau toată noaptea. A fost o zi superbă. Toată lumea s-a simțit bine.”

Comedianta și Fischer și-au mărit familia, întâmpinându-l pe fiul lor, Gene, în mai 2019. Doi ani mai târziu, Schumer a suferit o histerectomie după ce a fost diagnosticată cu endometrioză.

