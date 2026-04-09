Ilie Bolojan comentează decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus: „Asta este situația”

Premierul Ilie Bolojan a comentat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus, susținând că libertatea de opinie și respectarea legii trebuie să coexiste.

Ce a spus Ilie Bolojan despre decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus

Libertatea de opinie și respectul față de legi trebuie să meargă mână în mână – acesta este mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan, în urma deciziei Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de a retrage licența postului Realitatea Plus. Potrivit Libertatea, Curtea de Apel București a suspendat însă hotărârea CNA, permițând stației TV să își continue emisia.

„Am fost de două zile în ședințe, și o parte din ele le-am avut cu domnul ministru și cu ceilalți colegi, deci n-am urmărit toate detaliile, dar cred că libertatea de opinie și respectul față de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicție și, așa cum înțeleg că s-a întâmplat, instanțele tranșează o decizie a unei autorități sau alteia și asta este situația”, a declarat premierul, potrivit News.ro, subliniind rolul crucial al instanțelor de judecată în astfel de cazuri.

„N-am alte comentarii de făcut”, a adăugat şeful Executivului.

Curtea de Apel București a decis să suspende hotărârea CNA

Decizia CNA de a retrage licența fusese comunicată oficial către Realitatea Plus, iar postul urma să o respecte. Totuși, pe 8 aprilie, Curtea de Apel București a decis să suspende hotărârea. Deși nu este definitivă, decizia instanței este executorie, ceea ce înseamnă că postul de televiziune deținut de Maricel Păcuraru poate continua să emită, după cum menționează Libertatea.

În acest context, cazul Realitatea Plus devine un test important pentru echilibrul între libertatea presei și respectarea legislației, un subiect esențial pentru societatea românească de astăzi.

Foto: Hepta.ro

